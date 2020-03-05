«Высасывал деньги, угрожал и шантажировал». Рита Дакота впервые рассказала, как ее мама осталась без квартиры и денег в Минске

Певица Рита Дакота, которая выросла в Минске, но уже давно живет в Москве, рассказала, как 7 лет назад ее мама Светлана осталась на улице. Женщину обманул ее второй супруг. Мама артистки после развода с отцом Риты вышла замуж за мужчину, которого Дакота назвала А.

- В отличие от папы, он не пил, не употреблял никаких веществ, чем и подкупил маму. Был очень скромным и интеллигентным ветераном афганской войны и инвалидом по сердцу… Маме было очень его жалко, поэтому она прощала ему многие «странности»…Они с мамой открыли фирму на двоих, строили дом, сначала все было похоже на нормальную жизнь. А потом... Потом А. оказался тираном, альфонсом, который все имущество оформлял на третьих лиц: на мать, на дочь от первого брака, на кого угодно, кроме себя, чтобы по разделу маме ничего не досталось. Высасывал все мамины деньги до копейки, украл документы, угрожал и шантажировал, а я, подняв свои связи в Беларуси, выяснила, что ни в каком Афгане он никогда не был, и никакой инвалидности у него тоже нет… Тогда только умерла бабушка (мамина мать), я пела в рок-группе, с которой мы зарабатывали две копейки, еле сводя концы с концам. Жить маме было больше негде, и она в самом прямом смысле оказалась на улице с одним чемоданом и переноской с котом. Одна, в 48 лет. Однако она предпочла остаться с голым задом на улице, чем терпеть унижения и насилие. Помню, как мы сняли самую зашарпанную однушку на Комаровке: перестилали полы, обтягивали мягкую мебель тряпками. И по очереди нянчили маму - на помощь пришли все наши друзья. Это было так красиво… - написала Рита в своем Инстаграме.

Рита Дакота впервые рассказала, как ее мама 7 лет назад осталась без квартиры и денег в Минске. Фото: Инстаграм

Рита Дакота добавила, как эта жуткая история закончилась хеппи-эндом. В один прекрасный день мама встретила в метро Геннадия …мужчина спустился в подземку, потому что опаздывал на встречу, а автомобиль сломался.

- Вот так мама познакомилась со своим будущем мужем (пара поженилась в 2019 года. - Ред.), который носит ее на руках, бережет и не позволяет даже работать, - сообщила певица.