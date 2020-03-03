«Умирает во время плавания или на «скорой» везут прямо из санатория»: как в отпуске активно приобретают здоровье

ДОСЬЕ «КП»

Александр Геннадьевич Мрочек, главный кардиолог Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси. Окончил Минский мединститут, работал кардиологом, директором НИКИ радиационной медицины и эндокринологии, ректором БелМАПО. С 2008 года - директор РНПЦ «Кардиология». Автор более 560 научных работ, имеет 50 авторских свидетельств - патентов на изобретения. Под его руководством защищено 9 докторских и 40 кандидатских диссертаций.

- Александр Геннадьевич, сегодня много пишут про онкологию, но смертность от сердечно-сосудистых болезней выше. Иногда такие смерти незаметны: шел, упал, остановилось сердце - умер. В чем причины таких смертей?

- К сожалению, порядка 20% всех сердечно-сосудистых смертей - внезапные смерти. Основные причины - опасные для жизни нарушения сердечного ритма. Представьте: у человека на улице остановилось сердце. Помощь нужно оказывать немедленно!

Проблему пытаются решить многие страны. Швеция разрабатывает программу дронов, которые бы доставляли к месту икс дефибрилляторы. Но располагают ли необходимыми медицинскими навыками случайные свидетели?

Кроме того, мировая статистика говорит, что при внезапных смертях реально возвращаются к жизни даже при вовремя оказанной помощи не больше 2%. Я вносил предложение повторить хотя бы то, на чем настаивают иностранные коллеги: равно как и пожарные краны, в венском и мюнхенском аэропортах в стены здания встроены электрокардиограф и дефибриллятор.

У американцев я видел их даже в концертных залах!

Противники не понимают: «У нас часто умирают в театре и аэропорту?» Но даже один спасенный человек - это много.

Иногда мы можем прогнозировать внезапную смерть после инфаркта миокарда. Или когда видим опасные нарушения сердечного ритма. Тогда назначаем лекарства или имплантируем в грудную клетку кардиовертеры-дефибрилляторы: они ловят нарушения ритма, тут же дают разряд и восстанавливают ритм. Этот эффективный метод предотвращения внезапной смерти мы практикуем уже 10 лет.

- Правда, что внезапные смерти - это чаще про мужчин?

- Мужчины подвержены факторам сердечно-сосудистых рисков гораздо больше. Исследования ВОЗ показали, что 50% мужского населения Беларуси курит (женщины - 10%). Больше из постсоветских стран курит только Армения. Доказано: если бросить курить, это уже даст возможность выиграть у смерти часть своей жизни.

«Физические нагрузки не должны испытывать организм на прочность»

- Есть понятие «сердце выходного дня», когда человек всю неделю пашет, а в пятницу расслабляется: выпивает, ложится на диван…

- Американцы называют это синдромом выходного сердца. Количество вызовов «скорой» к выходным резко возрастает, особенно по праздникам. В такие периоды хронические болезни могут обостриться: хронический панкреатит может стать острым, гипертоническая болезнь – гипертоническим кризом, стенокардия - инфарктом. Алкоголь - коварный провокатор.

Но есть еще один провоцирующий момент: когда человек год сидит в офисе, а в отпуске начинает активно приобретать здоровье. Часто к нам везут на «скорой» прямо из санатория, бывает, человек умирает во время плавания.

Эти внезапные смерти связаны с изменением поведенческого стиля. Физические нагрузки не должны испытывать организм на прочность.

Есть понятие субмаксимального числа сердечных сокращений в минуту: 200 минус возраст. Если вам 60 лет - старайтесь не перескакивать частоту 140.

Постоянная интоксикация табаком и смолами, как и любое хроническое воспаление, приведут к тому, что организм постареет еще раньше. Например, вначале долго была язва, а потом развился рак. В этом месте клетки долго активно делились, началась мутация - отсюда и онкология.

Эти же процессы в сосудистой стенке приводят к развитию атеросклероза. Сосуды в организме вездесущи, где плохо - там и рвется: в голове - инсульт, в сердце - инфаркт, в животе - брюшная жаба, в ногах - синдром Рейно и сосудистая недостаточность. Ожирение и диабет приблизят эти состояния.

Я не говорю о генетических поломках: у некоторых атеросклероз наступает в 15 лет, есть болезнь прогерия - в 10 лет уже глубокий старик.

Таких ситуаций немного, как и внезапной детской смертности. Просто СМИ каждый случай рассматривают под лупой: «Пробежал и умер - довели до смерти!» Я бы не обвинял педагогов так категорично. Некоторые вещи при жизни мы не можем диагностировать. Проводящие пути в сердце - как электрические провода в приемнике. Что-то пошло не так, замкнуло - и возникло несовместимое с жизнью нарушение ритма: ребенок раз - и умер.

- А если бы не носился на физкультуре, может, прожил бы 100 лет.

- Согласен, но вы поставьте всех в ряд и определите: у кого риски?

- То есть УЗИ сердца и ЭКГ малоинформативны?

- Я начинал карьеру врача, когда не было УЗИ, не было холтеров. Да, увидеть аномалию путей проведения в сердце ни УЗИ, ни ЭКГ не поможет. Но на ЭКГ иногда можно увидеть элементы, которые указывают, что у ребенка есть потенциальные шансы умереть внезапно.

«Пациенты с пересаженным сердцем бегают марафоны»

- В прошлом году в вашем центре пересадили 53 сердца, из них 16 - иностранцам. Правда, что им отведены считаные годы - на сильных препаратах и с серьезными побочками?

- Первое сердце мы пересадили в 2009 году. Через пять лет эта женщина умерла от онкологии. Сердце - чужеродный орган, может отторгаться, поэтому надо подавлять иммунитет. Отсюда масса проблем, связанных с онкологией, инфекционными заболеваниями.

Но многие пациенты чувствуют себя лучше, чем до операции: бегают марафоны, соревнуются в бассейне. Есть те, кто уверен, что абсолютно здоров. К сожалению, некоторые отменяли лекарства: «Мне и так нормально!» И наступало отторжение сердца, человек умирал.

Есть такой показатель, как 7-летняя выживаемость, у нас он сравним с показателями в ведущих странах. Поэтому к нам едут иностранцы.

- Из каких стран чаще и сколько для них стоит пересадка сердца?

- Приезжают из многих стран, но чаще из Украины. Оплата зависит от конкретных затрат на операцию. За одно пересаженное сердце иностранцу мы делаем несколько бесплатных пересадок белорусам. Плюс покупаем новейшую аппаратуру для операционных, добавляем нашим специалистам к зарплате, чтобы их поддержать и удержать.

Очереди на пересадку сердца у нас нет, донорская база достаточная - это погибшие участники дорожного движения, смерти после травм, падений, пешеходы.

Но не всем показана пересадка, есть возможность медикаментозной поддержки сердечной недостаточности. Появились новые устройства - такие сердечные «обходы»: под кожу подключают шланги, кровь качается механически, и люди носят в сумочках свои новые сердца.

Но мы делаем не только операции на сердце, мы и роды принимаем, при мне уже раз 30 рожали. Из РНПЦ «Мать и дитя» поступают роженицы с проблемами сердца. Недавно рожала 30-летняя женщина с пороком сердца. Она отказалась прерывать беременность, несмотря на риск смерти для нее и ребенка.

Недавно выписали, с ребенком все хорошо, у мамы прогноз хуже. Ей в свое время не объяснили необходимость операции, которая сейчас, к сожалению, уже невозможна.

«Бич нашего времени - переедание и ожирение»

- Правда, что аритмию провоцирует недостаток магния и железа в организме?

- Эта теория имеет место. Магний, калий, натрий - ионы, которые определяют сократимость, возбудимость и проводимость сердца. Даже небольшие изменения ионов в крови проявляются клинически и не только в деятельности сердца.

Организм активно старается восстановить дисбаланс. Не хватает кальция - начинают рассасываться кости, магния - он начинает поступать в кровь из мышц, из скелетной мускулатуры.

Недостаток железа - из-за скудного питания или проблем с ЖКТ - может провоцировать анемию и кислородное голодание органов, в том числе сердца.

Часто это можно увидеть по биохимии крови или клинически. Избыток калия - слабость, избыток кальция (а он влечет недостаток магния) - судороги.

Но бывает локальный, местный, дефицит ионов - его не увидишь по анализу крови. А нарушение ритма сердца уже появилось. И попробуй догадайся. Что происходит при оказании помощи? Мы видим нарушение ритма и пробуем ввести в организм избыток магния - расслабляющий ион, которым пытаемся подавить в сердце эти очаги, вызванные локальным дефицитом магния. Иногда попадаем в точку.

- Как изменились сердечные недуги за годы вашей практики?

- Я пришел работать в период господства ревматизма, про него говорили «лижет суставы, кусает сердце». Он развивался от стрептококковой инфекции. Помните массовое удаление миндалин? Считалось, что воспаленные миндалины - это хронический очаг стрептококковой инфекции, которая переходила на суставы, на сердце. Приходилось оперировать и даже менять митральный клапан. Сейчас ревматические поражения сердца - редкость.

- Но мы делаем не только операции на сердце, мы и роды принимаем, при мне уже раз 30 рожали. Из РНПЦ «Мать и дитя» поступают роженицы с проблемами сердца.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Повальным увлечением антибиотиками мы подавили стрептококк?

- И это тоже. Трудно объяснить, но если раньше основные операции были связаны с восстановлением проходимости митрального клапана, то сейчас все больше атеросклеротических поражений клапанов аорты, начали делать много шунтирований.

- Это болезни сытого образа жизни?

- Да, продолжительного и сытого образа жизни. Бич нашего времени - малоподвижный образ жизни, переедание и ожирение. Есть хорошая юмористическая картинка: два окошка в поликлинике. К одному - «таблетки и операции» - очередь. Ко второму - «изменение образа жизни» - никого. Мы готовы есть ведрами таблетки, а отказать себе ради здоровья в пагубной привычке или чрезмерном питании - не можем.

- Но ведь есть и худые с такими же проблемами.

- Если человек худощав и имеет ранний атеросклероз, скорее всего, он заядлый курильщик.

«Климактерический синдром формирует нервное напряжение женских сердец»

- В вашем центре теперь делают операции на сердце через сосуды. Это многое изменило?

- Да, раньше, чтобы добраться до сердца, приходилось разрезать грудину, чтобы после операции скреплять ее проволокой. Сегодня восстановить кровоснабжение, установив в сердце стент, можно катетером через артерию. На место введения катетера накладываем пластырь - и утром человек идет на работу.

Если 10 лет назад мы проводили около 100 таких операций в год, то сейчас - порядка 17 тысяч.

- С какими проблемами к вам попадают женщины?

- Чаще с артериальной гипертензией, микроваскулярной стенокардией. Она связана с эмоциональностью и влиянием женских половых гормонов, в частности эстрогенов. Это виды стенокардии, где нет атеросклероза, но появляются боли.

Когда мы делаем коронарографию - атеросклероза не находим, но видим, что в мелких артериях есть спазмы, а это связано с особенностью влияния на сердце половых гормонов, а также нервным влиянием. Эти формы ишемической болезни сердца у женщин встречаются гораздо чаще, чем у мужчин.

- И они усугубляются с началом климакса, когда уходят эстрогены?

- Да, климактерический синдром дает активность симпатикотонии, которая формирует локальное нервное напряжение. Отсюда приливы, красное лицо, повышение давления, гипертензивные синдромы.

Иногда такие женщины долго не могут найти своего специалиста: «Раз у вас давление повысилось - к кардиологу!» Артериальное давление кардиолог снизит, но проблема останется. Здесь нужен специалист, хорошо знающий женскую гормональную сферу. Чаще помогают гинекологи-эндокринологи.

- Какая еда лучше для сердца и сосудов?

- Доказана польза средиземноморской диеты, это в том числе рыба, овощи и фрукты. Плюс зеленый чай, красное вино и черный шоколад. Такие выводы прозвучали на одном из европейских конгрессов кардиологов. Правда, за красное вино меня уже критиковали.

- Защитники могут парировать, что Черчилль прожил 90 лет - говорят, каждый день пил, курил и спортом не занимался.

- Но в качестве ежедневной нагрузки он перекладывал тысячу кирпичей. Так мне рассказывали коллеги из Англии. И курил он сигары, дым от которых, как правило, не вдыхается. И коньяка выпивал несколько глотков - не вижу в этом плохого.

Но возьмите Шолохова, который прожил более 80 лет, выпивая и не доставая папиросу изо рта. Люди мгновенно находят образ, который оправдает их пристрастия. Американцы через законодательство даже провели инициативу - не показывать положительного героя курящим. Пытаемся что-то делать и мы. С Александром Ивановичем Жуком (ректор БГПУ. - Ред.) работаем над программой, чтобы хотя бы учителя, с которых берут пример наши дети, хотели вести здоровый образ жизни.

- К сожалению, порядка 20% всех сердечно-сосудистых смертей - внезапные смерти.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Спасением может стать только формирование здорового образа жизни и отказ от вредных привычек.

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