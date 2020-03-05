«Главное, чтобы хватило места и пролезла в дверь». В Минске принимают работы на самую народную выставку

6 марта начинается прием работ на самую народную выставку «Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич». Народной ее прозвали, поскольку показать свою работу там может любой, независимо от образования, навыков и возраста. Главное - чтобы работа пролезла в дверь и хватило места в выставочном пространстве. Кстати, можно показать не любое творчество: скульптура, фотография, видео, новые медиа.

- Куратор принимает от всех желающих художников по одной работе в порядке живой очереди и размещает их в экспозиции, - рассказывают организаторы, как обычно формируется выставка. - Работы принимаются до истечения указанного времени или до тех пор, пока не закончатся экспозиционные площади.

Народная выставка проходит уже четвертый год. В прошлые годы участники приходили за два часа до открытия и готовы были стоять пять часов, чтобы только показать работу миру. Кстати, 2019-й оказался рекордным по количеству работ - более 700!

Как и в прошлом году, выставка пройдет в Национальном центре современных искусств. Кстати, в 2019-м экспозиция «Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич» стала одной из самых масштабных в истории НЦСИ. Книга отзывов была вся исписана. Самым маленьким участникам было около четырех лет. В будние дни выставку посещали около 100 человек в сутки, в выходные - более 200.

В этом году в рамках проекта пройдет персональная выставка художника-победителя зрительского голосования 2019 года Сергея Гриневича.

Организаторы напоминают, что работы, предполагающие крепление к стене, должны быть снабжены подвесной системой.

НЕ ПРОПУСТИ!

КОГДА? 6 - 8 марта с 12.00 до 20.00 - прием работ. Выставка пройдет с 12 марта по 26 апреля.

ГДЕ? Национальный центр современных искусств.

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