Белорусская палата моды потратит на раскрутку дизайнеров $16 тысяч

Fashion Call - проект, где дизайнерам окажут менторскую поддержку в развитии их бизнеса. А именно: они смогут участвовать в Belarus Fashion Week, получать бизнес-консультации, засветиться на телевидении, в глянцевых журналах, а также смогут представить свои коллекции для продажи в ТРЦ Galleria Minsk.

- Известные марки одежды имеют популярность, но не имеют бизнес-ориентации собственного бренда и, соответственно, финансовой стабильности. Именно поэтому мы решили, что помощь во взращивании дизайнерских брендов поможет улучшить ситуацию в fashion-индустрии Беларуси в целом, - говорит председатель РОО «Белорусская палата моды» Янина Гончарова.

Создатель и ментор проекта Янина Гончарова.

Помогать дизайнерам будут амбассадоры Белорусской палаты моды: создатель проекта Fashion Call Янина Гончарова, бизнес-консультант и главный редактор журнала ICON Ольга Рачко, создатель журнала «КУЛЬТ» Наталья Кондратенко, ретейлер и управляющая модным пространствам Тrend Park Полина Кравцова.

В Fashion Call можно попасть на конкурсной основе. До 20 марта 2020 года нужно отправить заявку, и фокус-группа выберет три дизайнера, с которыми менторы будут работать до конца года (по одному дизайнеру в квартал). В программе могут участвовать дизайнерские бренды, имеющие вид юридического лица - ИП. При отборе участников будут учтены такие факторы, как сегмент дизайнерской продукции, количество персонала, точки продаж, достижения бренда.

Бизнес-консультант и главный редактор журнала ICON Ольга Рачко станет один из менторов Fashion Call. Фото: Белорусская палата моды.