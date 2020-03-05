«Заинтересовать детей гораздо сложнее, чем взрослых. Дети не умеют обманывать»

Чтобы сделать доброе дело, не нужны какие-то особенные даты, подумали мы, и, захватив несколько книжек, отправились в городскую детскую больницу №3 в Минске.

Игровая в больнице выглядит как небольшой детский садик: здесь полно машинок, есть зеркало с игрушечной косметикой для девочек, книги, настольные игры… Есть у детей даже воспитатель! О том, что это больница, напоминает только белый халат воспитательницы Светланы Юрьевны. Вместе с другими воспитателями она следит, чтобы детки хорошо ели, ходили на процедуры…

Девчонки и мальчишки с интересом слушали сказки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Медсестре одной 35 человек не усмотреть, - объясняет Светлана Юрьевна. - В свободное время малыши с мамами приходят в игровую комнату. Могут здесь занять себя. Иногда к нам приходят волонтеры, играют с ребятами. В основном выбирают подвижные игры, что-то строят из конструктора.

Еще одна из обязанностей воспитателя в больнице - водить ребят в больничную школу.

- Да, мы здесь и учимся. Есть учебный кабинет, ребята разделены по классам. В это время у семиклассников, например, русский, у восьмиклассников математика, у девятиклассников - химия. Ну а что, если иной раз ребенок может и месяц в больнице лежать? - улыбается воспитатель. - Учителя приходят из школы. Дети получают оценки, а когда выписываются, получают табель успеваемости.

Когда дети лежат в больнице, для них очень важно внимание и забота.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Детям в больнице хочется домой. И внимания»

Маленькие стульчики заполняются: послушать сказки приходят детки с мамами. Пока идут последние приготовления, интересуемся у больничной ребятни о любимых сказочных и мультипликационных героях. Называют Смешариков, Снежную королеву, Спанч Боба и, наконец-то, Чебурашку.

- В одном городе жил крокодил по имени Гена. Каждое утро он просыпался, умывался и шел работать крокодилом, - начинает сказку про Чебурашку и Гену начальник управления по работе с персоналом компании МТС Елена Шоломицкая.

На моменте, где «неизвестный науке зверь Чебурашка заснул в ящике с апельсинами» ребята хихикают, пара девчонок начинает шепотом обсуждать, где еще можно уснуть, чтобы было максимально неудобно: в тележке в магазине? На полке в шкафу? Посмеялись и быстро переключились снова слушать сказку.

Начальник управления по работе с персоналом компании МТС Елена Шоломицкая прочитала детям сказку о Чебурашке и Крокодиле Гене.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для Елены Шоломицкой чтение детской сказки про Гену было экспромтом. Она тренировалась, но больше 10 лет назад - когда читала своему ребенку.

- Когда дети лежат в больнице, им очень важно внимание. Даже если они находятся здесь с родителями, все равно, это непривычная для ребенка обстановка, ему хочется домой, хочется заботы.

Делая приятное кому-то маленькими шажками, говорит Елена, можно сделать мир лучше.

- МТС - это социально ответственная компания, - продолжает Елена. - Более 10 лет мы являемся участником Глобального договора ООН, следуем Целям устойчивого развития. В прошлом году мы присоединились к шведской инициативе ParentSmart (Компании, дружественные родителям), которая реализуется при поддержке ЮНФПА. Ее идея в том, чтобы компании создавали условия, которые позволяют успешно совмещать профессиональные функции и родительство.

В больнице не только читали детям сказки, а еще и научили ребят искусству оригами.

- Оригами - это искусство складывания из бумаги различных форм и фигур. Надо делать все очень точно и аккуратно, - рассказывает Ирина Иовлева, которая проводит мастер-класс. - Если сделаете криво, птица не будет махать крыльями, мяч надуваться, а фигурки получатся некрасивыми…Те, кто складывает оригами, хорошо разбираются и в геометрии, потому что развивается пространственное мышление.

Ирина Иовлева научила ребят делать драконов из бумаги.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Я бы хотела побыстрее на улицу!»

- Ребята, привет! Я вам прочитаю про Царевну. Вчера потренировался и выучил, как зовут всех героев! - начинает разговор с детьми руководитель коммерческого департамента компании МТС Николай Булаш. - Смотрю, у вас всех хорошее настроение, а это значит, что вы поправляетесь. Во всех сказках есть положительные и отрицательные герои. Как вы думаете, Царевна - это положительный или отрицательный герой?

Руководитель коммерческого департамента компании МТС Николай Булаш рассказал о Царевнах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Положи-и-ительный! - в один голос отвечают мальчики и девочки.

- Соня открыла тетрадь и написала в ней свое желание, - читает Николай. - Как только дописала последнюю букву, воздух рядом с ней закружился, наполнился волшебным свечением. И прямо ей на ладонь упал аппетитный пончик в розовой глазури! «Исполняется!» - радостно воскликнула Соня.

Ребята увлеченно слушают, а потом начинают рассуждать, что бы загадали, если бы у них была тетрадь желаний, как в сказке.

«Я бы загадала получить по тесту 10!», «А я бы гулять на улицу побыстрее пойти!», «Я бы хотела беспроводные наушники» - желания очень разнообразные.

- А я - чтобы поскорее был мой день рождения! У меня весной день рождения. Да, мама?

Ребята рассказали, какие сказки и мультики любят. Называли Смешариков, Снежную королеву, Спанч Боба, Чебурашку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Николай Булаш признается, что накануне читал сказки с дочкой и сыном.

- Мне легко выступать перед взрослыми: такой опыт выступления уже есть. С детьми история совершенно другая. Если не привлечешь их внимание, то ты никак не заставишь их слушать, - неожиданно признается Николай. - А здесь перед тобой 20 человек. Дети не умеют врать. И они дают ту обратную связь, которую ты заслуживаешь своими действиями.

Сегодня, говорит Николай, велик соблазн дать ребенку планшет или включить телевизор и заниматься своими делами.

- Но для ребенка очень важно непосредственное общение с родителями. Вы же для них безусловный авторитет, - говорит Николай. - Вечером накануне мы с дочкой с удовольствием провели 20 - 30 минут и почитали сказку.

Чтобы сделать доброе дело, не нужны какие-то особенные даты. Мы захватили несколько книжек и отправились в городскую детскую больницу №3 в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Николай Булаш отмечает, что компания МТС уделяет большое внимание инициативам, которые направлены на помощь детям.

- У нас много проектов, которые направлены на создание благоприятной среды именно для детей. Это социальная ответственность нашего бренда. Мы стремимся проникнуться проблематикой и получить обратную связь от тех, для кого мы это делаем.