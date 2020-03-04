Допинг-проба стоит от 500 до 1500 долларов

На прошлой неделе в Минске прошла конференция, посвященная профилактике допинга пред Олимпиадой-2020. На ней среди многих зарубежных спикеров выступил доктор Педро Гонсалвеш, руководитель научных и медицинских проектов Международного агентства по тестированию (ITA).

Значительная часть его выступления была посвящена разрешениям на терапевтическое использование медицинских препаратов, которые находятся в запрещенном списке ВАДА, но прописаны спортсмену для лечения болезни или состояния. За год поступает 3000 подобных заявок, за время Олимпиады в Пхенчхане было около 50 таких участников (на Играх выступило примерно 3000 атлетов).

В 2016 году до Олимпиады в Рио ВАДА создало несколько экспертных групп. Они просмотрели рисковые виды спорта (7 из 28) и историю тестирования нескольких тысяч спортсменов. Дальше разрабатывали рекомендации, основываясь на найденных пробелах в тестировании. В 2016-м таких рекомендаций было 1500. До Олимпиады-2020 проанализировали все виды спорта (33) - и рекомендаций уже 30 000.

Денис Мужжухин рассказал, как будут проверят олимпийцев перед Олимпиадой-2020.Фото: Владимир КРИУЛИН

О конференции и актуальных темах во время пресс-подхода мы поговорили с Денисом Мужжухиным, директором Национального антидопингового агентства (НАДА).

- Если есть хоть один случай дисквалификации, стоит об этом говорить. Ведь от этого спорт получает ущерб и потери. Это не только имидж и судьба конкретного спортсмена, но и потеря госсредств, вложенных в подготовку. В преддверии Олимпийских игр, когда усиливается внимание и контроль, все это не будет лишним.

- Какие-то ноу-хау контроля будут перед Играми в Токио?

- Как слышали в докладе, внедрили специальную программу (в международном агентстве. - Ред.), которая анализирует рост спортивных результатов: все вносится в базу, и искусственный интеллект анализирует аномальные всплески. Контроль будет усиливаться.

- В каком направлении будет двигаться НАДА, чтобы обезопасить белорусов от допинга и провокаций?

- У нас умышленных нарушителей крайне мало, на первый план выходят вопросы халатности окружения спортсмена. Вы слышали, что порой бывает лечение со стороны родителей (один из спикеров приводил пример, как родственники молодому спортсмену дали препарат, а там было запрещенное вещество. - Ред.). В подготовке нельзя упускать никакие мелочи. Обидно от выпитой таблетки от головной боли потерять все шансы принять участие в Олимпиаде. Работа по предолимпийскому тестированию показывает, что с нашими спортсменами все в порядке.

- Если вдруг у кого-то найдут допинг, как отстоять честь страны и спортсмена?

- Это скорее философский вопрос. Самое главное – качественно проводить расследование. Если установится, что вина спортсмена отсутствует (такие прецеденты есть и есть способы это доказать), однозначно атлету надо помогать. Для этого будем использовать все методы. В том числе у нас подписаны соглашения о сотрудничестве с МВД, КГБ, Минздравом. Это нам позволяет привлекать специалистов, это все качество расследования.

- Что грозит спортсмену за допинг?

- Стандартная дисквалификация за допинг, если нет оправдывающих обстоятельств, - четыре года. Если запрещенная субстанция, говоря обывательским языком, не такая сложная, то дисквалификация два года. Но каждое дело рассматривается отдельно: может быть и дисквалификация шесть месяцев, и предупреждение (если спортсмен докажет, что его вина отсутствовала).

Белорусских спортсменов собираются еще чаще проверять на допинг

- Министр спорта говорил, что спортсменов будут тестировать на 70% чаще.

- Точнее будет сказать, что объем тестирования на этот год запланирован на 70% больше, чем в прошлом. В 2019-м план тестирования был 1200, мы его перевыполнили - 1350. На 2020-й у нас планируется 2000 тестов. Этот рост имел в виду министр. Если говорить об олимпийцах, то у нас в поле внимания все кандидаты на участие в Играх - 365 атлетов было на начальном этапе. Дальше их становилось меньше. Например, сборная по гандболу потеряла шансы на участие в Олимпиаде, мы их убрали [из пула тестирования]. И так будет до последнего дня Олимпиады.

На этих спортсменов приходится около 800 предолимпийских тестов - большая часть плана тестирования. И это тесты по линии НАДА, не считая международные. В высокорискованных видах спорта у нас по три теста только по линии НАДА. То есть до Олимпиады в некоторых видах спорта может быть по 5 - 6 тестов на спортсмена.

- Раньше допинг-тесты отправляли в лабораторию Дрездена, у которой есть международная аккредитация.

- Мы используем две лаборатории в Германии и в Варшаве. Все они аккредитованы ВАДА.

- Дорогое удовольствие?

- Конечно. Поэтому мы и создаем свою лабораторию, чтобы определенные услуги оказывать другим странам.

- Сколько одна проба стоит?

- Есть разные тесты. Одна проба без дополнительных анализов стоит около 500 долларов. Это считая оборудование, контейнеры, лабораторные услуги, отправки. Есть тесты, которые стоят по 1500 евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Если спортсмен не применял допинг - и через сто лет проба будет чистой»

Директор Национального антидопингового агентства Денис Мужжухин рассказал о том, кому из атлетов можно применять запрещенные препараты и в каком виде спорта велик риск применения допинга (читать далее)

Возможен ли спорт без допинга?

Тема допинга в последние годы нередко затмевает сам спорт. Об актуальных и вечных проблемах запрещенных препаратов корреспондент KP.BY поговорил с врачом-фармакологом РНПЦ спорта Евгением Акимовым (читать дальше)