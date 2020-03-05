Александр Лукашенко - генсеку ОДКБ: Ты там защищаешься от коронавируса?

На встрече также присутствовали председатель КГБ Валерий Вакульчик и глава МИДа Владимир Макей.

- Ты там защищаешься от коронавируса? - буквально с порога спросил президент.

- Защищаемся, - ответил Зась.

- Твой приезд в Беларусь - а ты же уже гость у нас…

Напомним, Станислав Зась возглавлял Совбез Беларуси, а в начале года стал генсеком ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Секретариат организации находится в Москве.

- Придется привыкать, хотя белорусу тяжело привыкать к тому, что он в доме гость. Я знаю, это часть нашего менталитета, но что поделаешь, коль выпала такая судьба в Беларуси - возглавлять все интеграционные органы, мы будем делать это достойно, - сказал Александр Лукашенко. - Мы будем, как и прежде, привержены интеграционным процессам, в том числе в военной сфере, но при этом будем четко следовать нашим интересам. На эту суперпрагматичную позицию ты знаешь, кто подталкивает республики, которые находятся вокруг этого интегратора. Пока наши интересы абсолютно совпадают с интересами и России, и других членов ОДКБ. Да и не очень-то противоречат интересам Украины - нашей главной южной соседки. По крайней мере мы делали и будем делать все для того, чтобы в Украине было мирно и спокойно. Это наша позиция, исходящая опять же от менталитета белорусского народа. Мы ее будем придерживаться.

Глава государства также спросил у Станислава Зася, как строится работа в секретариате ОДКБ:

- Если нужны какие-то кадровые подвижки, скажи, и я буду инициатором на очередном заседании ОДКБ. Переговорим по этому вопросу с Владимиром Владимировичем, другими президентами, чтобы иметь полную ясность. Если секретариат будет работать, как прежде, так будет работать и ОДКБ. А расслабляться сегодня нам не позволяет ни обстановка, ни время, - цитирует президента БелТА.

Станислав Зась, прежде чем рассказать о работе ОДКБ, поделился впечатлениями от своей первой командировки в родную Беларусь. Он отметил, что бывать на родине в качестве гостя ему очень непривычно.

Страны ОДКБ в этом году проведут несколько совместных мероприятий. Среди них уже ставшая традиционной антинаркотическая операция «Канал».

Кроме того, запланированы операции по пресечению нелегальной миграции «Нелегал» и по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий «Прокси». Кыргызстан примет учение Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж», а Беларусь - командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство».

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