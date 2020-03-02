2020-03-02T19:58:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорус отрезанным пальцем разблокировал телефон. Три месяца назад фалангу отрезало циркуляркой

Зрелище не для слабонервных, но это так же страшно, как и любопытно [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Отец и сын Виноградовы провели эксперимент с обрубленным пальцем. Фото: facebook.com.pavel.vinogradovОтец и сын Виноградовы провели эксперимент с обрубленным пальцем. Фото: facebook.com.pavel.vinogradov
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Самая надежная блокировка сенсоров телефона или планшета - это отпечаток пальца. Рисунок или цифровой код кто-то может подсмотреть, а вот палец всегда при вас. Если вы, конечно, не лишились его при трагичных обстоятельствах...

В сети недавно появилось любопытное видео «эксперимента» с отрезанным пальцем. Белорус Павел Виноградов снял короткое двухминутное видео со своим отцом из категории «разрушители легенд». Несчастный случай произошел с Юрием Виноградовым, 53-летним отцом автора ролика. Около трех месяцев назад мужчина работал с циркулярной пилой и случайно лишился фаланги большого пальца левой руки. Обрубок сохранил и оперативно положил в морозилку в надежде, что врачи смогут пришить его обратно. Но реплантация в его случае оказалась невозможной: из-за возраста и диабета палец не прижился бы.

В общем, палец остался в морозилке, а еще остался и телефон Elefhone S8 (Китай) с настроенной на несколько пальцев владельца аутентификацией.

- Пришла идея разрушить миф, который часто показывали в боевиках, типа отрубаешь кому-нибудь руку и без проблем проходишь аутентификацию, - пояснил Павел Виноградов в своем Facebook.

Палец смог разблокировать телефон после разморозки в теплой воде. Фото: facebook.com.pavel.vinogradov

Палец смог разблокировать телефон после разморозки в теплой воде. Фото: facebook.com.pavel.vinogradov

Сначала отец и сын попробовали сделать разблокировку замороженным пальцем: телефон сообщил, что предпринимается слишком много попыток - такая же реакция, как и на грушу. Затем возникла идея о разморозке. Фалангу поместили в теплую воду на несколько минут. И, когда ткани стали комнатной температуры, обрубок пальца не только успешно разблокировал телефон, но и в целом функционировал как стилус: с его помощью экспериментаторы заходили в приложения, листали страницы, ленту…

Daily Mail опубликовала необычный эксперимент белорусов, но с уточнением: мол, все ученые и эксперты утверждают, что это невозможно, а видео снималось без участия независимых экспертов.

Не исключено, что такие выводы станут для семьи Виноградовых настоящим вызовом! А так как палец все еще хранится в домашней морозилке, нас ожидают, наверное, новые видео от белорусских «разрушителей легенд».

Как отрезанным пальцем разблокировали мобильный телефон.ВИДЕО: facebook.com/Павел Виноградов

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