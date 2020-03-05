Побольше детей, хороших мужчин и путевку на Кубу: что белорусы желают женщинам на 8 Марта

Каким должен быть идеальный подарок в Международный женский день? Роскошным или символичным, вкусным, нежным или практичным? Сеть магазинов «Домашний» предлагает идеи презентов, которые оценит любая женщина. В преддверии 8 Марта торговая сеть объявляет акцию на самые актуальные товары!

Популярнейший подарок в весенний праздник - это, конечно же, цветы. С 2 по 7 марта во всех магазинах сети можно будет приобрести букет тюльпанов по суперценам:

- 3 штук - 3,59 руб.;

- 5 штук - 5,59 руб.;

- 15 штук - 15,99 руб.

Не забыли в «Домашнем» и о вкусных удовольствиях. С 5 по 18 марта в магазинах скидки на многие сладости. Например, в качестве самостоятельного подарка или дополнения к нему подойдут конфеты Rafaello со вкусом кокоса (150 г) за 7,79 руб.; ассорти шоколада Merci в коробке (250 г) за 7,99 руб. и набор конфет Pergale с молочным или черным шоколадом (187 г) за 6,99 руб. Кофеманы по достоинству оценят кофе от известного итальянского бренда Lavazza Crema&Gusto (250 г) за 6,99 руб.

Белорусы поздравили любимых женщин с 8 марта.Микита НЕДАВЕРКОВ

Подарки подарками, но любая женщина согласится, что самый главный презент - это внимание. «Комсомолка» предложила покупателям магазина «Домашний» поздравить дорогих женщин во всеуслышание, а заодно поделиться собственными идеями подарков.

Никита и Кристина:

Никита пожелал дарить своим любимым женщинам любовь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я желаю женщинам любви, счастья, красоты. Цветите и радуйте нас всегда!

- Кого будете поздравлять?

- Маму, сестру, бабушку, прабабушку, свекровь и еще кого-нибудь, - шутит парень, нарочито не глядя на свою спутницу. А потом расплывается в улыбке: - И, конечно, свою любимую жену, - обнимает он девушку и целует. - Думаю, в этот день нужно дарить женщинам любовь. А из материального - цветочки, сладости.

- Я не особо люблю сладкое, но мне бы понравились «Рафаэлло», - добавляет супруга.

- «Ферреро Роше» вкуснее, - показывает парень на золотистую коробку.

Александр:

Александр считает, что лучший подарок - тюльпаны, - это классика.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я желаю женщинам любви, тепла, домашнего уюта. Пусть мужья вас любят и всегда будут рядом. Думаю, что на 8 Марта дамам нужно дарить цветы. Естественно, тюльпаны - это классика. И еще шоколад.

Мужчина оборачивается на стеллаж со сладостями и добавляет:

- В этом магазине хороший выбор сладких подарков. Мы здесь недавно покупали коробку конфет - нам понравилось.

Саша:

Саша 8-го марта поздравит свою маму, бабушку, двоюродную сестру.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Всем женщинам я желаю счастья, чтобы все их дела были добрыми. 8 Марта я буду поздравлять свою маму, бабушку, двоюродную сестру. Хотя вообще-то у меня много сестер: есть четвероюродная и, кажется, троюродная.

- Как думаешь, каким подаркам в этот день женщины радуются больше всего?

- Цветам и конфетам. Кстати, самые вкусные - это с орешками, - со знанием дела рекомендует парень.

Ольга:

Ольга желает весны в душе и солнечного настроения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- С того момента, как я стала мамой, я поняла, что дети - это самое прекрасное, что может случиться с женщиной. Поэтому себе я желаю еще одного чудесного малыша, а всем тем, у кого еще нет деток, - поскорее это исправить. Мамочки, бабушки! Весны вам в душе и солнечного настроения. Будьте молоды и красивы, пусть ваши близкие всегда будут здоровы - это самое главное для любой женщины.

Я считаю, что девушка обрадуется, если ей на 8 Марта подарят весенние цветы - это беспроигрышный вариант. А еще сертификат на любые процедуры, связанные с красотой.

Виктор:

Виктор думает, что самый приятный подарок - это хороший мужчина рядом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В этот праздник я желаю женщинам здоровья - это главное. И успехов. А во всем остальном я помогу. Думаю, что самый приятный подарок - это чтобы мужчина был хороший. И цветы, конечно. Но лично я вместо цветов буду дарить конфеты. «Рафаэлло» - показывает Виктор на коробочки с известными конфетами.

- Я бы больше хотела с малиновым вкусом, - добавляет его спутница.

Александр:

Александр планирует в следующем году подарить свей девушке путевку на Кубу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Я желаю счастья, здоровья, крепкой любви и чтобы рядом всегда был хороший молодой человек. Мне кажется, лучший презент для девушки - это путевка куда-нибудь. Например, на Кубу. Ну и сладкий подарок как приятное дополнение.

- Кого будете поздравлять с Международным женским днем?

- Бабушку и девушку.

- Путевку на Кубу уже приобрели?

- В этом году нет, но, может быть, в следующем, - озорно улыбается парень.

Наталья:

Наталья желает женщинам здоровья, любви, счастья и хороших отношений с окружающими людьми.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я желаю женщинам здоровья, любви, счастья и хороших отношений с окружающими людьми. Думаю, в этот день девушкам было бы приятно получить постельное белье, алкоголь. Из сладостей - конфеты или тортик. Ну и цветы, конечно - куда же без них?

Кстати, мы с подругой обошли почти все магазины в районе и пришли именно в этот: здесь легко можно собрать подарок к празднику. Хороший выбор и удобная выкладка товаров, свежие продукты - 100% что-нибудь подберем.

Андрей:

Андрей считает, что на 8 марта женщинам можно подарить и конфеты, и розы, и торт… Кто что больше любит.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В первую очередь я пожелаю женщинам здоровья и большого человеческого счастья. Пусть у вас будет побольше чудесных дней. Думаю, лучший подарок в этот день праздник - розы, шампанское и торт. Хотя можно и конфеты - смотря кто что больше любит.

Николай:

Николай поздравит свою даму большим букетом роз.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В этот большой праздничный день я желаю дамам счастья и здоровья. Успехов в труде. Любите и будьте любимы. Пусть вас ждут все земные блага. На 8 Марта я подарю своей женщине большие розы - все-таки такой праздник бывает раз в год. Еще что-нибудь из сладенького - конфеты там, шампанское. Ну и подарок на свое усмотрение.

Виталий:

Виталий пожелал женщинам любящих мужчин рядом и счастливых детей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я желаю, чтобы рядом с женщинами всегда были надежные любящие мужчины и счастливые дети. Пусть в вашей жизни все будет замечательно, а вас окружают лишь те, кто вас ценил, ценит и будет ценить до конца жизни.

Я не знаю, какой подарок для девушки будет идеальным. Мне кажется, букет цветов и конфеты - всегда в точку. В этом магазине продаются «Рафаэлло с малиной» - новинка. Я такие еще не ел. Поэтому подарю и заодно сам попробую.

Святослав:

- Я хотел бы пожелать женщинам, чтобы в их жизни было поменьше сковородок, а больше впечатлений. Думаю, лучший подарок в этот день - это поездка. Причем точно не в Белосток и не в Вильнюс за порошками. А куда-нибудь в Италию - говорят, там сейчас тепло и никого нет, - шутит парень. Ну, или в крайнем случае можно подарить впечатления, например, полет в аэротрубе.

Денис и Татьяна:

Денис пожелал банально, но актуально, дарить девушкам цветы!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Женщины! Будьте счастливы, здоровы и любимы. Мужчины! Дарите девушкам цветы - пусть это банально, но актуально.

*Акционное предложение действительно при наличии товара на складе.

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