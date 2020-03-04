2020-03-04T15:07:46+03:00
Общество
КП Беларусь

«Разве убийство в принципе может быть гуманным?»: в Гомеле прокуратура запретила убивать бездомных животных током

В «Спецкоммунтрансе» рассказали, что не могут уснуть после эвтаназии собак, и объяснили, почему в Беларуси нужен закон о защите животных
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле прокуратура запретила убивать бродячих собак токомВ Гомеле прокуратура запретила убивать бродячих собак токомФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Генеральная прокуратура признала незаконным убийство безнадзорных животных в Гомеле электрическим током. Много лет Гомель оставался единственным городом в стране, где именно таким способом избавлялись от бездомных собак.

- В нарушение закона сотрудники предприятия «Спецкоммунтранс» проводили процедуру эвтаназии с использованием самодельного оборудования в виде электроизоляционной штанги с токопроводящим наконечником. С его помощью они наносили удары по телам находившихся в сознании животных, что влекло наступление их смерти, - рассказали в Генпрокуратуре. - Ток лишь останавливал работу сердца без потери сознания, а это свидетельствовало о негуманной эвтаназии и предсмертных страданиях животных.

В прокуратуре отметили, что по закону для эвтаназии можно применять «различные химические, фармакологические средства, не вызывающие беспокойства животных». Поэтому прокуратура вынесла предписание директору «Спецкоммунтранса», запретив использовать ток.

В службе отлова демонтировали установку и стали умертвлять животных только уколами, но с решением прокуратуры не совсем согласны:

- Почему мясокомбинатам, где животных убивают током, не вынесут такие же предписания? Чем корова хуже собаки? Непонятно, на основе чего принято такое решение в отношении нас. Ведь мы действовали по методическим указаниям о гуманной эвтаназии, где прописан электроток! - рассказали сотрудники предприятия.

Замдиректора «Спецкоммунтранса» Александр Никонов объяснил, почему на предприятии использовали электричество:

- По заключению самих ветеринаров, ток действует быстрее, чем укол. От препаратов животные мучаются еще больше. Я предлагал на практике это исследовать, но никто не хочет смотреть на это дело. И мы не хотим - я потом неделю не могу уснуть.

Руководитель подчеркивает, что в стране надо принимать закон об обращении с животными:

- Разве может быть такое понятие, как гуманная эвтаназия? Эти два слова несовместимы. Я лично всегда был противником любого убийства животных. Бродячие собаки не должны быть на улицах, но и убивать их не надо - пусть будут приюты, которые бы содержали зоозащитники.

Александр Никонов предлагает прописать в новом законе требования, как в Европе:

- Например, чтобы завести собаку, надо пройти медкомиссию, взять разрешение, а покупать только определенные породы в специальных местах. Обязательно зарегистрировать животное, зачипировать его. И штрафовать, как на Западе, на 1000 евро тех, кто выбрасывает собак на улицу.

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