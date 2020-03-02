2020-03-02T23:37:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав Беларуси назвал ложью сообщение российского Первого канала о смерти от коронавируса в стране

Ведомство вместе с МИД и Мининформом призывает перепроверять информацию и не распространять фейки
Поделиться:
Новости от Первого канала о смерти в Беларуси от коронавируса оказались ложью.Новости от Первого канала о смерти в Беларуси от коронавируса оказались ложью.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

- Федеральный Первый канал Российского телевидения в новостном сюжете заявил о том, что от коронавируса «первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Белоруссии», - говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Беларуси.

Ведомство отмечает, что озвученная Первым каналом информация в отношении нашей страны является абсолютной ложью и не имеет ничего общего с действительностью.

В настоящее время в Беларуси, с высокой степенью достоверности, выявлены три случая, когда тесты подтвердили наличие одного из типов коронавируса 2019-nCoV. Все эти три пациента чувствуют себя нормально, клинических симптомов заболевания у них нет.

Соответствующая реакция на вброс и распространение этого фейка последует и со стороны Министерства иностранных дел Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иранский студент из Минска, у которого нашли коронавирус: «Утром с невестой подали заявление в загс, а вечером нас забрали в больницу»

Молодой человек рассказал о своем состоянии и кого из его знакомых проверяют медики (подробности).

У дизайнера из Витебска подозревают коронавирус: «Чувствую себя хорошо. Нахожусь в отдельном боксе, в соседних - четверо детей и муж»

Татьяна недавно вернулась из Милана, где провела несколько дней. А осенью по иронии судьбы представляла на «Неделе моды» в Беларуси дизайнерские защитные маски (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
У дизайнера из Витебска выявили коронавирус: «Чувствую себя хорошо. Нахожусь в отдельном боксе, в соседних - четверо детей и муж»
Татьяна недавно вернулась из Милана, где провела несколько дней. А осенью по иронии судьбы представляла на Неделе моды в Беларуси дизайнерские защитные маски [фото]
«Если у вас будут ожоги, мы ответственности не несем!»: «КП» публикует запись разговора Валентина Диденко с продавцами сухого льда для роковой вечеринки
Супруг аптечного блогера не в первый раз покупал сухой лед, рассказал представитель фирмы-продавца [эксклюзив kp.ru, видео]
«В Беларуси есть таланты. Почему они не хотят участвовать в «Евровидении»?: украинский медиаэксперт Виталий Дроздов посмотрел с нами Нацотбор
Наш земляк в жюри вместе с Андреем Данилко и Тиной Кароль выбрал участника «Евровидения» от Украины, прокомментировал белорусский отбор и рассказал, почему мы такие разные
Новости 24
В аэропорту Минска задержали преступника в международном розыске с поддельным паспортом гражданина Монголии
Минчанин снял квартиру на сутки, поругался в ней с подругой и от злости швырнул из окна бутылку
В СК выяснили личность утопленницы, которую нашли в реке коммунальщики
В Гомельском районе неизвестный пришел в банк с пистолетом, требуя отдать ему деньги
Из-за птичьего гриппа в Беларуси вводятся ограничения на ввоз продукции из Польши и Вьетнама
Лобовое ДТП в Минске: оба водителя госпитализированы
Главный санврач Беларуси: "Все массовые мероприятия будут проводиться, как и раньше"
В Минске в аэропорту задержали гражданина Монголии с поддельным паспортом - он его купил за 1100 долларов
Главный санврач Беларуси: «У нас зарегистрированы три случая коронавируса»
Казахстан готов продавать Беларуси нефть с экспортной пошлиной