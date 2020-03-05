Желтые вазы на проспекте Независимости в Минске перекрасят

Вазы на проспекте Независимости стали ярко-желтыми два года назад, породив тем самым массу дискуссий. Одни были крайне возмущены столь неординарному выбору цвета для исторических ваз, ведь эти вазы - часть балюстрады 50-х годов. Другие же, наоборот, радовались тому, что город заиграл новыми красками. Желтые вазы даже успели стать неофициальным символом города - появились значки и магниты с их изображением.

Волна обсуждений заставила разобраться, почему к выбору колера подошли столь креативно. Оказалось, что «Горремавтодор» сделал их ярко-желтыми по ошибке. К слову, цвет ваз организация не согласовала с Минкультом, хотя была обязана эта сделать, ведь вазы - историко-культурная ценность.

Вскоре в интернете появилась петиция за смену цвета, которую подписали 600 человек. Ее направили в Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, но на результат это никак не повлияло. Возмущения горожан не утихали, и зимой прошлого года городские чиновники пообещали перекрасить вазы, причем сразу в два цвета.

Минчане долго спорли насчет желтых ваз.Фото: Ольга ШИЛАК

- Желтыми они точно не будут. Часть ваз будет зелеными, часть - графитовыми. Мы выбрали три или четыре цвета. Кстати, эти чаши - разработка французов. А делали их на витебском предприятии по цене раза в четыре дешевле, а качество такое же, - рассказал «Комсомолке» гендиректор «Минскзеленстрой» Игорь Кушнеревич.

Однако что-то пошло не так, и вазы так и остались желтыми. Добивался смены цвета и Минкульт, ведь именно под его опекой находятся все исторические ценности в стране. По словам начальника управления по охране историко-культурного наследия Минкульта Натальи Хвир, отдел трижды направлял письма в «Горремавтодор» с рекомендациями о смене цвета на светло-бежевый. Этот цвет определили по результатам физико-химического исследования состава краски, которую использовали для ваз изначально. И именно он лучше всего позволит вазам вписываться во внешний вид балюстрады. Но и рекомендации Минкульта не были услышаны.

Тем временем вазы заметно поблекли и где-то даже потеряли цвет: краска начала слоиться. В «Горремавтодоре» комментировать ситуацию отказались, а вот в Мингорисполкоме рассказали, что внешний вид ваз изменится уже этой весной.

Желтые вазы у проспекта Независимости минчане предлагали сделать разноцветными.

- Мы их перекрасим. Мы согласуем цвет с Министерством культуры. В данной ситуации именно его мнение будет ключевым, - заверил «Комсомолку» Александр Дорохович, зампред Мингорисполкома.

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Однако у ваз яркого солнечного цвета нашлись защитники и кроме сотрудников городских служб, которые их перекрашивали. Те, кстати, наоборот, отмолчались: получить объяснение, почему именно желтый, причем такого яркого оттенка, не удалось (читайте далее)