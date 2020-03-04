В матче за Суперкубок Беларуси бресткое "Динамо" обыграло "Шахтер"
Футбольный сезон в Беларуси был открыт 4 марта матчем за Суперкубок. Впервые с 2010 года (когда после длительной паузы вновь стали разыгрывать этот трофей) эта игра прошла без участия БАТЭ. В прошлом году чемпионат выиграло брестское «Динамо», а Кубок – солигорский «Шахтер».
Гутор - бывший динамовец, а теперь играет за "Шахтер".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
За межсезонье команды значительно обновились. Самые значимые перестановки: у брестчан ушли главный тренер Марцел Личка, вратарь Александр Гутор (причем, в «Шахтер»), один из лидеров атак Павел Нехайчик. Пост тренера вновь занял Сергей Ковальчук. Лучший игрок «Шахтера» в прошлом году Элис Бакай как раз пробрался в брестcкое «Динамо».
Брестское «Динамо» выигрывало два предыдущих Суперкубка.
Фанаты брестского "Динамо" приехали в Минск поддержать команду в финале Суперкубка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
После стартового свистка Шахтер попробовал сходу прибрать нити игры в своими руки, но дело ограничилось лишь подходами к штрафной. Брестчане же ответили голевой атакой: заработали штрафной удар, который можно исполнил Александр Нойок - мяч после отскока от перекладины в сетку добил Кики Габи.
Горняки вскоре тоже забили, но ассистент рефери зафиксировал положение вне игры у Юрия Кендыша. Динамовцы продолжили показывать блестящую реализацию голевых моментов - на 30-й минуте Павел Савицкий в два касания разобрался в штрафной площади и отправил мяч точно в угол бывшему одноклубнику.
Победители с Суперкубком.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В начале второго тайма с поля был удален динамовец Артем Милевский.
Но что-то выжать из численного преимущества у горняков ее получилось - победа Динамо со счетом 2:0.
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