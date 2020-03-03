2020-03-03T16:58:15+03:00
Общество
КП Беларусь

На границе будут брать анализы у всех, кто прибыл из стран с эпидемией коронавируса

Все, кто возвращается из Китая, Ирана, Италии, Южной Кореи, будут заполнять анкету, а информацию о состоянии здоровья передадут в поликлинику
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Те, кто не контактировал с прибывшими из Китая, Ирана, Италии, Южной Кореи, проходят лабораторные обследования на коронавиру только при наличии показаний и по направлению врача.Те, кто не контактировал с прибывшими из Китая, Ирана, Италии, Южной Кореи, проходят лабораторные обследования на коронавиру только при наличии показаний и по направлению врача.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Сделать мазок, чтобы провериться на коронавирус, можно в инфекционной больнице и в некоторых поликлиниках. А теперь брать анализы будут и при пересечении границы.

- В пунктах пропуска через границу проводят забор материала у лиц, которые (в период до 14 дней назад) прибыли из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, - уточняют в Минздраве.

Список стран меняется, по информации на 3 марта, это Китай, Иран, Италия, Южная Корея.

- При возвращении из этих стран - в том числе на борту самолета, в поезде, на автомобиле в пункте пропуска - при прохождении пограничного контроля пассажирам предлагают для заполнения «Анкету прибывшего». Эти данные могут быть использованы для организации медицинского наблюдения и других необходимых мероприятий, - объясняют в ведомстве.

Информация о здоровье приехавших передается в поликлиники.

Те, кто не контактировал с прибывшими из Китая, Ирана, Италии, Южной Кореи, проходят лабораторные обследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 только при наличии показаний и по направлению врача.

Тех, кто контактировал с пациентами, у кого подтвердился коронавирус, медики делят на контакты 1-го и 2-го уровня.

- Лица, имевшие тесный контакт с пациентом с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции (контакты 1-го уровня), изолируются и проходят лабораторное обследование по месту изоляции, - уточняют в Минздраве. - Те лица, вероятность заражения которых крайне низкая - контакт был недлительный или неблизкий (контакты 2-го уровня), - находятся под медицинским наблюдением, их лабораторное обследование нецелесообразно.

В ведомстве напоминают: если вы вернулись из страны с эпидемиологически неблагополучной ситуацией и у вас появились симптомы ОРЗ (повышение температуры более 37,1°С, кашель и другие) в течение 14 дней после возвращения, вызывайте «скорую» и сообщайте о симптомах. Не забудьте упомянуть о недавнем путешествии.

В Беларуси работают горячие линии по вопросам профилактики коронавируса:

Республиканский центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья - +375 (29) 156-85-65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

Минская инфекционная больница: +375 (17) 334-34-68, с 8.30 до 15.00.

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