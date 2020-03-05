Мартовские спектакли на минских сценах: эпатажные, откровенные и премьерные без слов

14, 15, 26, 27 марта, 19.00, Купаловский театр. Билеты: 30 - 75 руб.

В Купаловском грядет необычная премьера, спектакль без слов En souvenir de Шагал. Три возраста Шагала, одна любовь - Белла, одна страсть - живопись. Это пластический спектакль-биографию поставил известный российский режиссер Сергей Землянский. С нетерпением ждем премьеру.

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16 марта, 19.00, КЗ «Минск». Билеты: 35 - 155 руб.

Не часто антрепризные спектакли представляют в Минске не по одному разу. Полтора года назад лирическую комедию «С чистого листа» блистательные актеры Мария Аронова, Александр Феклистов и Ангелина Римашевская уже играли при полном зале. Хоть разговор и о западном мире, но в героях многие увидят себя и своих детей. Сюжет таков: успешная и сильная женщина у порога своего дома перед Рождеством встречает бомжа, которого в итоге приглашает к себе.

Спектакль «С чистого листа». Фото: предоставлено организаторами

В нашей подборке три спектакля только для взрослой аудитории

19 марта, 19.00, пространство Hide (ул. Октябрьская, 19). Билеты: 20 руб.

Международный театральный проект HomoCosmos представляет постановку «Увидеть розового слона». Это не легкая комедия, где пара решилась взять в качестве домашнего питомца милого четвероногого друга, и это перевернуло их жизнь с ног на голову. К слову, весь спектакль выстроен так, что зритель до конца не может определиться, где он: в квартире молодой пары, которая постоянно выясняет отношения, или в психиатрической лечебнице.

Проект «Увидеть розового слона». Фото: предоставлено организаторами

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25 марта, 19.00, пространство Hide. Билеты: 15 руб.

Откровенная монодрама «Камера, которую дала мне мать» уже знакома минским театралам. В фокусе спектакля - сексуальность, но не секс. В объективе - женщина, но в неразделимой связи с мужчиной. Спектакль имеет одну большую задачу - сломать табу вокруг тех проблем, о которых не принято говорить с друзьями, мамой и даже с собой наедине. В главной роли актриса РТБД Анастасия Боброва. После спектакля - традиционный для проекта HomoCosmos разговор-дискуссия в формате «театр-клуб».

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28 марта, 19.00, КЗ «Минск» Билеты: 32 - 68 руб.

«Монологи vagini» - еще один спектакль-эпатаж. Режиссер Джулиано ди Капуа - швейцарский итальянец с петербургской пропиской - в содружестве с модельером Лилией Киселенко создал свое прочтение великого театрального текста, которому аплодировали мировые столицы от Лондона до Нью-Йорка. Пьеса Ив Инслер - продукт переработки более двухсот интервью. Правда-матка изливается бурным потоком откровений на скользкую тему. В западных постановках этой пьесы блистали Вайнона Райдер, Ингеборге Дапкунайте, Сельма Хейек, Вупи Голдберг, Гленн Клоуз и Сьюзан Сарандон. На сцене КЗ «Минск» увидим Марину Рокину, Илону Маркарову, Наталью Парашкину, Елену Липец и Наталию Кудрявцеву. Стыдливость уступает место правде, которая смешит, печалит, шокирует, задевает, и, в конечном итоге, отлично развлекает.