Глава «Белнефтехима»: «У Беларуси договоренностей с крупными российскими поставщиками нефти по-прежнему нет»

- Мы ни для кого не закрываем возможности по работе с Республикой Беларусь. Продолжаем плотно общаться и вести переговоры с большими компаниями. Но пока нет тех договоренностей, на которые рассчитываем, - сообщил Андрей Рыбаков.

«Белнефтехим» параллельно ведет работу по иным направлениям. По словам Рыбакова, делается это как по самому широкому российскому вектору, так и по внешнему периметру - прорабатываются поставки иных сортов нефти.

Как подчеркнул глава «Белнефтехима», концерну предстоит и в дальнейшем еще эффективнее и плодотворнее продолжать работу по диверсификации поставок, контактов и внутри Российской Федерации, и с поставщиками из других стран.

- Планы грандиозные. Надеемся, что не подведем президента, не подведем нашу отрасль, - добавил он.

Андрей Рыбаков. Фото: БелТА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Глава государства провел совещание по вопросам поставок нефти и назначил нового вице-премьера Беларуси

На совещании президент потребовал активизировать деятельность как по поиску новых альтернативных поставщиков нефти, так и по выстраиванию логистики доставки сырья.

- Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа такое счастье. К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси, - цитирует БелТА слова Александра Лукашенко.

О диверсификации поставок президент говорит не впервые. При этом Беларусь не ставит вопрос так, что не будет покупать российскую нефть.

- Будем. Сколько бы она ни стоила. Будем, потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавались в том числе руками белорусов - тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам, - подчеркнул глава государства. - Пора окончательно принять тот факт, что в энергетических вопросах следует рассчитывать только на себя, а в критический момент даже ближайший партнер будет руководствоваться лишь логикой собственных интересов.

«САМИ ВИНОВАТЫ»

В настоящее время ситуация с поставками в Беларусь черного золота складывается таким образом, что отечественные нефтеперерабатывающие заводы недополучают ежемесячно около 1 миллиона тонн нефти.

- И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам, - сообщает БелТА оценку президента Беларуси.

Недостаточность поставок нефти и немотивированные действия в этой сфере негативно влияют на ВВП Беларуси, а также на доходную часть республиканского бюджета. Задача расширения драйверов и источников экономического роста ставится правительству страны уже не в первый раз, однако в полной мере решить ее пока не удается.

- Около 40 - 50% мы будем по-прежнему покупать в России (если Россия захочет), когда окончательно диверсифицируемся. А по 30% можем покупать с портов Балтики и Одессы. Это будут три источника, - очертил ориентиры белорусский лидер.

- Рассчитываю, что в программе на очередную пятилетку будет сформирован конкретный план, как снизить значимость условий поставок нефти для формирования ВВП, - конкретизировал глава государства принципиальную для белорусской экономики цель.

Помимо расширения количества поставщиков нефти, президент требует от правительства оптимизировать логистику поставок. При этом особое внимание, по его мнению, надо уделить организации поставок с балтийского направления с использованием трубопроводного транспорта.

- Это же не проблема построить. Там, кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили, если бы мы их привели в порядок и договорились с балтийскими государствами по этим трубам, - уверен Александр Лукашенко.

Напомнил президент также и о серьезных намерениях со стороны США.

- С госсекретарем я на эту тему говорил - помочь нам с инфраструктурой и поставками нефти. Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили $1 миллиард для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти. В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики. Где-то нам надо пара перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И $100 - 120 миллионов мы сами найдем на эти перемычки, - сказал Александр Лукашенко.

В ТЕМУ

Новый вице-премьер будет курировать нефтехимический комплекс

Президент Беларуси назначил нового заместителя премьер-министра страны, им стал Юрий Назаров. Он родился в 1962 году в Горках Могилевской области. Начинал карьеру с лесничего, в разное время занимал должности замминистра лесного хозяйства, заместителя управделами президента. Последние семь лет возглавлял концерн «Беллесбумпром».

Александр Лукашенко отметил, что Назарову предстоит курировать нефтехимический комплекс - ключевое и важнейшее для страны направление.

- Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок, - сказал белорусский президент.

Назаров сменил на посту вице-премьера Игоря Ляшенко, которого глава государства освободил от должности в связи с переходом на другую работу. Куда именно будет направлен работать Игорь Ляшенко, пока не сообщается.

Напомним, сейчас у премьер-министра Беларуси Сергея Румаса пять заместителей: первый вице-премьер Дмитрий Крутой, а также вице-премьеры Владимир Дворник, Владимир Кухарев и Игорь Петришенко. Теперь к ним добавился Юрий Назаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На днях стало известно, сколько Беларусь будет платить за российский газ до 2021 года.

Официальные представители Минска и Москвы подписали протокол о внесении изменений в соглашение о порядке формирования цены российского газа, поставляемого в Беларусь [продолжение - здесь]

На середину четвертого дня марта в Беларуси официально подтверждены шесть случаев заболевания коронавирусом.

Количество заболевший и в Беларуси, и в мире растет. Эксперт детально рассказал, как это может отразиться на экономике страны [продолжение - здесь]