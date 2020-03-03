Смерть на отдыхе: почему растет число умерших в Египте белорусов

Недавний случай гибели женщины после отдыха в Египте впечатлил многих белорусов, которые часто выбирают эту страну для отдыха, особенно в холодное время года. Несколько дней назад в гомельской больнице умерла 46-летняя женщина из Могилева, которая вместе с сыном и знакомыми возвращалась на родину из Египта на самолете. На отдыхе могилевчанка провела 10 дней. Как рассказали в Следственном комитете, уже во время полета женщина резко почувствовала себя плохо. В самолете оказались три врача - они услышали, что человеку нужна помощь и на протяжении всего оставшегося пути пытались ее реанимировать.

- У женщины был слабый пульс, уже почти остановилось сердце. Прямо в проходе, между креслами, пришлось уложить ее и делать массаж сердца, искусственное дыхание, - рассказывал «КП» один из врачей. - Минут 40 - 50 откачивали - до самой посадки. Но в сознание женщина так и не пришла, мы передали ее бригаде «скорой»…

По неофициальной информации, об отравлении или инфицировании в Египте речи не идет, как это было в других случаях смертей белорусов на курорте. В гомельском аэропорту пассажирку сразу госпитализировали. Но, несмотря на все усилия врачей, вечером 23 февраля женщина умерла. В СК рассказали, что причиной смерти женщины могло стать осложненное заболевание.

Этот случай продолжил печальную статистику смертей белорусов на отдыхе в Египте. В октябре прошлого года в больнице в Египте умер мужчина, его жена вернулась домой и больше двух недель лечилась в больнице, но врачам спасти ее не удалось. Экспертиза показала, что она отравилась неизвестным веществом. Как это вещество попало в организм - не установлено. Но у следователей есть информация, что накануне туристы ходили на экскурсию по Шарм-эль-Шейху, ели манго, которое купили за пределами отеля, и рыбу в ресторане отеля. На сайте отеля сразу после этого трагического случая появилась информация о том, что других случаев отравления гостей там не было зафиксировано, хотя отель полностью забронирован на несколько месяцев вперед и все гости питаются в одном и том же ресторане с тем же набором блюд. Белорусским медикам не удалось выяснить, какой именно токсин привел к смерти женщины, потому что он наносит повреждения, быстро выводится из организма и не оставляет следов.

В декабре прошлого года в Шарм-эль-Шейхе умерла 59-летняя белоруска. Женщина упала на экскурсии, ее доставили в медцентр, где она и скончалась.

В середине декабря из аэропорта Хургады в египетскую клинику увезли 51-летнего белоруса, мужчина умер. По предварительной информации, у него был сердечный приступ.

13 января 34-летний мужчина, который отдыхал в Хургаде с женой и сыном, умер из-за сердечной недостаточности.

За год за границей умерли 72 белоруса

Белорусская ассоциация страховщиков недавно подвела итоги за 2019 год. В статистике ассоциации - данные от всех белорусских страховых фирм, где белорусы страховались от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу. Как выяснилось, за рубежом - а именно, в 24 странах - умерли 72 белоруса. Это в два раза больше, чем в 2018 году. Причем чаще всего белорусы умирали в Египте. За год там скончались 11 человек: шестеро умерли от внезапной остановки сердца, по одному - от острой дыхательной недостаточности, менингита, сердечного приступа и отравления, один турист погиб при погружении в море.

До этого СМИ было известно только о шести случаях смерти в Египте за осень - зиму 2019 - 2020 года. На втором месте по количеству случаев со смертельным исходом - Польша (10 смертей), дальше - Россия, там произошло шесть смертельных случаев. В Украине, где белорусы тоже часто проводят отпуск, погибло 3 человека.

Египет уже несколько лет остается самой популярной для белорусских туристов страной - в 2018 году туда съездили в отпуск 211 тысяч человек.

Египет уже несколько лет остается самой популярной для белорусских туристов страной.Фото: Олег УКЛАДОВ

«С хроническими болезнями лучше не отдыхать в жарких странах»

- Раньше, прежде чем ехать в санаторий, человек шел в поликлинику и брал санаторно-курортную справку, - комментирует врач-терапевт Игорь Волынец. - Проводилось обследование, он сдавал анализы. И только на основании справки ему выделялась путевка. Потом он опять шел в поликлинику и заполнял санаторно-курортную карту. Снова сдавал анализы и проходил обследование. Для каждого санатория были противопоказания. То есть человек проходил врачебный отбор - его могли не пустить, сказать, что вам ехать конкретно в это место противопоказано. Теперь никакого отбора нет: ты купил путевку в турфирме и поехал куда хочешь. Конечно, лучше посоветоваться с врачом, особенно если есть хронические заболевания - возможно, эта страна вам не подходит для отдыха. Юг - это непривычное направление для нашего организма, там совершенно другой климат, другая еда.

- Насколько важна длительность отпуска? Говорят, что за 5 - 7 дней организм только успевает акклиматизироваться, а уже нужно возвращаться обратно.

- Это правда. Если вы едете на 5 - 7 дней, особенно зимой, это большой стресс для организма. Отдыхом это назвать сложно - скорее, смена впечатлений, развлечение. Но приедешь ты усталым и замотанным. Нужно ехать минимум на две недели.

- Как влияет на здоровье смена образа жизни на отдыхе?

- По моим наблюдениям, оздоровлением и активным отдыхом во время отпуска занимаются единицы. Основная масса лежит на пляже, переедает и перепивает, особенно если это режим «все включено». Возникает гиподинамия: на пляже лежишь, в номере лежишь - ничего хорошего в этом нет. Внезапную остановку сердца может вызвать дополнительный стресс: перегревание, переедание и злоупотребление алкоголем. На людей с хроническими заболеваниями негативно влияет и то, что в жару возникает сильная потливость: из организма выводятся соли, может упасть давление.

«Массово от поездок в Египет никто не отказывается - это самый доступный отдых на море»

В Министерстве спорта и туризма рассказывали, что после случаев смертей в Египте, информация о которых появилась в СМИ, в ведомство звонили обеспокоенные туристы и спрашивали, что делать в такой ситуации.

Мы обзвонили несколько крупных турфирм: туроператоры в один голос говорят, что массово отказываться от отдыха в Египте белорусы не стали. Главная причина этого - стоимость отдыха. Ценник на тур в Египет остается для белорусов самым доступным, если рассматривать отдых на море.

Анастасия Зубкова, специалист по туризму компании Alltour, говорит, что существенных изменений в предпочтениях белорусов сейчас нет: в Египет как летали, так и продолжают летать.

- Стали ли туристы больше внимания уделять своей безопасности, может быть, выбирают более дорогие отели?

- У людей, которые не могли себе позволить премиум-сегмент, деньги внезапно не появились. Сейчас белорусы больше озабочены коронавирусом, отменяются поездки в Европу.

- На форумах туристы обсуждают еду в Египте, говорят, что отравления там - частый случай.

- Отравление глобального масштаба - это когда из 300 человек пострадали 200. Только в таком случае имеет смысл обсуждать вину отеля. Если бы дело было в качестве питания, оно бы коснулось всех. Если отравились один - два человека - это вопрос индивидуальной реакции организма. Для комфортного и безопасного отдыха очень важен отель. Если проживание там стоит 3 копейки, откуда у них деньги на закупку нормальных продуктов? Это касается не только Египта, но и Турции, Туниса, где отдых отельный и предполагающий постоянное пребывание в отеле. Я, например, в плохие отели не отправляю категорически, только с распиской. Говорю туристам: я бы вас туда не отправляла, если хотите - пишите расписку, что выбрали этот отель сами. Такое бывает крайне редко, но случается.

Перед поездкой в Египет туристам обязательно дают рекомендации: чаще мыть руки, не пить напитки со льдом, потому что неизвестно, из какой воды он может быть приготовлен. Не стоит есть мясо в дневное время, в пик жары - оно может испортиться. И, как и в любой стране мира, лучше не есть в сомнительных забегаловках. И еще важный момент: чистить зубы, мыть овощи и фрукты, умываться нужно только бутилированной водой - один глоток водопроводной воды может окончиться отравлением и испорченным отпуском.