2020-03-04T17:27:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Через несколько дней после повышения БГУ снова меняет цены

На самых дорогих специальностях платить придется еще больше, а на самых дешевых - меньше
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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В университете решили изменить цены, пока студенты не успели оплатить по новым расценкам.В университете решили изменить цены, пока студенты не успели оплатить по новым расценкам.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Совсем недавно мы писали, что с 1 марта некоторые вузы повышают цены на обучение. Среди них был и БГУ. Но в университете решили изменить цены, пока студенты не успели оплатить по новым расценкам.

- Речь идет не о снижении стоимости обучения, а о пересмотре подхода к формированию цены за обучение на текущий учебный год и в целом ценовой политики на ближайшие 3 - 5 лет с учетом конкурентности среди профильных вузов и мировых тенденций в системе высшего образования, - говорят в пресс-службе БГУ.

После повышения цены увеличились на 8 - 15% в зависимости от специальности. Теперь в вузе решили отказаться от дифференцированного подхода и выравнять изменения стоимости на 10% для всех.

- На некоторых специальностях с учетом нового подхода отмечается незначительный рост стоимости, - добавляют в пресс-службе. - Например, на специальностях «правоведение», «экономическое право», «международное право» изначально стоимость равнялась 4570 руб., при изменении цена составила 4601 руб. На специальности «журналистика международная» первоначально - 4180 руб., при увеличении до 10% сумма равняется 4257 руб.

Также в этом году решили давать студентам рассрочку на доплату сроком на три месяца.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Цена до и после изменения

Цена до и после изменения

А В ЭТО ВРЕМЯ

Чтобы соревноваться за место в вузе, абитуриентам достаточно набрать 10 - 25 баллов за тест?

Пороговые проходные баллы - это тот минимум, который абитуриент должен получить за тест, чтобы соревноваться за место в вузе. В 2018 году пороговые проходные баллы увеличились на 5 позиций. По белорусскому или русскому языку неудовлетворительными стали отметки от 0 до 9 баллов (включительно) из 100, а для абитуриентов-филологов - от 0 до 24. По первому профильному испытанию надо набрать от 20 - 25 баллов и выше (в зависимости от предмета). По второму - минимум 10 - 15.

После предыдущего увеличения в Минобразования говорили, что проходные баллы будут поднимать и далее. Позже была версия об отмене пороговых значений. Но все-таки решили, что изменений не произойдет.

- Первый вариант, вынесенный на обсуждение и рассмотрение, - оставить пороговые значения на уровне прошлого года, второй - увеличить их, третий - вовсе аннулировать, - комментировал во время круглого стола в БелТА начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович. - При этом аннулирование пороговых значений ни в коем случае не следует расценивать как открытый вход в систему высшего образования. Оно предполагает лишь то, что исключительно конкурсная ситуация будет определять тех, кто поступит.

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