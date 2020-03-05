Rammstein на минималках. Линдеманн забросал минских поклонников тортами и форелью

Такого Линдеманна давно не знали здешние места. Уже практически забылся его приезд в составе Rammstein в «Минск-Арену». И вот, ровно через 10 лет он вернулся - на этот раз на пару с основателем легендарных групп Pain и Hypocrispy Петером Тэгтгрэном, в составе группы имени себя Lindemann.

В ожидании концерта зрители развлекались как могли.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Интересно, что основой альбома «F&M», который и привезла группа в Минск, стали песни, написанные музыкантами в качестве саундтрека к современной версии мрачноватой сказки братьев Гримм «Ганзель и Гретель», поставленной старшей дочерью Линдеманна Неле.

Группа Lindemann приехала в Минск впервые.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Группа пока не очень известна широкой публике, но Дворец спорта был полон. Не напугали любителей музыки пожестче даже попытки отменить концерт из-за скандального порно-клипа, в котором снялся Тилль Линдеманн. Ну а чего еще ожидать от артиста, который всю жизнь положил на создание максимально эпатажного, порой пугающего и даже отвратительного образа. Просто не верится, что Тиллю уже 57 лет - а в плане драйва он легко "дает прикурить" молодым артистам.

Вся эротика была на грани - но все же в рамках приличий.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тилль вышел на сцену в измазанном белой краской костюме, с белым же лицом и волосами. В провокационном шоу он умудрился ходить по краю – но ни разу не зайти «за флажки». На большом экране то и дело показывали ролики с эротическим подтекстом – но все, что можно было бы истолковать как порнографию, было размыто или скрыто надписью цензура. Вот толстые женщины дерутся в бассейне, измазанные чем-то вязким, напоминающим масло. Вот сам Линдеманн, на коленях которого лежит голая девушка, учит ее немецкому языку и шлепает по попе за неправильное произношение. В это время на сцене творится самый настоящий угар – вся группа в измазанных белой краской костюмах валит индастриал-металл. После каждой песни Тилль бросает микрофон о сцену, и он ударяется с таким звуком, что невольно думаешь о скоротечности его жизни. Следом за микрофоном отправляются и стойки. Пару специальных парней в каске и в маске бросаются к ним и привычными движениями возвращают их в рабочее состояние.

Все, что можно было расценить как слишком откровенные сцены, было засвечено.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На сцену вывозят стол, уставленный тортами, и музыканты начинают швырять ими в публику. Несколько кусков торта прилетает обратно на сцену – и Тилль, уворачиваясь от них, продолжает петь. А ближе к финалу концерта лидер группы вышел с барабаном, он открыл крышку – и оказалось, что барабан полон рыбы. Селедка полетела в зал следом за тортами. Где еще покидаешься рыбой – радостные зрители швыряли ее просто вверх как фейерверк или обратно на сцену. После этого на экране появился рецепт запеченной рыбы на русском языке.

Сцены на экране были порой даже неприятны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Под конец концерта группа ушла со сцены, а на экране появилась надпись: «Хотите продолжить концерт? Тогда кричите. Громче!». Публика охотно включилась в эту игру и вырвала еще три песни на бис.

Иногда весь экран заполняла надпись "цензура".Фото: Павел МАРТИНЧИК

И все же, если сравнивать с концертами Rammstein (а от этих сравнений никуда не деться), то это, так сказать, лайт-версия, без сумасшедших декораций и детальной разработки шоу к каждой песне. В Lindemann все держится на эпатаже и харизме Тилля Линдеманна. Кто знает – может, ему удастся раскрутить до масштабов суперзвезд и проект Lindemann также.

В расход пошли не только микрофонные стойки, но и гитары.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Изображения на экране были то эпатажными, то устрашающими.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минский Дворец спорта давно не видел такого провокационного шоу.Фото: Павел МАРТИНЧИК