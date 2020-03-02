Как коронавирус может повлиять на курс белорусского рубля?

За февраль доллар на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже обновлял свой абсолютный максимум пять раз. За месяц американская валюта подорожала больше чем на десять копеек. На первых торгах весны 2 марта курс качнулся вниз, но несущественно: с 2,2391 до 2,2342 рубля за доллар.

- Влияние коронавируса на белорусскую экономику опосредованное: через падение мировых рынков, в частности через падение цены на нефть, которое приводит к резкому падению российского рубля к доллару. В результате у нас в Беларуси доллар растет, российский рубль падает. Напрямую же зафиксированные в Беларуси случаи заболевания коронавирусом никак на курс белорусского рубля не влияют, - отметил в беседе с «Комсомолкой» старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Белорусский финансовый рынок находится в уникальной ситуации, считает эксперт. С одной стороны, в Беларуси плавающий курс валют, то есть на него влияют спрос и предложение, с другой - на белорусском валютном рынке нет спекулянтов, которые, например, читают новости и что-то покупают или продают на бирже, исходя из этих новостей.

- У нас на рынке есть предприятия реального сектора, которые покупают валюту, когда им нужно оплатить импортные поставки, - говорит эксперт. - Есть предприятия-экспортеры, которые, получив валютную выручку, продают валюту, чтобы заплатить зарплату и налоги. Есть население, чье поведение зависит от девальвационных ожиданий и от того, сколько у них на руках свободных белорусских рублей. Во всем мире, если в какой-то стране появился вирус, то спекулянты оперативно реагируют - бегут и покупают иностранную валюту. Если появляется информация о том, что вирус победили, то спекулянты скупают национальную валюту. У нас таких спекулятивных участников нет. С одной стороны, это говорит о неразвитости финансового, в частности валютного, рынка. С другой - о том, что белорусский рынок меньше подвержен конъюнктурным колебаниям, спекулятивным «набегам», паникам.

- А как обстоят дела на нефтяном фронте?

- Что касается нефти, действительно, ситуация в наступившем марте не сильно прояснилась. Есть отдельные цифры: «Белнефтехим» заявляет, что на белорусские НПЗ в марте будет поставлено около 1 миллиона тонн черного золота. При этом по-прежнему неизвестно, кто конкретно будет осуществлять эти поставки. Пять новых компаний, с которыми Беларусь ранее не работала, остаются неназванными, объемы поставок от них также не определены. Ждем и азербайджанскую нефть, которую Беларусь закупила у государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR. Планируется, что поступит около 160 тысяч тонн, это два танкера, так, по крайней мере, заявляли белорусские официальные лица. Однако есть информация, что пока подтверждена поставка 80 тысяч тонн, то есть про второй танкер есть разночтения. В конечном счете пока из того, что мы знаем, ситуация с нефтью не разрешена, желаемые Беларусью объемы поставки нефти из России не восстановлены. Нет никаких подвижек с экспортом калия в Китай, и ситуация с коронавирусом не способствует более быстрому заключению контрактов.

Можно говорить, что с этой стороны давление на курс белорусского рубля будет продолжаться. Курс рубля будет зависеть и от мировых цен на нефть. В пятницу нефть опускалась до уровня ниже 50 долларов за баррель марки Brent - это минимум с лета 2017 года. В конце этой недели состоится знаковое для мирового рынка нефти событие - встреча ОПЕК, если там будет принято решение о дальнейшем сокращении нефтедобычи, то это может поддержать цены на нефть. Технический комитет ОПЕК рекомендовал дополнительно сократить добычу, однако позиция России по этому вопросу пока не определена. Все эти аспекты - дополнительные неизвестные, влияющие на курс валюты.