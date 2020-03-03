«Мне кажется, 30-летний сын так и останется вечным студентом, а внуков я не дождусь…»

- У меня в 30 лет уже была и семья, и квартира своя, и работа стабильная, а дочка в 33 опять увольняется, отработав год, едет куда-то в горы… Говорит: столько вокруг интересного, а менять работу каждый год в наше время - это норма. Я ей: «Так выйди замуж, роди детей и катайся с семьей в отпуске, смотри интересное». Смеется! А мне не до смеха. Внуков увидеть хочется! - пожаловалась подруга Алла.

Признаться, задела за живое. Я вот тоже смотрю на молодежь, которой плюс-минус 30, и не понимаю - то ли они жизнью наслаждаются так, как не умели мы, поэтому не спешат связывать себя какими-то обязательствами, то ли у них поиски смысла бытия затянулись... Подключила коллективный разум, чтобы разобраться.

«А я им по-хорошему завидую!»

- У меня в коллективе как раз большинство - те, кто родился в конце 80-х или после 1995-го, - рассказывает подруга Ольга, директор фирмы из сферы интернет-бизнеса. - Открытые, интересные, активные, живут полной жизнью. И я им по-хорошему завидую. Они знают столько, сколько я в их годы не знала, постоянно чему-то учатся, свободно говорят по-английски - из 150 человек в компании не говорят на нем всего 5 - 10 человек, и это те, кому за 40.

- Это, конечно, классно, - отвечаю. - Мы тоже в 30 были умными, но у нас уже минимум по ребенку было. А у них ни детей, ни кола, ни двора… У знакомой сын в 29 получает уже третье образование, планирует еще подучится в Европе, потом, возможно, определиться с профессией. А она переживает: «Неужели он так и останется вечным студентом? А когда будет время для семьи, детей?» Детей нет ни у кого из знакомых мне 30-летних... И это тревожит. Родить все же лучше до 35. Не потому, что надо, а потому что с годами это тяжелее.

- Подумаешь - рожать после 35! - прерывает наши тревоги Марина, мама двоих детей. Она родила младшего в 33 года, а после открыла небольшой бизнес. - Зато более осознанно будут подходить к материнству и семье. Не то что мы в 20, когда еще не нагулялись, замуж выскакивали, рожали, а потом разводились и психологически травмировали детей.

С одной стороны, резонно. С другой - знаю немало знакомых, испортивших отношения с дочерями в возрасте «за 30» из-за пресловутого «часики тикают».

- А как твои выпускники 30-летние устроились? На вечера встреч семьями приходят уже все? - подключаю к разговору брата, который больше 40 лет работает учителем в школе в райцентре. Может, за пределами мегаполиса у молодежи более привычные для старшего поколения ценности в жизни?

- Нет, - отвечает брат. - Из девочек выпуска, например, 2002 года большинство не замужем. Они карьеру делают, ищут себя, разъехались - кто в Минск, кто за границу. Из мальчиков женились только двое - остальные говорят: «Не хотим брать на себя ответственность». Такое впечатление, что это всеобщая инфантильность.

«Поколение 30-летних - большие специалисты в собственном комфорте»

Действительно ли нынешние 30-летние - это инфантилы, которые загонят нас в демографический кризис?

- Детство нынешних 30-летних пришлось на конец 80-х - начало 90-х, на встряску, когда внешние ориентиры - комсомол, вера в светлое завтра, ценность стабильности - безвозвратно утрачивали свое значение, - комментирует психолог, бизнес-тренер Елена Левкович. - Опору и ориентиры нужно было искать в себе, чтобы выжить в стремительно меняющемся мире, выдержать конкуренцию на рынке труда. В то же время перед детьми 90-х открылись новые горизонты. Целый мир надо успеть посмотреть - вот и не стремятся быстро заводить семью. Я не назову их безответственными. Скорее наоборот. Просто они меньше зависят от среды, самостоятельно выстраивая окружение под себя: дистанционная учеба, работа и т. п.

Поколение 30-летних - большие специалисты в собственном комфорте. Они ищут, где лучше жить и работать, уезжают в другие страны, выбирают работу со свободным графиком, чтобы не быть привязанными ко времени. Свобода и мобильность - это главные ценности для поколения 30-летних.

Да, есть мнение, что «вылетать из гнезда» нужно на рубеже одной трети жизни. Но закономерно, что в связи с увеличением продолжительности жизни эта точка сдвинулась к 27 - 28 годам. Кто-то говорит об отложенном взрослении, кто-то и вовсе о затянувшемся детстве. Но так ли это? Несколько поколений назад молодые люди начинали трудовой стаж, едва покинув школьную скамью, то есть в возрасте 16 - 17 лет. Обретение финансовой независимости - базовая составляющая взросления. Но нынешняя молодежь гораздо дольше учится, получая и второе, и третье образование - это не плохо и не хорошо, это требование времени.

- Про ценность работы со свободным графиком для нынешней молодежи еще можно понять, но почему многие из них не спешат обзаводиться жильем - даже если могут позволить себе купить квартиру?

- Это поколение между «быть» и «иметь» выбирает первое. По статистике, 70% молодых людей предпочтут переживание яркого опыта (путешествие, дайвинг и т. д.) покупке чего-то материального. Кроме того, это прагматичное поколение: они считают, сколько потратят на квартиру времени, денег, нервов, и сравнивают все это с затратами на съемное жилье.

- Кажется, что они так и проживут жизнь для себя - а как же семья, дети? Или все-таки наступит момент, когда они нагуляются?

- Думаю, наступит. Когда они уже многое увидят, по миру попутешествуют, на мотоциклах погоняют, захочется новых впечатлений. А семья - это тоже как интересный опыт, поэтому они обязательно будут ее создавать.

И если вам кажется, что вся молодежь живет для себя, посмотрите вокруг. Детские сады не пустуют? Школы переполнены? Вы видите на улице маленьких детей? Это дети нынешних 30-летних. Я обращаю внимание на молодых мам на детских площадках - они ответственные, разумные, спокойные. Для них безопасность ребенка - прежде всего, но при этом очень мало «нельзя». А еще эти мамы интересуются у малышей, что именно они чувствуют, учат распознавать чувства и выражать социально приемлемым способом, уважая границы другой крохотной, но уже личности. Объясняют, как можно по-другому выразить злость, обиду, негодование, кроме как лопаткой по голове обидчику… 30-летние очень ответственно подходят к родительству, часто обращаются к семейному психологу, беспокоясь, что мало уделяют времени ребенку. Консультируются с психологом и по собственным проблемам. Для них это не мода, а необходимость: в организме все должно функционировать, чтобы я был успешным, свободным, мобильным.

- А как не испортить отношения со взрослыми детьми, которые не спешат оседать на одном месте и обзаводиться семьей? И как перестать беспокоиться, что ты не успеешь дождаться внуков?

- Как не жить в страхе и беспокойстве? Очень просто - самим жить в самореализации. А своих взрослых детей отпустить: дать им возможность строить свою жизнь самостоятельно. Это не означает, что вы их больше не любите, напротив, в этом и состоит родительская мудрость - в последовательной передаче ответственности за себя самому ребенку: в 3 года вы позволяете ему держать ложку, в 9 - мастерить, в 15 - принимаете самовыражение подростка… При таком подходе к 21 году получается человек, способный принимать решения и отвечать за их последствия, а такого отпустить в самостоятельное плавание уже не страшно. А вот гиперопека под видом заботы, стремление контролировать каждый шаг - это путь к «воспитанной беспомощности», к тому, что родитель проживает жизнь ребенка за него. И это уже не про любовь, это про зависимость, как в том анекдоте: «Мама, я замерз?» - «Нет, ты хочешь кушать». Именно поэтому у самих родителей должна быть интересная насыщенная жизнь - работа, хобби, спорт, путешествия. Тогда тревоги уступят место увлечениям и впечатлениям, а с детьми всегда будет о чем поговорить. Дети неосознанно моделируют поведение родителей. Если вы всей своей жизнью показываете ребенку, что с появлением детей жизнь не заканчивается, а напротив, становится еще более интересной и наполненной, то внуков вы обязательно дождетесь. Делитесь с детьми счастьем, и они ответят вам тем же!