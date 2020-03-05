Более 750 белорусок получили субсидию на открытие своего дела

Представительство Международной финансовой корпорации провело в прошлом году исследование о женском бизнесе. Результаты показали: женский бизнес в Беларуси - это чаще всего небольшая организация, которая работает в сфере услуг. Это могут быть как персональные, так и бизнес-услуги.

- В 2019 году 767 женщинам государством выданы субсидии для организации предпринимательской деятельности, а это 44% от общего количества граждан, которым выдана субсидия, - передает БелТА слова замначальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда и соцзащиты Марины Артеменко.

Что интересно: если в целом в промышленности страны женщины работают нечасто, то бизнес-вумен как раз стремятся к этой сфере.

- Из 64 микроорганизаций, участвовавших в опросе, наибольшее количество было сконцентрировано именно в промышленности. Это производство одежды, текстильных изделий, мебели и пищевых продуктов, - отметила Марина Артеменко.

СПРАВКА «КП»

Субсидии от Фонда социальной защиты населения на создание бизнеса или развития ремесленнического дела выдают безвозмездно в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума (сейчас это примерно 2640 рублей).

Ее предоставляют только тем, кто зарегистрирован как безработный. Для того чтобы ее получить, нужно написать бизнес-план и предоставить его комиссии. После оценки бизнес-плана комиссия примет решение о выдаче субсидии.