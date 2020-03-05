2020-03-05T00:30:12+03:00
Звезды
КП Беларусь

Rammstein на минималках. Линдеманн забросал минских поклонников тортами и форелью

Группа Lindemann показала эпатажное шоу с тщательно замазанными элементами эротики.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Тилль Линдеман, великий и ужасный.Тилль Линдеман, великий и ужасный.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Такого Линдеманна давно не знали здешние места. Уже практически забылся его приезд в составе Rammstein в «Минск-Арену». И вот, ровно через 10 лет он вернулся - на этот раз на пару с основателем легендарных групп Pain и Hypocrispy Петером Тэгтгрэном, в составе группы имени себя Lindemann.

В ожидании концерта зрители развлекались как могли. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ожидании концерта зрители развлекались как могли.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Интересно, что основой альбома «F&M», который и привезла группа в Минск, стали песни, написанные музыкантами в качестве саундтрека к современной версии мрачноватой сказки братьев Гримм «Ганзель и Гретель», поставленной старшей дочерью Линдеманна Неле.

Группа Lindemann приехала в Минск впервые. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Группа Lindemann приехала в Минск впервые.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Группа пока не очень известна широкой публике, но Дворец спорта был полон. Не напугали любителей музыки пожестче даже попытки отменить концерт из-за скандального порно-клипа, в котором снялся Тилль Линдеманн. Ну а чего еще ожидать от артиста, который всю жизнь положил на создание максимально эпатажного, порой пугающего и даже отвратительного образа. Просто не верится, что Тиллю уже 57 лет - а в плане драйва он легко "дает прикурить" молодым артистам.

Вся эротика была на грани - но все же в рамках приличий. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вся эротика была на грани - но все же в рамках приличий.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тилль вышел на сцену в измазанном белой краской костюме, с белым же лицом и волосами. В провокационном шоу он умудрился ходить по краю – но ни разу не зайти «за флажки». На большом экране то и дело показывали ролики с эротическим подтекстом – но все, что можно было бы истолковать как порнографию, было размыто или скрыто надписью цензура. Вот толстые женщины дерутся в бассейне, измазанные чем-то вязким, напоминающим масло. Вот сам Линдеманн, на коленях которого лежит голая девушка, учит ее немецкому языку и шлепает по попе за неправильное произношение. В это время на сцене творится самый настоящий угар – вся группа в измазанных белой краской костюмах валит индастриал-металл. После каждой песни Тилль бросает микрофон о сцену, и он ударяется с таким звуком, что невольно думаешь о скоротечности его жизни. Следом за микрофоном отправляются и стойки. Пару специальных парней в каске и в маске бросаются к ним и привычными движениями возвращают их в рабочее состояние.

Все, что можно было расценить как слишком откровенные сцены, было засвечено. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все, что можно было расценить как слишком откровенные сцены, было засвечено.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На сцену вывозят стол, уставленный тортами, и музыканты начинают швырять ими в публику. Несколько кусков торта прилетает обратно на сцену – и Тилль, уворачиваясь от них, продолжает петь. А ближе к финалу концерта лидер группы вышел с барабаном, он открыл крышку – и оказалось, что барабан полон рыбы. Селедка полетела в зал следом за тортами. Где еще покидаешься рыбой – радостные зрители швыряли ее просто вверх как фейерверк или обратно на сцену. После этого на экране появился рецепт запеченной рыбы на русском языке.

Сцены на экране были порой даже неприятны. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сцены на экране были порой даже неприятны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Под конец концерта группа ушла со сцены, а на экране появилась надпись: «Хотите продолжить концерт? Тогда кричите. Громче!». Публика охотно включилась в эту игру и вырвала еще три песни на бис.

Иногда весь экран заполняла надпись "цензура". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Иногда весь экран заполняла надпись "цензура".Фото: Павел МАРТИНЧИК

И все же, если сравнивать с концертами Rammstein (а от этих сравнений никуда не деться), то это, так сказать, лайт-версия, без сумасшедших декораций и детальной разработки шоу к каждой песне. В Lindemann все держится на эпатаже и харизме Тилля Линдеманна. Кто знает – может, ему удастся раскрутить до масштабов суперзвезд и проект Lindemann также.

В расход пошли не только микрофонные стойки, но и гитары. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В расход пошли не только микрофонные стойки, но и гитары.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Изображения на экране были то эпатажными, то устрашающими. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Изображения на экране были то эпатажными, то устрашающими.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минский Дворец спорта давно не видел такого провокационного шоу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минский Дворец спорта давно не видел такого провокационного шоу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В зале мы заметили вокалиста Deep Purple Джо Линна Тернера с супругой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В зале мы заметили вокалиста Deep Purple Джо Линна Тернера с супругой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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