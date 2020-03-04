Дело о взрыве салюта 3 июля 2019 года в Минске скоро поступит в суд

Следственный комитет завершил расследование дела о происшествии в Минске во время запуска фейерверка 3 июля прошлого года. По словам очевидцев, в тот вечер раздались два мощных хлопка, взрывной волной выбило окна в некоторых домах на улицах Червякова и Даумана. Позже стало известно, что осколком от взрыва убило 64-летнюю Наталью Максимчук, которая наблюдала за салютом на набережной Свислочи.

Семье погибшей выплатили 25 500 рублей

Люди, которые оказались рядом, пытались ей как-то помочь, остановить кровь, но травма была слишком серьезной. Врачам спасти женщину не удалось. Как рассказывал тогда муж Натальи, в тот вечер женщина решила встретиться с внуками на празднике в городе. Рядом с ней в тот момент была и дочь.

Похороны женщины провели за счет города, семье погибшей выплатили 25 500 рублей в качестве компенсации. Травмы получили еще 11 человек. Пострадавшим обещали выплатить от 510 до 2500 рублей в зависимости от тяжести травм.

- Я знаю, что расследование завершено, меня приглашали в Следственный комитет ознакомиться с материалами дела, - рассказал «Комсомолке» Юрий Иванович, муж Натальи Максимчук. - Потерпевшими признали меня и дочь. Компенсацию мы получили, - кратко отвечает на вопросы мужчина.

Пиротехнику для салюта закупили в российской фирме «Пиро Росс». На сайте компании сказано, что фирма уже 25 лет занимается разработкой и изготовлением оборудования для салютов и фейерверков. С 2000 года «Пиро Росс» - основной поставщик для Министерства обороны РФ, как сообщало издание Office Life, с 2008 года они работали и с белорусским Минобороны. По словам представителя фирмы, подобных трагедий в их практике не было никогда.

В результате взрыва фейерверочных изделий разрушены салютные установки. Фото: СК

Часть пиротехники была бракованной

Перед проведением салюта сотрудники Минской военной комендатуры выяснили, что часть пиротехники бракованная. Диаметр зарядов был больше нормы - это значит, что заряжать их в стволы салютных установок было нельзя, их нужно было отбраковать. Для исправления этих дефектов и замены бракованных зарядов в Минск приехали два инженера предприятия-изготовителя.

Но заряды не заменили. Следствие считает, что представители российской фирмы-изготовителя вместе с командиром роты Минской военной комендатуры просто уменьшили диаметр зарядов. Следственный эксперимент и экспертные исследования показали, что такие изменения и привели заряды в небезопасное состояние.

В восемь салютных установок зарядили 480 изделий. Больше чем 190 из них, то есть почти 40%, использовать было опасно. Ущерб, который был причинен этим ЧП, - больше 740 тысяч белорусских рублей.

Сотрудникам российского предприятия предъявлено обвинение за нарушение правил обращения с пиротехникой, которое повлекло смерть человека и причинение ущерба в крупном размере. Возможное наказание - от двух до семи лет лишения свободы.

Командира роты Минской военной комендатуры обвиняют в нарушении правил обращения с предметами, которые представляют повышенную опасность для окружающих, которое повлекло по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере. За такое преступление наказывают лишением свободы на срок до пяти лет.

Дело скоро поступит в суд.

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