Ради лайков в соцсетях мама катала взрослого сына, который ехал за машиной на роликах

Инцидент произошел на улице Советской в Гомеле. Героев экстремального заезда милиция вычислила по видео очевидца, опубликованного в интернете. На нем запечатлено, как парень в шлеме и хоккейной форме едет на роликах за машиной с открытым багажником. К автомобилю привязана веревка, за которую одной рукой держится роллер. В другой у него экшен-камера.

- В этот же день сотрудники ГАИ установили личности молодого человека и водителя. Любитель острых ощущений, 21-летний житель областного центра, решил таким опасным способом собрать побольше лайков в интернете. Как выяснилось, за рулем БМВ была его 51-летняя мать, - комментирует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Покатушки на роликах по дороге общего пользования стоили семье не просто всеобщего порицания вместо лайков в соцсетях, но и штрафов. Мама, как водитель, получила 13,5 рубля штрафа, сын - 27 рублей.

- В отношении водителя составлен административный протокол за нарушение правил перевозки пассажиров, а молодой человек оштрафован за нарушение правил дорожного движения пешеходом. Можно сказать, что они отделались легким испугом. Ведь могло что-то произойти. Парень мог оступиться, наехать на камешек какой-то - а рядом едущий автомобиль. Могло все закончиться плачевно, - говорит Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома.

КСТАТИ

В прошлом году в Каменецком районе похожее развлечение закончилось плачевно. Компания молодых людей каталась на привязанном сзади капоте по деревне. За рулем была 18-летняя водитель, которая получила права 12 дней назад. Машину на снегу занесло и двое парней, которые ехали за машиной на капоте, врезались в столб. Один вылечился от тяжелых травм, второй погиб. Девушку осудили на год колонии-поселения и лишили прав на 5 лет.