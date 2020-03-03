2020-03-03T13:08:55+03:00
Спорт
КП Беларусь

Азаренко пытается продать дом в Калиформии: снизила стоимость до 7,5 млн долларов

Похоже, это отголосок судебного дела
Захар ПЛАТОНОВ
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Виктория Азаренко пытается продать свой дом в Калифорнии.Виктория Азаренко пытается продать свой дом в Калифорнии.
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4 марта Виктория Азаренко должна провести свой первый матч с августа 2019 года. В первом круге турнира в Монтеррее (Мексика) белоруска встретиться с Тамарой Зиданшек (ориентировочно в 01.30 по белорусскому времени).

По сообщениям американских СМИ в январе она не могла покидать Калифорнию, так как продолжалось дело за право опеки ее сына Лео. Сначала суд оставил это право за Викторией, но затем ее бывший бойфренд Билли Маккиг нанял одного из самых дорогих и авторитетных адвокатов США, тот нашел одну нестыковку и дело начали заново.

Также стало известно, что белорусская теннисистка Виктория Азаренко с мая прошлого года продает свой дом в Манхэттен Бич (Калифорния). Об этом сообщает Coldwell Banker. Как отмечает tut.by, тот дом Виктория купила пять лет назад за 7 млн долларов. Еще в мае в указанной стоимости было 8 млн, но в феврале цена упала до 7,5 млн. Очевидно, из-за отсутствия покупателей. В доме есть пять спален, лифт, несколько ванных комнат. Из окна открывается вид на океан.

Из дома открывается вид на Тихий океан.

Из дома открывается вид на Тихий океан.

На нижнем уровне обустроен зал для тренировок, медиакомната и бар.

В сентябре прошлого года в интернет попало видео, где Виктория Азаренко целуется в теннисистом из Мексики.

В начале этого года стало известно, что Азаренко учится в Гарварде на бизнес отделении по специальной программе для теннисисток.

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