Врач-онколог: «При первой стадии рака молочной железы можно ограничиться операцией, а не полным ее удалением, а вероятность того, что пациентка проживет еще как минимум 5 лет, почти 100%»

Заболеваемость онкологией в Беларуси растет: за последнее десятилетие она выросла почти три раза. За 2019 год в Минске заболело более 11 тысяч человек. По республике эта цифра составила 52,6 тысячи человек.

- Как видите, огромное количество людей заболевают онкологическими болезнями. При этом смертность от онкологических болезней находится на втором месте в структуре причин смертности после сердечно-сосудистых заболеваний, однако, стоит отметить, что уровень смертности в последние годы не увеличивается, - рассказал Виктор Кондратович, главный врач Минского городского клинического диспансера.

Собеседник подчеркнул, что около половины больных раком умирают из-за запущенности болезни, то есть из-за того, что рак был обнаружен слишком поздно.

- Запущенность опухолей полостей рта и глотки у нас составляет порядка 70%. То есть эти пациенты впервые обращаются к врачу на третьей или четвертой стадии заболевания. По молочной железе процент запущенности - 24%. Это цифры по Минску, но я уверен, что по республике они не будут сильно отличаться, - приводит печальную статистику Виктор Кондратович.

Каждый пятый больной раком обнаруживает болезнь слишком поздно

По его словам, каждый пятый пациент Минска обращается к врачу только на третьей или даже четвертой, то есть последней стадии рака. В Беларуси ситуация выглядит еще более удручающей - на третьей или четвертой стадии обнаруживают рак у каждого четвертого больного онкологией.

- Существует два направления борьбы с запущенностью: ранняя диагностика, то есть диагностика пациента в то время, когда он обращается к врачу с другими жалобами. Второй путь - скрининговые мероприятия, то есть обследование здоровых пациентов, - объясняет врач.

Скрининговые программы в Беларуси проводятся по трем наиболее распространенным заболеваниям, которые можно выявить на ранних стадиях: рак простаты, молочной железы и колоректальный рак. Кроме того, готовится к внедрению и скрининг рака шейки матки. Пилотный проект уже проходит в Минске и других регионах.

- Процент выявления ранних стадий в группе скрининга очень высокий - средний показатель 84,3%, - говорит Елена Хоревич, врач-онколог Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова.

Чем раньше найдут болезнь, тем выше шансы выжить

При выявлении на ранних стадиях рак лечится гораздо легче.

- При первой стадии рака молочной железы можно ограничиться операцией, и то не полным удалением молочной железы, а только ее части, - говорит врач-онколог.

От того, насколько рано обнаружена болезнь, напрямую зависит продолжительность жизни пациента. Так, если рак молочной железы обнаружен на первой стадии, то вероятность того, что пациент проживет еще как минимум пять лет, приближается к 100%. Среди тех, у кого обнаружили рак на четвертой стадии, пятилетний рубеж переживают только 12% женщин.

Также скрининг позволяет диагностировать и предопухолевые заболевания, которые со временем могут перейти в онкологию. То есть предотвратить рак еще тогда, когда он не начался. Онкологи подчеркивают, что своевременное прохождение скрининга приносит пользу не только пациентам, но и бюджету страны, так как выявленная на ранних стадиях онкология требует меньше средств на лечение и даже увеличивает ВВП страны за счет роста продолжительности жизни трудоспособного населения.

Как пройти скрининг?

- На это обследование приглашают здоровых пациентов, - объясняет Елена Хоревич. - Для каждого вида рака существует отдельный тест: для молочной железы скрининговым тестом является маммография, для рака предстательной железы - кровь на ПСА, для колоректального рака - анализ кала на скрытую кровь, для рака шейки матки - цитологические мазки.

Пока скрининг можно пройти в Беларуси не везде, так как программа только внедряется. Программа по выявлению рака молочной железы внедрена в Минске на базе 34-й поликлиники Советского района. Скрининг рака предстательной железы проходит на базе поликлиник Первомайского, Заводского и Советского районов. На колоректальный рак из-за неэстетичности процедуры на данный момент пока привлекали только медработников.