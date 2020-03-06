Как я протестировалась на ВИЧ, сифилис и гепатит за 15 минут и 33 рубля без утомительных походов по поликлиникам

Каждый раз, завидев плакат в поликлинике о ВИЧ-инфекции или прослушав очередную скучную лекцию о вреде наркотиков и пользе презерватива, хочется потрясти автора за плечи, посмотреть ему в глаза и сказать: XXI век на дворе, эта запугивающая болтовня не работает! Проблема ведь не в том, что о ВИЧ-инфекции не знают, а в том, что большинство думает, будто их это не касается.

Российский блогер Юрий Дудь месяц назад сделал то, чего никогда не добьются авторы социальных плакатов со смертью, косой и надписью «СПИД убивает». Его видео «ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят» за месяц посмотрели 16 млн человек, а поиск слова «ВИЧ» в Гугле увеличился в 14 раз.

Почему Дудь смог не только обратить внимание на проблему, но и заставить людей рвануть проверяться? Все просто: он первый человек в рейтинге доверия россиян, и он показал, что пройти тест можно, минуя поликлиники, анонимно и недорого. И жизнь после ВИЧ тоже есть, после теста смерть с косой вас за дверью ждать не будет.

В России уже через 12 часов после выхода ролика на YouTube экспресс-тесты на ВИЧ закончились во многих аптеках, их срочно пришлось докупать. А что в Беларуси? Журналист «Комсомолки» решила пройтись по минским аптекам, узнать, пользуются ли спросом экспресс-тесты, а заодно проверить все на себе, как это работает.

«Тест на наркотики купила бабушка-одуванчик»

Чтобы упростить задачу поиска тестов, я ввела запрос на 103.by. Экспресс-тесты на ВИЧ имелись лишь в нескольких столичных аптеках. А вот запрос по слову «тест» на сайте tabletka.by выдал даже то, чего я не знала. Оказывается, кроме тестов на ВИЧ-инфекцию, существуют еще и экспресс-тесты на сифилис, туберкулез, наркотики разных видов, гепатит В и С, хеликобактер, вагинальный кандидоз и уровень сахара в крови. Правда, найти все сразу в одной аптеке не удалось, пришлось прогуляться по городу.

Найти все нужные тесты в одной аптеке не удалось, пришлось прогуляться по городу.Фото: Алла БЕЛУГА

В аптеке, где я спросила, есть ли в наличии тесты на ВИЧ, молодая провизор Анна улыбнулась:

- В последнее время прямо толпы ходят, как горячие пирожки эти тесты берут. Молодец Дудь, даже до белорусов волна дошла, и продажи производителя точно взлетели. Хотя раньше бывало, они месяцами лежали, хорошо, если 1 - 2 возьмут. Я тоже себе один купила и прошла, и мой молодой человек тоже. Зачем? Семь рублей за спокойствие - хорошее предложение.

Беру тест на ВИЧ за 7,35 рубля и иду в следующую аптеку - в этой других тестов не оказалось.

- Тесты на ВИЧ у нас всегда есть, а тестов на гепатит вообще не бывает, - стала уверять меня провизор. - Такой анализ можно сдать только в больнице!

Пришлось заняться просвещением аптечного работника. А вот ее коллега из соседней аптеки была осведомлена получше.

- У нас есть тесты на всякие наркотики, но они уже долго у нас пылятся. Вам не надо? Мы по одной упаковке разных видов заказали, чтоб проверить, как их будут брать. Тест на сифилис забрали, а на гепатит есть, тоже давно ждут своего покупателя, вы первая спросили.

Экспресс-тесты на гепатиты С и В обошлись мне в 6 рублей 60 копеек каждый.

В следующей аптеке я нашла все, что искала.

- У нас обычно спрашивают тесты на ВИЧ, их много в наличии - берут хорошо, штук 5 - 10 в месяц продаются, - охотно сообщила фармацевт Галина. - В последние две недели стали часто брать их, не знаю почему. Остальные экспресс-тесты хорошо, если раз в полгода спросят. У нас есть тест на хеликобактер, гепатит, наркотики, сифилис. Вот, все они в рядочек лежат вместе с тестами на беременность и овуляцию.

Тест на ВИЧ можно провести и без кровавых жертв, по слюне.Фото: Алла БЕЛУГА

Беру тест на сифилис (6,6 рубля) и хеликобактер (5,99 рубля) и ненавязчиво интересуюсь, кто чаще всего покупает тесты.

- Да по-разному бывает, как-то не заметила типичных признаков. Люди 40 - 50 лет берут, обычно женщины… Но в основном молодежь покупает, иногда по 2 - 4 штуки берут сразу. Правда, однажды удивила меня бабушка - божий одуванчик, которая попросила не валокордин, а тест на наркотики. Я, кажется, даже немного открыла рот от удивления. Наверное, она внука или внучку решила проверить. А еще как-то мужчина лет сорока попросил аскорбинку, 2 теста на ВИЧ и 2 на сифилис, - улыбнулась Галина.

10 минут ожидания - и можешь спать спокойно. Или нет?

Итого, я купила 5 тестов и потратила 33 рубля 14 копеек. Тест на ВИЧ можно было провести без крови, так что с него и начала. Для этого понадобилась лишь слюна и терпение.

Проводится он так: специальной палочкой протираете десны по схеме в инструкции, затем помещаете палочку в пробирку с реагентом, потом специальной пипеткой капаете реагент на пластиковую тест-полоску и ждете 15 минут. Ожидание - штука мучительная. Когда через 10 минут на тест-полоске все еще не появилось никаких полосок, я начала волноваться. Но, как и было написано в инструкции, еще через 5 минут бледно-розовая полоска проявилась. Одна. Уф! Можно выдохнуть.

В остальных четырех тестах требовалась кровь. В каждом тесте лежало по спиртовой салфетке и стерильному скарификатору (специальной иголке) в пластмассовом наконечнике. Отламываешь наконечник и вонзаешь тонкую иголку себе в палец.

Самым сложным для меня оказалось выдавить кровь из пальца. Она ну никак не хотела капать! После нескольких приседаний я смогла, наконец, выдавить две капли крови в круглое отверстие на тест-полоске. Сверху - пару капель буфера (жидкости с реагентом). И так четыре раза для каждого теста. Вот здесь я поняла, что купить сразу все тесты было правильным решением - палец для этого пришлось уколоть лишь один раз. Главное - не перепутать наборы.

Лучше брать сразу несколько тестов, так не придется прокалывать себя палец много раз.Фото: Алла БЕЛУГА

В отличие от теста на ВИЧ по слюне, эти не заставят вас долго нервничать - результат проявляется буквально через пару минут.

Все мои тесты показали по одной розовой полоске, на тесте на гепатит С была самая яркая полоска. Не то чтобы у меня были поводы беспокоиться, но на душе стало легче. Практически у всех купленных экспресс-тестов чувствительность была больше 99%, и только у теста на хеликобактер - 93%. Но в то же время в инструкции сказано, что отрицательный результат еще не гарантирует, что у вас нет заболевания. Оказывается, тест может не распознать его, если вы недавно заразились, а концентрация вируса в крови еще очень мала.

Кстати, в инструкции указано, что смотреть на тест-полоски через 30 минут уже нельзя. Но я любопытная, поэтому посмотрела на них через час. Все полоски высохли и стали более четкими. И тут я заметила, что на тесте на гепатит С появилась едва различимая вторая полоска! Что делать в такой ситуации - в инструкции не указано, поэтому я решила сдать дополнительный анализ в поликлинике.

Это оказалось проще простого, даже не пришлось ждать в очереди к терапевту. В доврачебном кабинете можно взять бесплатное направление и разом провериться на два вида гепатита (да и почти на все остальное). Результат ждать до 10 дней, но мой пришел спустя 2 дня - отрицательный. Все таки, если инструкция советует не смотреть тесты через полчаса, то лучше этого и не делать. Скажу так: тест тестом, но мое личное спокойствие стоило времени, потраченного на посещение поликлиники.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Отрицательный тест – еще не повод успокаиваться»

- Тесты, которые продаются в аптеках, прошли процедуры согласования и лицензирования, значит, их результатам можно доверять, - объясняет врач-эксперт медлаборатории «Синэво» Ольга Шабалтас. - Чувствительность теста 93% означает, что из 100 пациентов с заведомо известным заболеванием, экспресс-тест подтвердил его у 93 человек, а у 7 – нет. Но это только ориентировочная диагностика, чтобы подтвердить или опровергнуть результаты и поставить диагноз, нужно сдать тест в лаборатории, где точность результатов выше. Если тест показал положительный результат – однозначно нужно провериться в лабораторных условиях, а если отрицательный – это еще не повод успокаиваться. Есть ложноотрицательные или ложноположительные результаты. Например, если сделать тест на ВИЧ во время «иммунного окна» (когда заражение произошло недавно и иммунитет еще не отреагировал на вирус), то результат будет отрицательным, хотя у человека уже есть ВИЧ. Беременность, онкология и аутоиммунные заболевания могут давать ложноположительный результат на ВИЧ или гепатит. Есть группы риска, которым следует пройти хотя бы экспресс-тесты. На гепатит стоит периодически делать тест тем, кто делает маникюр, особенно в сомнительных условиях стерильности. Тесты на хеликобактер стоит пройти тем, у кого есть родственники с язвенной болезнью, на ВИЧ - тем, у кого был незащищенный половой контакт, но лучше сделать тест в лаборатории спустя месяц, а также спустя полгода после контакта. С туберкулезом сложнее, большинство ведь не знает, где могли контактировать с больным. Так что провериться стоит тем, у кого ослабленный иммунитет, слабость, потливость, беспричинное повышение температуры.