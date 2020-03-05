2020-03-05T15:31:49+03:00
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Лободы много не бывает! Мегапопулярная певица представит новый альбом SOLD OUT в Минск-Арене

Мощный вокал, энергетика, великолепная хореография и сумасшедшие спецэффекты
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: организаторыФото: организаторы
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Альбом «SOLD OUT» - это новый виток в творчестве Светланы Лободы. Он удивил даже самых преданных поклонников певицы – некоторые даже не сразу узнали ее голос! Теперь перед нами совсем другая LOBODA и новый звук: динамичный, воплощающий последние тенденции мировой поп-музыки — от EDM до хип-хопа.

- Я не понимаю артистов, которые поют одни и те же песни по 20 лет. Можно с ума сойти! Я всё время что-то ищу — новый материал, новое звучание. Да, это риск. Но я не могу иначе. Каждый раз мне хочется сделать что-то радикально новое, не повторять саму себя, - рассказывала LOBODA в интервью Apple Music.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

Релиз нового альбома состоялся в декабре 2019 года. Над ним работали авторы, композиторы и аранжировщики из Украины, России, Швеции и Великобритании. В этот раз Лобода решила не выпускать синглы, а пойти другим путем: сплести песни в качественное музыкальное полотно. Менее чем за 2 дня «SOLD OUT» набрал более 300.000 прослушиваний в VK Music, а спустя неделю количество прослушиваний превысило миллион!

Фото: организаторы

Фото: организаторы

В альбом «SOLD OUT» вошло 9 треков, среди которых 7 – абсолютно новые. В пластинку включен выпущенный ранее хит «В зоне риска», клубный ремикс от певицы Maruv на песню Instadrama, а также дуэт «Плохой» с Артемом Ивановым.

Артистка признаётся, что не может не удивлять: «Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными, ищите и вы обязательно найдёте — любимая цитата сегодняшнего дня», — говорит LOBODA. — Я слишком долго делала музыку понятную. Музыку для всех. Сегодня время экспериментов. «Я — шальная бестия», как поётся в одном из новых треков. Пришло время шалить и экспериментировать».

Фото: организаторы

Фото: организаторы

В карьере артистки полно витков, которые кажутся рискованными и безрассудными. В 2004 году Светлана Лобода стала вокалисткой сексапильной группы «ВИА Гра». Но вскоре ей показалось этого мало: певица хотела не просто сиять на небосклоне — она жаждала стать Сверхновой звездой.

И тогда она отправилась в свободное плавание. Вскоре вышел дебютный сингл «Черно-белая зима», который попал в ротацию музыкальных каналов. А затем пробил час больших хитов и провокационных клипов. Треки «Постой, муЩина» и «Не мачо» крутились в голове практически у каждого.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

В 2009 году Светлана Лобода вновь удивила публику. На этот раз на конкурсе «Евровидение», где взорвала зал бешеными танцами с гладиаторами и барабанным соло. В 2011 Светлана стала блондинкой и взяла лаконичный псевдоним LOBODA. Теперь она крайне редко исполняет старые хиты и вспоминает о тех временах с улыбкой:

- Я была юна, находилась в поиске себя. Хотелось показать сразу всё: и танцы, и шпагат, и экстремальную акробатику. И желательно, чтобы это всё было в одном номере. Но, надо заметить, артистка Лобода всегда делала хиты, потому что чуйка была и осталась, - заявила Светлана в одном из интервью.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

КОГДА: 28 ноября, 19:00

ГДЕ: «Минск-Арена»

ЦЕНА ВОПРОСА: от 45 до 160 рублей. Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия https://www.atomenterglobal.by, на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.

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