«Просили разлучить парня с любовницей»: в Минске за мошенничество судят лжедетектива

Андрею Матвееву - 35 лет, последние несколько лет он нигде официально не работал. У мужчины был сайт, на котором он позиционировал себя как опытный частный детектив, который может организовать слежку за неверным мужем или женой, сделать распечатку звонков человека, за которым клиент хочет проследить, узнать адрес любовницы мужа или детали частной жизни делового партнера. В графе «Контакты» на сайте был указан телефон, почта и скайп Андрея - для клиентов он был Виктором или Степаном.

Первые заказчики появились довольно быстро: одни хотели больше узнать о конкурентах, другие просили проследить за сестрой, девушкой или сыном, поставить GPS-датчик в машину, чтобы знать все о перемещениях близкого человека. Деньги за услуги Андрей брал - от 200 рублей до полутора тысяч долларов, но договоренности выполнять не спешил. За несколько лет от всех потерпевших он получил больше 14 тысяч рублей. По его словам, большую часть этой суммы он вернул потерпевшим. Задержали “сыщика” в августе 2019, а через полгода, 5 марта 2020-го, он оказался в суде.

«Первый клиент был предпринимателем, попросил оградить от проверок»

На вопросы судьи обвиняемый отвечает с большими паузами, волнуется. Андрей Матвеев рассказывает, что он разведен, бывшая жена при этом помогала отдавать долги его обманутым клиентам. Мужчина не может вспомнить, сколько раз он был судим: «два или три», последний раз - 5 лет назад за мошенничество.

Обвиняемый позиционировал себя как опытного частного детектива.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сайт создал в 2016 году, до этого у меня были обычные объявления,- рассказывает обвиняемый. - Я знал, что нет нормативных актов, которые регулируют работу частных детективов. То есть это не запрещено, но и не разрешено.

Всех клиентов он заверял, что работа частного детектива легальна, для убедительности показывал паспорт, писал расписку, когда получал деньги.

Наблюдение, прослушка телефонных разговоров, слежка за людьми и вмешательство в частную жизнь в Беларуси вне закона. На такие действия во время расследования имеют право только сотрудники правоохранительных органов.

Но, судя по всему, законность услуг, которые предлагают детективы, белорусов не очень волнует. В интернете легко можно найти запросы на работу сыщиков, чаще всего дело касается измен: «Прошу проверить на верность. Куда едет до и после работы, с кем встречается. Фото, видеодоказательства, прослушка телефона в течение двух-трех дней, отслеживание смс и вайбера». «Где работает бывшая жена. С кем поддерживает связь или встречаться с кем. Если есть возможность, узнать об изменах и семье в период брака и до по переписке».

Первый клиент у Андрея появился еще в 2011 году: он попросил оградить его от проверок на работе.

- Он был предпринимателем, я решил завладеть его деньгами, то есть, простыми словами, обмануть. Деньги он передавал мне два раза: в сумме получилось 2700, - смотрит Андрей в свои записи, где есть суммы, которые он получил от каждого из потерпевших. - Естественно, никак повлиять на проверки я не мог. После того, как потерпевший стал ко мне обращаться, мол, проверки не прекращаются, я признался, что обманул его, и вернул все деньги.

За несколько лет мужчина обманул 19 человек на 7 тысяч долларов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во второй раз к детективу обратились женщина, которая увидела объявление в интернете.

- Она говорила, что у нее в квартире какой-то шум, она считала, что, возможно, это прослушка. Я к ней приехал домой, рассказывал байки разные. Поставил оборудование, но это был муляж. В сумме я получил от нее 750 долларов. Деньги потратил, а она стала требовать возврата, потому что ничего не изменилось, шум остался. Сейчас я полностью возместил ей ущерб.

Еще одна клиентка заказала наблюдение за мужем, заплатила 600 долларов. Андрей один день сопровождал его от дома до работы, а потом женщина сказала, что слежка больше не актуальна - муж сам ей все рассказал.

- Деньги я начал ей отдавать почти сразу после этого, - говорит обвиняемый.

«Женщина попросила найти машину внука по фотографии»

Потерпевшая Ш. тоже увидела объявление частного детектива в интернете. С его помощью она решила рассорить своего молодого человека с любовницей.

- Я должен был с ней познакомиться, сводить в ресторан. Она работала в супермаркете: я наблюдал за ней какое-то время, но договор не выполнил, - продолжает Андрей Матвеев.

На вопросы судьи обвиняемый отвечает с большими паузами, волнуется.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Большинство заказов обвиняемому поступали от женщин, которые хотели проследить за мужем - подозревали в измене. Платили за это разные суммы: и 1125 рублей, и 300. Чаще всего лжедетектив или не делал ничего из того, что обещал, или наблюдал за человеком не дольше одного дня.

- Одна клиентка попросила проследить за своим супругом. Я наблюдал, но там не было никаких измен. Я ей перезвонил и предложил сделать детализацию звонков, хотя такой возможности на самом деле у меня не было. Деньги взял - 150 долларов, потом возместил.

Одна из клиенток прислала детективу в вайбере фотографию машины и попросила найти ее на одной из улиц в Минске в районе метро «Пушкинская».

- Это была машина ее внука. Я должен был найти и автомобиль, и внука за 200 долларов. В принципе можно было обойти каждый дом и найти эту машину по фотографии, но я не стал, - рассказывает обвиняемый.

- Однажды обратилась девушка ко мне, чтобы я наблюдал за ее сестрой. Договорились о том, что половину суммы она отдаст в качестве предоплаты, половину - по окончании. Два дня я простоял на адресе, потом она сказала, что адрес не тот, а правильный она узнать не может. Но 150 долларов передала за наблюдение.

Один заказ поступил обвиняемому из России: клиент попросил узнать информацию об образе жизни человека, семейном положении и о том, привлекался ли он к ответственности.

Андрею Матвееву грозит от двух до семи лет лишения свободы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Возможное наказание, которое грозит Андрею Матвееву за мошенничество в особо крупном размере - от двух до семи лет лишения свободы.

Еще одна статья, которая есть в обвинении - незаконное изготовление в целях сбыта технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Речь идет о том, что обвиняемый купил на радиорынке детские Smart-часы с функцией GPS-трекера, попросил знакомого их переоборудовать, чтобы часы можно было использовать для слежки. Эти часы он потом установил в машине мужа заказчицы и с помощью программы следил за его передвижениями, а потом передавал эту информацию клиентке. Возможное наказание за это - от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Суд по делу продолжается.

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