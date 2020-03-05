«Сказали, нужно прятаться, принесли водку»: Жертвы «черных риелторов» рассказали, как их обманывали

В Витебске начался суд по резонансному делу группы «черных риелторов». Обвиняемых трое, это мужчины от 32 до 48 лет. Вымогательство, мошенничество, покушение на мошенничество, хищение личных документов - таков список обвинений, предъявленных членам группы.

Трое потерпевших - два Александра и Жан - согласились рассказать «Комсомолке», что с ними произошло. Первый Саша немного ощущает себя героем:

- Милиция начала с моего случая это дело распутывать. Их задержали, когда они меня в БТИ привезли. И на меня на пару минут браслеты надели, пока разобрались, кто здесь кто.

Александр после смерти родителей жил один в двухкомнатной квартире. Однажды к нему зашел знакомый, с ним был еще какой-то человек.

- Я спрашиваю: «Кто это?» Он говорит, мол, это мой нормальный знакомый, хороший человек. Посидели, выпили. Через полчаса или час снова звонок в дверь. Пришли мужчина и женщина. Мужчина сказал, что он из милиции, корку мне показал. Так, хлоп-хлоп, раскрыл и сразу закрыл. Говорит, что долги на мне, что я в розыске. А женщина, якобы судебный исполнитель, начала все в квартире фотографировать.

У Александра действительно была задолженность по алиментам и долг по коммуналке месяца за три. «Милиционер» пообещал ему помочь разрулить ситуацию.

- Привезли меня в какую-то квартиру, сказали, что нужно прятаться здесь, чтобы меня не нашли. Водку приносили, потом вино. Я выпиваю, но до такого состояния ни разу не допивался! Вообще ничего соображать не мог. А вокруг вроде все друзья, все хотят помочь… Через несколько дней я немного пришел в себя, они съездили ко мне домой, привезли мою одежду поприличнее и поехали мы в БТИ.

В результате всех операций Александр взамен двухкомнатной квартиры получил убитую комнатку в коммуналке. Там сейчас и живет. Денег же, которые, как предполагалось, он получит в результате обмена, мужчина не увидел. По его словам, он лишился более 20 тысяч долларов.

Алесандр потерял двухкомнатную квартиру, теперь он живет в небольшой комнатке в коммуналке. "Жилье вернуть не удастся, так хоть бы ущерб возместили", - вздыхает мужчина.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Второй Александр тоже жил в двушке в городе, теперь - в частном доме в деревне. В его жизни неожиданные друзья появились, когда за неуплату коммуналки мужчине отключили уже и воду, и электричество, и газ.

- Я сам хотел квартиру на дом поменять и чтобы денег еще осталось - долги выплатить и на жизнь чтобы осталось. Они сначала с моим племянником познакомились, а через него со мной. А я доверчивый, - вздыхает мужчина. - Домик теперь есть у меня, а из денег, которые должны мне были отдать после продажи квартиры, только тысячу отдали. Тысяч пятнадцать себе забрали. А я все ждал, ждал, когда отдадут. Верил. Думал, еду приносили, выпивку приносили, может, еще хоть телевизор купят?

"Такие хорошие парни были, еду приносили, вино приносили". Хорошие парни переселили Александра в деревенский домик из городской квартиры, и почти всю разницу в стоимости жилья оставили себе.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Двум Александрам еще, можно сказать, повезло. А вот Жан, после того как ему «помогли» продать двухкомнатную квартиру, остался совсем без жилья. Мужчина смущается, и историю рассказывает его друг Сергей:

- Жан нанялся работать на строительство дома. Вместе с ним еще двое работали. Копали они, копали и выкопали коробку, а в коробке - блестящие часы, браслеты, кольца. Может, и не золото, но блестело. Жан хотел хозяину участка коробку отдать, но те двое убедили его, что золото надо продать. Поехали к скупщикам, продали. А потом приехал хозяин и устроил скандал. Сказал: «За то, что продали мое золото, с тебя квартира, с тебя квартира и с тебя квартира!» Те-то двое подставные были. А Жана так охмурили, что он свою двухкомнатную продал. И поили, и угрожали. Это пять лет назад было, он же после этого бомжевал года полтора!

- Жан, а сейчас вы где-то живете?

- Где-то живу, - грустно говорит мужчина.

В уголовном деле есть и более захватывающие истории. Одного из потерпевших напоили до беспамятства, а потом попросили двоих ничего не подозревающих людей якобы разыграть его. Мужчину уговорили притвориться убитым, а женщину - сказать, что ее изнасиловали. В руку спящему хозяину квартиры вложили нож, одежду «жертвы» измазали кетчупом. Когда тот очнулся, его убедили, что он изнасиловал женщину и убил мужчину. Бедолага согласился продать жилье - лишь бы «откупиться» от уголовной ответственности.

Обвиняемые устраивали целые спектакли, чтобы заставить пьющих одиноких людей продать жилье.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Обвиняемым может грозить до 15 лет лишения свободы. Рассмотрение уголовного дела продолжается.

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