2020-03-06T12:50:54+03:00
Минск
КП Беларусь

В центре Минска откроют первый светодиоидный фонтан

В теплое время года он будет работать как привычный фонтан с подсветкой, а зимой специальные светодиоды сымитируют эффект льющихся струй воды.
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Новый фонтан продолжит работу и в зимнее время года. Так будет выглядеть одна из его чашНовый фонтан продолжит работу и в зимнее время года. Так будет выглядеть одна из его чаш
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Реконструкцию фонтана рядом с парком Горького, на пересечении Пулихова и Первомайской, начали осенью прошлого года. До этого фонтан не работал много лет. На его месте когда-то даже хотели построить культурно-развлекательный центр с рестораном. Но общественность встретила эту инициативу активным сопротивлением и в итоге отстояла фонтан. Этой весной обновленный фонтан вновь начнет работу. Зампред Мингорисполкома Александр Дорохович сообщил «Комсомолке», что включат фонтан в тот день, что и остальные, - 15 апреля.

Фонтан будет состоять из трех чаш

Фонтан будет состоять из трех чаш

Новый фонтан состоит из трех чаш: круглой, квадратной и продолговатой. Во всех трех чашах режим работы динамический. То есть струи фонтана будут стихать и набирать силу вновь, поднимаясь на высоту до трех метров. Ночью их движение украсит подсветка. Особенность этого фонтана в том, что в холодное время года он не будет закрыт, а превратится в светодиодный: свет будет имитировать движение воды.

Каждая из чаш оборудована подсветкой

Каждая из чаш оборудована подсветкой

К слову, частью проекта по реконструкции фонтана стало благоустройство прилегающей территории: здесь в ближайшее время обустроят смотровые площадки, установят современные светильники, новые урны, скамейки с навесом и велопарковку. Как пояснили в исполкоме, немалая часть работ по строительству фонтана уже завершена: готова насосная станция и чаши фонтана. На данный момент завершаются работы по его облицовке и укладке плитки. По завершении этого этапа начнутся пусконаладочные работы, а также установка урн, скамеек и фонарей.

Так фонтан будет выглядеть зимой

Так фонтан будет выглядеть зимой

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