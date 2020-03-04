Как правильно выбрать газовую плиту: обязательно проверьте наличие функции «газ-контроль»

В настоящее время газовые плиты пользуются не меньшей популярностью, чем раньше. И это несмотря на то, что в продаже большое разнообразие электрических и индукционных плит. Так почему хозяйки выбирают газовые плиты?

Во-первых, на сегодняшний день газ дешевле электричества. Во-вторых, если вдруг случится обрыв электросети, то при электроплите можно остаться и без обеда, и без любимого вами горячего чая или кофе. Ну, а в-третьих, это невысокая цена и доступность: газовые плиты стоят на порядок дешевле электрических. Нельзя отрицать и тот факт, что газовые плиты просты в использовании и требуют минимального ухода.

Еда, приготовленная на открытом огне, более ароматная и вкусная. А готовить на газовой плите вообще одно удовольствие: быстро, просто и самое главное - безопасно. Ведь современные газовые плиты отличаются высокой надежностью и имеют большой срок эксплуатации - не менее 10 лет.

А дополнительную безопасность новейших газовых плит обеспечивает специальная система автоматической блокировки, называемая «газ-контроль». Если огонь гаснет по какой-либо причине, оборудование прекращает подачу газа в горелки или духовой шкаф плиты в течение нескольких секунд. Кроме того, система «газ-контроль» не зависит от электричества.

Поэтому при выборе газовой плиты обращайте внимание на наличие в ней функции «газ-контроля».

При необходимости обращайтесь в УП «МИНГАЗ», специалисты которого быстро и качественно выполнят все необходимые работы.

НА ЗАМЕТКУ

Однако эффективная и безопасная работа бытовых газовых плит возможна только при их исправном состоянии и правильной эксплуатации:

- Не доверяйте установку, техническое обслуживание и ремонт газовых приборов людям, которые не являются квалифицированными для данных работ специалистами. При необходимости обращайтесь в УП «МИНГАЗ» или газоснабжающую организацию по месту жительства, специалисты которой быстро и качественно выполнят все необходимые работы.

- Не используйте газовые устройства для отопления жилья, не сушите вещи над пламенем горелок газовой плиты, не используйте пламя горелок для освещения помещения. Держите подальше от плиты легковоспламеняющиеся предметы.

- Не допускайте к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием - детей до 14 лет, недееспособных лиц, признанных таковыми в установленном порядке, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лиц, не прошедших инструктаж и не знающих правил безопасного пользования этим оборудованием.

- Следите за газовым шлангом, идущим к газовой плите: он не должен быть пережат, скручен, на нем не должно быть трещин и порезов.

- Не закрывайте вентиляционные решетки на кухне.

- Перекрывайте газовый кран на газопроводе перед газовыми приборами, когда завершили ими пользоваться, а тем более когда уходите или уезжаете из дома.

- Не оставляйте работающее газоиспользующее оборудование без присмотра, кроме рассчитанного на непрерывную работу и оборудованного соответствующей автоматикой безопасности.

- Использовать для сна помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование.

- Держите плиту в чистоте.

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