В Беларуси на 350 электромобилей построили 251 зарядную станцию. Зачем нам столько?

Первый электромобиль в Беларуси появился сравнительно недавно - в 2013 году бэушный Nissan Leaf привезла и поставила на учет компания «А-100». Эта же компания тогда открыла первую в Беларуси зарядку для электромобилей. Потом развивать сеть зарядных станций для электромобилей поручили «Белоруснефти». Сегодня в стране работает 251 зарядная станция, в основном при фирменных АЗС и в людных местах - у крупных коммерческих, спортивных и культурных объектов.

- Первая зарядная станция, которую мы установили в 2014 году, стоила примерно 60 - 70 тысяч евро, - рассказал замгендиректора «Белоруснефти» Андрей Котик. - Сейчас такие станции стоят 17 - 20 тысяч долларов. Но из-за того, что во многих местах нужно проводить реконструкцию электросети, итоговая стоимость одной зарядной станции может вырасти в три раза.

«Белоруснефть» наконец определилась с названием сети электрозарядок. Они будут называться Malanka. В планах - расширение сети станций. К 2022 году число «Маланак» хотят довести до 640. Интересно, что с этого года будут устанавливать только так называемые «быстрые» станции, на которых пополнить запас хода на 35 километров можно будет за 7 минут. А еще хотят ставить супербыстрые «Маланкі» - они способны зарядить электромобиль на 345 километров пробега всего за 10 - 12 минут. Первые такие станции обещают установить уже к концу текущего года. В строительство супербыстрых зарядок собираются вложить 150 миллионов евро - переговоры о выделении кредита сейчас идут с Европейским банком реконструкции и развития.

Летом «Белоруснефть» планирует выпустить фирменное приложение для смартфонов, в котором можно будет прокладывать маршрут до ближайшей станции, резервировать «колонку» и общаться со службой поддержки в случае каких-либо неполадок.

А что с электромобилями? Пока особого всплеска их количества не видно: в стране сегодня зарегистрировано всего около 350 штук. Предполагается, что простимулировать людей к покупке экологического транспорта должна отмена 20% НДС и обнуление растаможки на ввоз электромобилей в страну. Если такое решение будет принято, стоимость электромобилей может снизиться на 38%. Для примера возьмем популярный нынче в Европе электромобиль Skoda Citigo IV. Цена новой машины со всеми платежами - $29 700. Если убрать НДС, цена снизится до $24 800, а если еще и отнять растаможку - до $21 000.

По оптимистичным прогнозам, количество электромобилей в Беларуси к 2025 году может вырасти до 100 тысяч, а к 2027-му - до 300 тысяч.

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