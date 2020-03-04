2020-03-04T23:36:49+03:00
Спорт
КП Беларусь

В матче за Суперкубок Беларуси бресткое "Динамо" обыграло "Шахтер"

Брестчане выиграли трофей в третий раз подряд
Владимир КРИУЛИН
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В первом тайме брестское "Динамо" показало блестящую реализацию моментов.В первом тайме брестское "Динамо" показало блестящую реализацию моментов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Футбольный сезон в Беларуси был открыт 4 марта матчем за Суперкубок. Впервые с 2010 года (когда после длительной паузы вновь стали разыгрывать этот трофей) эта игра прошла без участия БАТЭ. В прошлом году чемпионат выиграло брестское «Динамо», а Кубок – солигорский «Шахтер».

Гутор - бывший динамовец, а теперь играет за "Шахтер". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гутор - бывший динамовец, а теперь играет за "Шахтер".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За межсезонье команды значительно обновились. Самые значимые перестановки: у брестчан ушли главный тренер Марцел Личка, вратарь Александр Гутор (причем, в «Шахтер»), один из лидеров атак Павел Нехайчик. Пост тренера вновь занял Сергей Ковальчук. Лучший игрок «Шахтера» в прошлом году Элис Бакай как раз пробрался в брестcкое «Динамо».

Брестское «Динамо» выигрывало два предыдущих Суперкубка.

Фанаты брестского "Динамо" приехали в Минск поддержать команду в финале Суперкубка. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фанаты брестского "Динамо" приехали в Минск поддержать команду в финале Суперкубка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После стартового свистка Шахтер попробовал сходу прибрать нити игры в своими руки, но дело ограничилось лишь подходами к штрафной. Брестчане же ответили голевой атакой: заработали штрафной удар, который можно исполнил Александр Нойок - мяч после отскока от перекладины в сетку добил Кики Габи.

Горняки вскоре тоже забили, но ассистент рефери зафиксировал положение вне игры у Юрия Кендыша. Динамовцы продолжили показывать блестящую реализацию голевых моментов - на 30-й минуте Павел Савицкий в два касания разобрался в штрафной площади и отправил мяч точно в угол бывшему одноклубнику.

Победители с Суперкубком. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Победители с Суперкубком.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В начале второго тайма с поля был удален динамовец Артем Милевский.

Но что-то выжать из численного преимущества у горняков ее получилось - победа Динамо со счетом 2:0.

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