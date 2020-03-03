Секреты улицы Советской в Лиде: Своя «Американка», Фарный костел с соломенной крышей и казино

О Лиде известно с 1323 года, когда был возведен замок, сохранившийся до наших дней. Город принадлежал великим князьям Великого княжества Литовского, начиная от Гедимина, памятник которому появился в городе в 2019 году. В XV - XVI веках тут были рыночная площадь и минимум четыре улицы. Отходившую от замка улицу горожане знали как Виленскую.

- А ўжо з XVII стагоддзя назва сустракаецца ў дакументах, - говорит наш гид по городу, писатель Леонид Лавреш - месяц назад он издал книгу «Шпацыры па старой Лідзе».

Советская начинается прямо от знаменитого Лидского замка.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Фарном костеле были свои падающие башни

Впервые название Виленской упоминается в связи с постройкой там костела кармелитов. Каменный храм в форме креста и с шестью алтарями освятили в 1714 году, а строили более 40 лет. К костелу прилегал двухэтажный кляштор (монастырь), огороды, луг и хозпостройки.

- А за 108 крокаў ад кляштара і касцёла ў другой палове XVIII стагоддзя з цэглы ўзвялі барочны Фарны касцёл, - рассказывает Леонид Лавреш. - Верагодна, па праекце віленскага архітэктара Глаўбіца.

От Фарного костела до костела и кляштора кармелитов было 108 шагов. Фото: Архив Леонида Лавреша

Костел стоял за каменной стеной, рядом - кладбище, звонница с двумя колоколами. При нем в разные годы действовали два госпиталя.

- Агульны выгляд храма захаваўся, але з-за памылак у праектаванні, будаўніцтве, эканоміі на матэрыялах дзвюм трохузроўневым вежам пагражала абрушэнне - з іх валіліся бляха, фрагменты сцен, унутр трапляла вада. Вежы разабралі напрыканцы XVIII стагоддзя. Касцёл часам рамантавалі кожныя 10 - 15 гадоў. А пасля пажара 1826-га дахам Фарнаму некалькі год служыла салома…

В начале улицы Советской – главные исторические памятники Лиды: замок и Фарный костел. Фото: radzima.org

Во время восстания Тадеуша Костюшко часть костельного серебра ушла на помощь повстанцам, а потом храм разграбили русские войска. Наполеон не бывал в Лиде, но 15 августа 1812 года в Фаре в честь его дня рождения были принесены «гарачыя малітвы Каралю Каралёў» - многие шляхтичи-литвины поддержали императора Франции, обещавшего возрождение ВКЛ. После восстания 1830 - 1831 годов Фара сохранилась, а вот костел кармелитов закрыли.

Дореволюционный кинотеатр - в бывшей конюшне

В XVIII - XIX веках на Виленской жили шляхтичи - например, дом на месте современной постройки на Советской, 16 принадлежал пани Едко. Там уже в 1798 году находилась почта. После смен владельцев и пожаров середины XIX века на этом месте построили комплекс двухэтажек.

- Адзін з дамоў захаваўся - у яго двары ў 1909-м адчынілі кінатэатр «Иллюзион». Памяшканне без вокнаў перарабілі са стайні, пасля сеансаў адчуваўся пах неперагарэлага спірту ад спіртовых лямп, якімi кінатэатр асвятляўся.

Причем лидские кинотеатры «Эдиссон» и «Нирвана» (в который переименовали «Иллюзион») закрывались лишь на время, когда война приходила в город.

Недалеко от замка с начала ХХ века сохранилось здание бывшего Народного дома:

- Такія адкрывалі, каб адцягнуць народ ад п’янства. Але, як пісала прэса, да той жа бібліятэкі-чытальні большасць лідчан ставілася абякава - цікавіліся кнігамі гімназісткі і вучні яўрэйскай іешывы.

Дом Кривобокова сначала стал центром торговли... Фото: Архив Леонида Лавреша

...а потом там открыли отель «Немецкий дом». Фото: Архив Леонида Лавреша

Зато в не дошедшем до нас двухэтажном кирпичном доме Кривобокова, на углу современных Ленинской и Советской, было людно: магазин швейных машинок, велосипедов и музыкальных инструментов Неймана, склад и магазин мануфактуры Виннера, магазин письменных принадлежностей Слуцкого, фотоателье, кабинеты врачей Шатештейна и Каплана. А до начала Первой мировой на втором этаже было казино. В 1917-м в доме Кривобокова открылся отель «Немецкий дом».

В 1908-м здание костела кармелитов разобрали на кирпич для строительства казарм. Тогда же военные заняли и кляштор, а в годы немецкой оккупации там был солдатский клуб.

После закрытия костел кармелитов долго стоял без крыши, а потом его разобрали на кирпич. Фото: Архив Леонида Лавреша

«За польскiм часам» в «Америке» стрелялись за долги

В межвоенное время, когда Лидчина входила в состав Польши, Виленскую переименовали в Сувальскую - в честь 41-го Сувальского полка, отличившегося в боях с Красной армией за город.

- Вуліца лічылася галоўнай - тут канцэнтраваліся гандаль і забавы. У былым Народным доме спачатку мясціліся штаб-кватэры розных партый, а пасля будынак набылі для магістрата за 85 тысяч злотых.

Бывший кляштор был клубом для царских и немецких войск. Фото: Архив Леонида Лавреша

А в цоколе того самого дома Кривобокова «за польскім часам» открылась «цукерня» «Америка» (еще ее называли «Американка»). Зимой сюда приходили на «наполеонки» и трубочки с кремом, а летом - на шоколадное, ореховое, клубничное и вишневое мороженое. Клиентура - интеллигенция, врачи, адвокаты, офицеры местного гарнизона. А младшим офицерам вход запретили.

- Па вечарах, калі цукерня станавілася рэстаранам, у карты тут гралі афіцэры. У горадзе доўга пераказвалі, як паручнік Высоцкі не змог, як належыць, на працягу 4 гадзін аддаць доўг і застрэліўся…

Здание для магистрата выкупили за 85 000 злотых. Фото: Архив Леонида Лавреша

Разбомбленный центр

После немецких бомбардировок 22 - 23 июня 1941 года центр Лиды сгорел. От дома, во дворе которого был первый кинотеатр (в огне погиб и появившийся вместо него зал «Эра» на 610 мест), остались только стены. В них немцы сделали кухню, кормившую евреев из гетто, которые расчищали завалы. Фашисты полностью уничтожили гетто в сентябре 43-го - в нем погибло около 8 тысяч человек. Здание по нынешней Советской, 16, в котором и была кухня, восстановили после войны - в нем обычный жилой дом.

Стены от сгоревшего в 1941-м кляштора кармелитов стояли еще в начале 50-х - там отремонтировали комнатку, где торговали керосином. Сегодня примерно на месте этих руин - здание музколледжа. А на месте костела кармелитов - часть улицы Ленинской. От былой Виленской до наших дней сохранилось несколько домов и Фарный костел. Он действовал и в годы СССР.

- Праўда, у 1960-я, калі ішла барацьба з рэлігіяй, разабралі яго агароджу. Тады людзі нават клаліся пад трактары... Сапраўднае адраджэнне Фары і парафіі пачалося на пачатку 1990-х.

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