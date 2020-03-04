Проклятие юного фаната «МЮ»? «Ливерпуль» проиграл 3 из 4 последних матчей

В этом сезоне только и говорили, как прекрасно играет «Ливерпуль» и какой крутой Юрген Клопп. Но последние 3 из 4 матчей мерсисайдцы проиграли. В том числе 0:3 «Уотфорду» - это лишило «Ливерпуль» шансов повторить рекорд «Арсенала», который сезон 2003/2004 прошел без поражений в чемпионате.

Последние поражение «Лирвепуля» было во вторник со счетом 0:2 в 1/8 финала Кубка Англии от «Челси». Серия из трех гостевых поражений подряд случилась с мерсисайдцами впервые за пять с лишним лет.

Во всех трех поражениях «Ливерпуль» не мог забить. Впервые с октября 2018-го «красные» не могут забить два матча подряд (причем, тогда в соперниках были «Наполи» и «МанСити». 7 пропущенных мячей в последних 3 играх… До этого 7 мячей пропустили в 19 матчах.

После этого все вспомнили письмо 10-летнего болельщика «Манчестер Юнайтед» Дара в адрес Клоппа, мол, «Ливерпуль» выиграл слишком много матчей, пора бы остановиться. Это было 22 февраля.

- Так что в следующий раз, пожалуйста, заставьте команду проиграть. Вы должны просто позволить другой команде забить. Я надеюсь, что убедил вас не выигрывать лигу или любой другой матч, – написал Дара.

Дело в том, что в школе Гленсвилли его классу дали задание написать письма в футбольные клубы.

Семья мальчика получила ответ от Клоппа!

- Спасибо, что написал. Я понимаю, ты мне удачи не желаешь, но все равно приятно, когда пишет молодой болельщик. Я ценю твои слова. К сожалению, я не могу удовлетворить твою просьбу, во всяком случае, по собственному выбору. Как бы ты ни хотел, чтобы «Ливерпуль» проиграл, моя работа – сделать все возможное, чтобы помочь «Ливерпулю» выиграть, поскольку есть миллионы людей во всем мире, которые хотят этого. Я действительно не хочу их подводить, - написал Клопп и добавил, что «Манчестер Юнайтед» повезло с таким болельщиков.

- Юрген Клопп невероятно порядочный человек, я обожаю его. Конечно, будучи болельщиком «Ман Юнайтед», испытываешь раздражение от результатов «Ливерпуля», но нельзя не уважать Юргена и то, что он делает, – сказал отец мальчишки, который тоже болеет за «МЮ».

Но как раз после этого письма мерсисайдцы посыпались…

«Ливерпуль» в этом сезоне выиграл Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира, но выбыл из розыгрыша Кубка Англии, Кубка лиги, проиграл в Суперкубке Англии. В чемпионате Англии ближайшего преследователя опережает на 22 очка.