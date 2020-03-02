«Закроют секонд-хенды - будет две трети населения страны ходить в тряпье»: белорусы о планах Беллегпрома убрать секонд-хенды из крупных городов

Летом прошлого года глава концерна Татьяна Лунгина уже заявляла о необходимости «урегулировать работу секонд-хендов». На этот раз Беллегпром предлагает вовсе убрать их из крупных городов. Обеспокоенность концерна вызывает популярность таких магазинов среди белорусов: в прошлом году в страну секонды ввезли одежды на 78 миллионов долларов.

- Это, конечно, большое число. Мы предлагали и будем предлагать некое регулирование данного вида торговли. Возможно, если не закрыть магазины секонд-хенда, то, по крайней мере, вынести из областных центров, крупных городов, с оживленных улиц, - рассказала в эфире программы «Неделя» на СТВ председатель концерна Татьяна Лугина. - Мы за честную конкуренцию. Наши предприятия выдерживают все требования техрегламентов, мы проверяемся на все показатели безопасности одежды. Поэтому хочется, чтобы на рынке все аналогично работали.

Взамен закрытых секонд-хендов Беллегпром собирается открыть мультибрендовые магазины с товарами белорусского производства. Их до конца года в стране должно появиться семь.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Закрывая секонд-хенды, они начинают наезжать на свой народ»

Экономический эксперт, генеральный директор и соучредитель Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко считает, что концерн выбрал не самый лучший путь борьбы с конкурентами.

- Это попытка, используя государственные ограничительные меры, снизить конкуренцию. Все это прикрывается заботой о Беллегпроме, но это не забота о наших гражданах, которым нравится покупать такую одежду, раз они ее покупают, - говорит эксперт. - Закрывая секонд-хенды, они начинают наезжать на свой народ, снижая его уровень потребления. Давайте импорт одежды еще запретим, ведь надо же, чтобы все покупали белорусское. Чтобы повышать конкуренцию и сохранить рабочие места, нужно организовывать эффективное производство. Если вы этого не можете сделать, незачем использовать инструменты государственного давления для того, чтобы оправдывать отсутствие результатов, которые вы обязаны демонстрировать.

Эксперт подчеркивает, что одежда, которая продается в Европе, проходит строгую проверку качества, и там контроль как минимум не хуже нашего. Поэтому он не понимает, о каких техрегламентах Беллегпром ведет речь. Также он подчеркивает, что секонд-хенды - это очень экологично, ведь повторное использование одежды позволяет заметно сэкономить ресурсы планеты, которые тратятся на их производство.

- Мы видим, как в США сейчас схлопывается рынок одежды: закрываются большие магазины, в самих магазинах сокращаются продажи, часть продаж переходит в интернет, - говорит Павел Данейко.

Кроме этого на рынок влияет создание сетей по обмену одежды. В развитых странах потребители становятся осознаннее: одежду в хорошем состоянии, которая перестала нравиться, не выбрасывают, а сдают в секонд-хенды или обменивают на другую, тем самым проявляя свою заботу о состоянии планеты. И, объявляя борьбу с секонд-хендами, Беллегпром лишает белорусов возможности заботиться об окружающей среде.

ГЛАС НАРОДА

«Закроют секонд-хенды - будет две трети населения страны ходить в тряпье»

Обычные белорусы не в восторге от инициативы Беллегпрома, ведь для значительной части населения секонды - одна из самых доступных возможностей обновить гардероб.

«Пусть расскажут сначала людям, как одеть семью из трех человек на сезон по ценам Беллегпрома? Три куртки, трое джинсов, три джемпера и три пары обуви минимум! Боюсь, и в тысячу рублей не уложишься. А еще покушать хочется и за квартиру надо заплатить!» - пишет житель Витебска в социальной сети.

Его поддерживает землячка Оксана. Она уверена, что если в Витебске закроют секонд-хенды, то часть горожан вовсе лишится возможности купить обновки: «За такие деньги, какие мы зарабатываем в Витебске, даже на рынке ничего не купишь. Особенно если большая семья или маленькие дети, которые все время растут. Ведь еще нужно платить за квартиру, проезд, самим более-менее вкусно питаться, делать дома ремонт и много чего. А в магазине очень большие цены. Поэтому сейчас в секонд-хенд идут все: там есть выбор и цена подходящая. Закроют - будет у нас две трети населения страны ходить в тряпье».

КСТАТИ

Среднее время использования одежды за последние 15 лет уменьшилось на 36%, некоторые предметы гардероба надевают всего 7 - 10 раз, а затем выбрасывают. Во всем мире только 20% вещей используются повторно или перерабатываются, остальное попадает на свалки или сжигается, говорится в докладе фонда Эллен Макартур «Новая текстильная экономика. Изменение будущего моды».

Текстильное производство генерирует 20% всех сточных вод в мире и 10% мировых выбросов углерода, говорится в информационном бюллетене Росгидромета об изменении климата. Это больше, чем авиация и судоходство вместе взятые.

«Закроют секонд-хенды - будет две трети населения страны ходить в тряпье»: Белорусы о планах Беллегпрома убрать секонд-хенды из крупных городов