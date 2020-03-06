Современный бизнес-центр «Аякс» открыт для деловой инициативы

Яркое, привлекающее к себе внимание 16-этажное здание с пристроенным паркингом уже выделяется в городском интерьере. Оно находится в шаговой доступности от станции метро «Институт культуры» и железнодорожного вокзала столицы.

БЦ «Аякс» - это современный высокотехнологичный административно-деловой комплекс класса «А» с медиафасадом. Именно это инженерное решение, которое группа компаний «ТАПАС» впервые в Беларуси применила при строительстве общественных зданий, позволит «Аяксу» быть заметным в столичной архитектуре, как и его «старшему брату» - бизнес-центру Futuris. При этом медиафасад «Аякса» стал еще более совершенным и динамичным. Использование технологии SMD-диодов дает возможность отразить еще более яркую картинку как в LED-дисплеях. Технологическая новинка занимает две основные грани фасада здания, развернута в сторону проезжей части и будет работать от уровня 7-го этажа. Этим она демонстрирует свое намерение дружеского соседства с жителями расположенных рядом спальных кварталов.

- Значительное внимание в бизнес-центре «Аякс» уделено системам энергоснабжения, вентиляции, кондиционирования, климат-контроля. В целом все инженерные системы приближены к передовым инновационным технологиям, применяемым во всем мире, - рассказывает заместитель управляющего группы компаний «ТАПАС» по строительству Николай Требенок. - При остеклении здания применена энергоэффективная система AGC с повышенной степенью отражения ультрафиолетовых лучей. В стеклопакетах использованы стекла с энергозащитным покрытием, а пространство между ними заполнено инерционным газом, что приводит к снижению теплопотерь. Такие решения позволяют зданию сохранять тепло зимой и не нагреваться летом. Следовательно, в помещениях будет сохраняться комфортная температура для продуктивной работы.

«Аякс» всецело можно считать международным проектом. Группа компаний «ТАПАС» на белорусском строительном рынке завоевала репутацию надежного застройщика. Следующим уровнем стал выход девелопера на реализацию совместных проектов с коллегами из-за рубежа. И такой опыт не заставил себя долго ждать. Совместными усилиями с одной из ведущих мировых строительных компаний - Китайской железнодорожной строительной корпорацией № 9 - «ТАПАС» построил не имевший аналогов в Беларуси бизнес-центр класса А Futuris. Далее эти же партнеры поддержали проект по возведению «Аякса». О его значимости для столицы свидетельствует и поддержка со стороны городских властей.

До официального открытия бизнес-центра остается совсем немного времени, вносятся буквально последние штрихи. Основной акцент перенесен с офисных этажей на помещения общего пользования. Уже готово лобби, а в конце месяца застройщик представит шоурум на 2-м этаже с мебелью от компании «Фабрика Графини». Помещения, полностью подготовленные к переезду, будут предложены арендаторам.

Как объект коммерческой недвижимости, бизнес-центр «Аякс» преимущественно ориентирован под потребности IT-компаний. И именно представители высокотехнологичной отрасли становятся основными арендаторами офисных помещений формата open space площадью от 800 кв. м. Например, компания - представитель международной сети iTechArt Group с головным офисом в США, отделом развития бизнеса в Великобритании и центрами разработки программных продуктов в Беларуси - уже заключила договоры долгосрочной аренды на 7 из 16 этажей новостройки.

- При этом мы не стараемся уходить от арендных отношений с небольшими компаниями, - заверяет руководитель управления девелопмента группы компаний «ТАПАС» Александр Сельвич. - Как и в бизнес-центре Futuris, в «Аяксе» мы планируем определенный процент площадей предложить компаниям с численностью работников менее 80 человек и готовы вести конструктивный диалог. Варианты офисной недвижимости небольшой площади по 50 - 150 - 200 кв. м, как правило, пользуются популярностью у небольших компаний. Для таких офисов мы предполагаем выделить 1 - 2 этажа.

Напомним, предполагаемый срок сдачи бизнес-центра «Аякс» - II квартал 2020 года.

ООО «ТАПАС» УНП 101484246

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