«Заключил фиктивный брак и продал трехкомнатную квартиру жены». В Минске расследуют дело о мошенничестве

Для сделок с недвижимостью 62-летний мужчина выбирал людей с долгами за коммунальные услуги или тех, кто не приватизировал свою квартиру. Обращал внимание и на минчан с квартирами, которые выпивали и вели асоциальный образ жизни.

Подробности этого дела рассказала официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

За 5 лет - с 2012 по 2017 год мужчина обманул трех человек на 150 тысяч рублей. Он убедил знакомых продать свое жилье в Минске - взамен обещал хорошую квартиру или дом с доплатой, но уже в Минской области. Потерпевшие согласились и в результате остались у разбитого корыта: ни вырученного за продажу квартиры денег, ни хорошего жилья они так и не увидели.

Одному из потерпевших мужчина предоставил квартиру, а остальным - малопригодные для жилья дома в деревнях без удобств и доплаты.

Следователи просят сообщить, если вы тоже пострадали от действий этого мужчины. Фото: Следственный комитет

В феврале 2012 года обвиняемый убедил своего 54-летнего знакомого продать половину квартиры. Недвижимость ушла за 19 тысяч долларов. Взамен потерпевшему купил дом в Столбцовском районе. Чтобы вернуть деньги за покупку и этого дома, обвиняемый оформил фиктивную сделку, и всю сумма оставил себе.

А в 2016 году мужчина подыскал 52-летнюю женщину, у которой была трёхкомнатная неприватизированная квартира в Минске. Заключил с ней фиктивный брак и подписал брачный договор, где было сказано, что все имущество, купленное во время брака, будет являться собственностью того из супругов, на чье имя оно было приобретено. Таким образом мужчина себя обезопасил: если бы договор заключен не был, вещи и недвижимость, купленные во время брака - это совместная собственность мужа и жены.

А дальше мужчина приватизировал квартиру на свое имя, продал ее и деньги забрал себе. А женщину переселил в квартиру в Слуцком районе.

Сейчас мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Возможное наказание - от 3 до 10 лет лишения свободы со штрафом.

Расследование продолжается. Если вы пострадали от противоправных действий этого мужчины, следователи просят позвонить по телефонам 8 (044) 500 31 11 и 8 (017) 389-55-55 (круглосуточно).

Потерпевшая: «Привезли смотреть квартиру - а там какая-то избушка на опушке»

Это не новая схема: мошенники давно таким способом обманывают людей, чтобы заполучить их квартиры. В декабре прошлого года Следственный комитет закончил расследование дела о похожем мошенничестве.

Четверо обвиняемых знакомились с людьми, которые злоупотребляли спиртным, выдумывали предлоги для встречи и покупали потерпевшим алкоголь, продукты, помогали небольшими суммами денег. Так они входили в доверие, а потом уточняли у собственников квартир, не хотят ли они продать свое жилье и переехать за город, а разницу в деньгах оставить себе. Как правило, потерпевшие отказывались, но обвиняемым удавалось убедить их, что все честно и прозрачно. Дома, которые получали потерпевшие взамен на свои квартиры, стоили в пять-семь раз меньше проданного в Минске жилья. Чтобы обманутые люди не могли оценить реальное состояние домов и их стоимость, им постоянно предлагали алкоголь.

Одна из потерпевших на допросе рассказывала, что ей обещали помочь с приватизацией или продажей квартиры, если она надумает ее продавать.

- Была договоренность, что она покупает в Борисове или Жодино квартиру, и сверху 5 тысяч долларов. А разница - это пускай им за услуги. Потом они нас отвезли в Могилевскую область смотреть первую квартиру - там вообще какая-то избушка на опушке. Я даже не знала, что это деревня. Они постоянно не давали выходить из алкогольного состояния: я была трезвая один или два дня, когда надо было подписывать документы. Сейчас я живу в деревне.

А одного из потерпевших, который отказался от сделки, обвиняемые заперли дома и регулярно приносили ему сигареты и алкоголь. Когда выпивка заканчивалась - еще раз предлагали продать квартиру. Мужчина согласился на любые условия, лишь бы скорее получить алкоголь.

За восемь лет обвиняемые провернули не меньше восьми таких сделок.

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