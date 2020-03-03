«В коридор не выходите! В соседней палате контактные»: как я проверялась на коронавирус

На север Италии мы с мужем прилетели еще до вспышки коронавируса в этом регионе. Поселились мы в Венеции и даже успели на открытие Венецианского карнавала. В Минск отправились 16 февраля с отличным настроением и яркими впечатлениями. О том, что совсем скоро здесь начнется эпидемия, мы еще не знали. Лишь через пару дней после нашего возвращения стало известно о первых заболевших коронавирусом в Венеции. Первая реакция - страх. А вдруг и мы подхватили смертоносный вирус? Ведь были среди толп туристов на карнавале, плыли на переполненных людьми пассажирских теплоходах... Успокаивало то, что никаких симптомов ОРВИ у нас не было.

Но в минувшую пятницу у меня температура поднялась до 37, заболело горло... Как тут не переживать? Ведь к тому времени 14 дней - столько длится инкубационный период - еще не прошли. Решено: нужно сдать тест на коронавирус. Первым делом я позвонила в свою поликлинику. Там сказали приходить завтра, в субботу, к дежурному врачу.

В холле поликлиники возле регистратуры мои слова «Мы были в Италии. Где нам сдать тест на коронавирус?» прозвучали зловеще. Женщина, стоявшая за нами, с ужасом отшатнулась и закрыла лицо шарфом. Медсестра же поспешила выдать нам маски и провела к врачу. Специалисту мы все выложили: где были, когда вернулись, как себя чувствуем. Осмотрев нас, мне и мужу поставили диагноз - ангина. В итоге тест на коронавирус нам не сделали, а прописали таблетки и отправили домой. А к вечеру понедельника температура у меня поднялась до 37,2. Я позвонила в «скорую», чтобы узнать, где я все же могу пройти тест на коронавирус.

И как выяснилось, сделать это совсем непросто. Диспетчер на «скорой» сначала отправила меня в отдел госпитализации. Там меня снова перенаправили в «103». В итоге я узнала: сейчас бригады скорой помощи отвозят таких пациентов-туристов в 6-ю больницу. При этом сама туда я приехать не могу. Нужно вызывать машину скорой помощи, иначе меня не примут. Озвучили и еще один вариант - самостоятельно обратиться в поликлинику. Но это уже был пройденный этап. Значит, набираем номер скорой помощи.

На вызов приезжает бригада в халатах, защитных масках и очках.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

На вызов ко мне приезжают две девушки в халатах, защитных масках и очках. Одна из них подробно расспрашивает о поездке. Например, о том, из какого города мы вылетали в Италию и в какой город прилетели. Уточняют даже номер авиарейса, которым мы прибыли на родину. Эту информацию она кому-то передает по телефону. После осмотра бригада решает меня госпитализировать.

- Вам повезло, освободились места в инфекционке, - обрадовал меня медик. - Туда вас и повезем.

В приемном покое мне объясняют: отпустят меня после теста и при условии, что результат будет отрицательный. Меня распределяют в двухместную палату, где, к моему удивлению, уже находится девушка.

- Так мы же заразим друг друга! - перестраховываюсь я. - А если у нее коронавирус подтвердится? Или у меня?

Двухместная палата в инфекционной больнице.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Медсестра соглашается отправить меня в пустующую палату.

- Но если вдруг что, мы к вам подселим кого-то. Вы поймите, у нас идет поток людей.

Важное правило - на коридор выходить нельзя! Ванная комната с унитазом в палате. Если что-то нужно, надо позвонить (кнопочка вызова возле кровати), и придет медсестра. Еду приносят тоже в палату.

Ванная комната с унитазом в палате.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

- В коридор меньше выходите, а то еще коронавирус подхватите! В соседней палате лежат те, кто контактировал с заболевшими, - предупреждает меня санитарка, у которой защитные очки и маска. Становится страшно: у меня такой маски и очков нет, а деревянная дверь, которая разделяет мою палату и коридор, кажется мне ненадежной защитой от вируса...

Обед в больнице.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Как же проводят сам тест на коронавирус?

Одной длинной палочкой у меня взяли мазок из носа, а другой - изо рта, после чего все это отправили в лабораторию. Процедура, к слову, малоприятная.

Работники бригады скорой помощи доставили корреспондента "Комсомолки" в инфекционную больницу.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

После беспокойной ночи первый обход - врач пришла в защитной маске и очках.

- Пока не придут результаты, я не могу вас выписать, - огорчает медик. - А когда они придут, неизвестно. Может, через сутки, а может, и через двое...

Я предложила отпустить меня на карантин домой, но врач был категоричен - остаюсь в больнице.

К слову, в субботу сюда доставили студентов БНТУ. И в понедельник вечером не было еще их результатов.

В эту среду у меня день рождения, и, скорее всего, я отмечу его в палате инфекционной больницы. А отрицательный результат теста будет для меня лучшим подарком.

КСТАТИ

Минздрав настоятельно рекомендует в случае возникновения симптомов респираторного заболевания (повышение температуры более 37,1°С, кашель и другие) в течение 14 дней после возвращения из стран, где неблагополучная ситуация по коронавирусной инфекции, вызывать скорую медицинскую помощь. Лабораторное обследование будет проведено по месту госпитализации.

СПРАВКА «КП»

По вопросам профилактики инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, обращайтесь:

Горячая линия Республиканского центра гигиены эпидемиологии и общественного здоровья: +375 (29) 156-85-65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

Для жителей Минска открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице: +375 (17) 334-34-68, с 8.30 до 15.00.

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