Если сборная Беларуси попадет на Евро-2020, то получит 7,5 млн евро

Напомним, этот турнир УЕФА придумал как эдакую соревновательную упаковку товарищеских матчей. Но кроме всего прочего, там еще разыгрываются путевки на чемпионаты Европы и мира. В первом розыгрыше 2018/2019 годов сборные были разделены на четыре лиги (в каждой еще было по несколько групп) исходя из рейтинга. По итогу турнира команды в зависимости от занятого места либо пошли на повышение, либо спустились в лигу рангом ниже.

Сборная Беларуси в своей группе лиги D заняла первое место, опередив Люксембург, Молдову и Сан-Марино. В начале сентября стартует новый турнир Лиги наций, и нашими соперниками в группе лиги C станут Казахстан, Литва и Албания. Каждый сыграет с каждым по два раза (дома и в гостях). Победитель группы получит повышение в дивизион В. Команда, занявшая последнее место, в квартете вместе с еще тремя худшими в соседних группах дивизиона С проведет матчи нокаут-раунда по олимпийской системе: две проигравшие в очных встречах отправятся на понижение в дивизион D.

Благодаря победе в своей группе предыдущего розыгрыша Лиги наций наша сборная сохраняет шансы попасть на Евро-2020. Для этого надо 26 марта в Тбилиси обыграть Грузию, а затем в Минске - победителя матча Северная Македония - Косово. На матч в Тбилиси все билеты раскуплены (стадион вмещает 54 тысячи зрителей), но недавно стало известно, что он может пройти без зрителей - власти хотят минимизировать риск распространения коронавируса.

На кону не только путевка на чемпионат Европы, но и большие деньги. УЕФА национальным федерациям футбола выплачивает премиальные за выход сборных их стран в финальную часть чемпионата Европы - 9,25 миллиона евро. Глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов рассказал «Прессболу», что 80% от возможного куша (около 7,4 млн евро) достанется футболистам и персоналу сборной. Эту цифру озвучило перед командой предыдущее руководство федерации во главе с Сергеем Румасом, и ничего менять не планируется.

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