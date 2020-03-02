Минздрав Беларуси назвал ложью сообщение российского Первого канала о смерти от коронавируса в стране

- Федеральный Первый канал Российского телевидения в новостном сюжете заявил о том, что от коронавируса «первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Белоруссии», - говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Беларуси.

Ведомство отмечает, что озвученная Первым каналом информация в отношении нашей страны является абсолютной ложью и не имеет ничего общего с действительностью.

В настоящее время в Беларуси, с высокой степенью достоверности, выявлены три случая, когда тесты подтвердили наличие одного из типов коронавируса 2019-nCoV. Все эти три пациента чувствуют себя нормально, клинических симптомов заболевания у них нет.

Соответствующая реакция на вброс и распространение этого фейка последует и со стороны Министерства иностранных дел Беларуси.

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