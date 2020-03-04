«Можете съесть жареную картошку. Но перед этим - овощной салат!»: разбираем мифы и правду о здоровом питании

Молоко - вредно. После шести не есть. Глютен убивает. Не проходит и года, чтобы не появилось очередное открытие про вред или пользу каких-то продуктов, диет. На людей впечатлительных такие новости действуют безотказно, и далеко не каждый хотя бы пытается «примерить» новомодную диету или революционные рекомендации на себя.

На одной из встреч с участницами Глобального женского форума, который пройдет в Минске 7 марта, врач - диетолог-эндокринолог Ольга Авчинникова предложила разобраться, что правда, а что миф в советах о правильной и здоровой пище.

«Дробное питание поможет похудеть»

- Изначально дробное питание рекомендовалось людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, питавшимся в лечебных столовых. Для здорового человека преимущество такого питания над обычным трех- или четырехразовым не доказано. А для снижения веса важнее не частота приема пищи, а калорийность рациона.

«Молочные продукты вредны»

- О них в последнее время можно услышать много плохого. Два основных мифа: от молока появляются прыщи и лишний вес. У такой уважаемой организации, как Американская академия дерматологии, есть рекомендации по лечению угревых высыпаний. И там отмечается связь между употреблением лишь обезжиренного молока и риском акне. А при употреблении йогурта и сыра такой взаимосвязи не отмечено.

Противники молока считают, что этот продукт не обязательно использовать в качестве источника кальция - этот минерал можно получить из миндаля и кунжута. Но в молоке кроме кальция содержатся другие минералы, много белка, витамины А, D, группы В.

Есть определенные категории людей, которым молоко нежелательно: те, у кого плохо переваривается лактоза или есть непереносимость белка коровьего молока. Для них хорошей альтернативой может стать соевое молоко или молоко без лактозы.

«Хочешь похудеть - не ешь после шести вечера»

- Все мы по-разному встаем утром, в разное время ложимся спать. И общая рекомендация - не есть после шести - не годится для всех. Если вы ложитесь спать не в 9 часов вечера, то вполне можете поужинать и после шести. Но не прямо перед сном! Пусть это будет за три часа до сна или хотя бы за два.

«Продукты с глютеном вредны»

- Если и надо кому-то исключать потребление глютена, то это люди с таким заболеванием, как целиакия, - у них действительно есть непереносимость глютена. В целом таких людей 1 - 2%. Люди, заявляющие, что придерживаются безглютеновой диеты, иногда непоследовательны: они не едят хлеб, но при этом употребляют проросшие зерна пшеницы, в которых очень много глютена.

«На соках можно похудеть и очистить организм»

- Если сравнивать фрукт с соком, то фрукт всегда выигрывает. В стакане сока содержится примерно 20 г углеводов, в среднем фрукте - 15 - 20, но у фрукта есть еще клетчатка, благодаря которой углеводы усваиваются медленнее. Поэтому соки противопоказаны людям с сахарным диабетом. К тому же сок не вызовет насыщения.

«Кофе надо избегать»

- Сейчас все больше исследований, подтверждающих пользу кофеина. В руководствах Международного фонда по исследованию рака указано, что кофе обладает защитными свойствами в отношении рака печени и эндометрия. В официальных рекомендациях по здоровому питанию США Dietary Guidelines 2015 - 2020 потребление кофе до 400 мг в день (это примерно 5 чашек) считается нормальным для здоровых взрослых людей и не вызывает риска каких-либо заболеваний. Конечно, это не касается людей с артериальной гипертензией, тахикардией, очень пожилых, страдающих бессонницей. Но для большинства здорового населения кофе не несет угрозы.

«Шоколад вреден для здоровья и фигуры»

- Нет однозначно вредных и полезных продуктов. Дело в количестве. Любой продукт, в том числе шоколад, может быть и ядом, и лекарством. Если вы съедите небольшой кусочек шоколада, ничего плохого не случится.

«Надо выпивать три литра чистой воды в день»

- Вода - это хорошо. Но некоторым людям сложно выпивать ее в количестве 2-3 литра. Не надо делать это через силу! Пейте, сколько можете. И помните, что многие фрукты и овощи более чем на 90% состоят из воды. У каждого человека своя норма потребления жидкости (в том числе и из напитков, продуктов). В среднем - 20-40 мл на 1 кг веса.

БУДЬ В КУРСЕ!

«Можете съесть жареную картошку. Но перед этим - овощной салат!»

Правила сохранения красоты и здоровья:

- Физическая активность. Больше ходить пешком, не пользоваться лифтом. Как минимум 150 минут аэробных упражнений (плавание, велосипед, ходьба) в неделю (оптимально - 300 минут) плюс силовые упражнения хотя бы два раза в неделю.

- Спать как минимум 8 часов в день.

- Минимизировать употребление калорийных продуктов, которые не несут никакой пользы. Исключить из рациона: каши и вермишель быстрого приготовления, картофельное пюре, конфеты, чипсы, продукты, содержащие трансжиры. Включить в рацион обязательно: овощи всех цветов, чем больше - тем лучше; разнообразие фруктов, цельнозерновые продукты (бурый рис, крупа перловая, овсяная и др.). Очень хочется съесть жареной картошечки? Хорошо! Но перед этим съешьте овощной салат!