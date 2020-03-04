Вредные привычки: избавляемся или минимизируем последствия?

Чашка кофе за завтраком, плитка шоколада всегда с собой, отказаться от любимой выпечки нет сил. Даже осознавая, что сахар негативно сказывается на метаболизме, а кофеин поднимает кровяное давление, люди не лишают себя привычного удовольствия.

Так, поклонники кофе заменяют его напитком без кофеина, сладкоежки предпочитают кондитерские изделия из натуральных ингредиентов (мед, ягоды, творог), а вместо сахара в чай добавляют фруктозу или другие сахарозаменители.

Такая альтернатива появилась и у никотинозависимых людей. Очевидно - традиционные табачные изделия, помимо непосредственно никотина, содержат смолы и другие токсичные вещества, образующиеся в процессе горения. Компания «Бритиш Американ Тобакко» предлагает новый продукт - никотиновые паучи VELO, которые относятся к категории PRRP (potencial reduced risk products) - с потенциально сниженным риском для здоровья. Паучи созданы для того, чтобы никотинозависимые люди испытывали меньше негативных последствий от привычного ритуала.

«Никотин такой же стимулятор, как и кофеин, со своими плюсами и минусами, - говорит доктор химических наук Крис Проктор, который занимается научными исследованиями никотиносодержащей продукции более 15 лет. - А вот одновременное потребление вместе с ним продуктов горения действительно может быть токсичным. Уберите дым - и токсины практически исчезнут. Только цифры: при равном содержании никотина наличие опасных токсинов в никотиновых паучах на 98,7% ниже, чем в сигаретах».

VELO представляют собой миниатюрные подушечки (паучи), в составе - растительные волокна, вода, ароматизаторы, никотин (в настоящий момент от 4 до 10,9 мг никотина в зависимости от степени крепости). Размещаются под губой, и благодаря запатентованной альгинатной матрице, никотин поступает в организм.

«Снюс или не снюс»? - такой вопрос часто возникает у тех, кто хочет снизить риск при потреблении никотина, переходя на паучи.

Снюс - вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и изготовленного из табака (очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных ингредиентов.

***

Для справки: в Республике Беларусь введен запрет на производство и оборот некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания (снюс, насвай и другие), изготовленных из табака (очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных ингредиентов.

***

В составе VELO не содержится табак, поэтому бестабачные никотиновые паучи не являются снюсом. Это подтверждено независимым исследованием, проведенным Всероссийским научно-исследовательским институтом табака, махорки и табачных изделий (ФГБНУ ВНИИТТИ). Также, согласно Протоколу №1 Общественно-консультативного совета при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 15.01.2020, определение нетабачных никотиносодержащих изделий как снюс (на упаковке либо в информационных и рекламных материалах данной категории продукции) является введением потребителей в заблуждение.

«Для Беларуси, как и для многих стран мира, такой продукт, как VELO, является новым. 21 февраля 2020 года Совет Евразийской экономической комиссии в целях последующей унификации технического регулирования никотиносодержащей продукции на всем пространстве ЕАЭС принял решение об установлении единых требований к никотиносодержащей продукции, которые дадут основания в будущем регламентировать состав и допустимую норму содержания никотина, а также позволят устранить с рынка продукцию с неразумным содержанием никотина. Это решение - весомый шаг в сторону установления конструктивного технического регулирования всей никотиносодержащей продукции, и в первую очередь никотиновых паучей», - прокомментировал Сергей Красовский, заместитель директора по юридическим и регуляторным вопросам «Бритиш Американ Тобакко» в Беларуси.

В чем же заключается снижение рисков при использовании некурительных бестабачных продуктов? Более двух лет в научном подразделении «Бритиш Американ Тобакко» в Саутгемптоне разрабатывали паучи VELO. В разработке и исследованиях принимали участие 250 ученых: химики, медики, токсикологи. Глава научного подразделения доктор Крис Поктор подчеркивает: прежде чем выпустить паучи на рынок, разработчики убедились, что VELO не наносит такой ущерб здоровью, как сигареты, снюс или вейп. Химические исследования показали, что в нем нет токсических веществ, а биологические - что паучи не вызывают серьезных биологических реакций. В отличие от сигарет и даже снюса, паучи не повреждают клетки ДНК.

Таким образом, компания «Бритиш Американ Тобакко» предложила альтернативу для никотинозависимых людей и всех, кто находится рядом с ними. Ведь паучи можно использовать в самолете, дома, находясь рядом с ребенком, на работе, при этом никто не станет по вашей вине так называемым пассивным курильщиком. А сам человек получит необходимое количество никотина, при этом, заметьте, никакого неприятного запаха изо рта и налета на зубах.

«Следует особо отметить, что VELO - продукт исключительно для совершеннолетних потребителей никотина. Надеемся, что скоро это будет зафиксировано на законодательном уровне, а пока «Бритиш Американ Тобакко» самостоятельно отслеживает, чтобы VELO не продавались несовершеннолетним. Начиная с условий поставок данного продукта и заканчивая программой «тайный покупатель» в торговых точках, которые сотрудничают с «Бритиш Американ Тобакко» в Беларуси, - отметил Сергей Красовский.

Возможности современного мира - дать человеку альтернативу привычкам, с заботой о собственном здоровье и желанием минимизировать вред от любимых ритуалов. Чтобы чувствовать себя комфортно, не наносить вред окружающей среде и окружающим людям, при этом не отказывая в маленьких слабостях. Будь то любимый напиток или пауч VELO.

Иностранное унитарное предприятие «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани».

УНП 101 169 738.