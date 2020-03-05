2020-03-05T17:51:51+03:00
Досуг
КП Беларусь

Форум пластических театров «Пластформа» - самое яркое театральное событие марта!

14 - 21 марта в Минске пройдет VIII Форум пластических театров «Пластформа»: проекты артистов из Ливана, Австрии и Польши, а также белорусские постановки
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Историю о молодой женщине, которая обнаруживает свое альтер-эго можно увидеть на премьерном перформансе «Layaz». Фото: Bettina FrenzelИсторию о молодой женщине, которая обнаруживает свое альтер-эго можно увидеть на премьерном перформансе «Layaz». Фото: Bettina Frenzel
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Форум по праву считается одним из самых необычных культурных событий нашей страны. Его программа представит зрителям широкую панораму пластического эксперимента: хореографические и пластические спектакли, импровизационные постановки из Беларуси, Австрии, Ливана и Польши.

Зрительская программа пройдет с 18 по 21 марта. Помимо спектаклей, в рамках форума состоится кинопоказ, беседы с экспертами, лекции и мастер-классы иностранных гостей форума, которые пройдут с 14 по 21 марта.

В этом году «Пластформа» впервые покажет свою программу на площадках Национального академического театра имени Янки Купалы, Белорусского государственного академического театра юного зрителя, а также продолжит успешное сотрудничество с Культурным хабом ОК16 и Музеем Азгура.

«Пластформа» неизменно привлекает внимание широкого круга зрителей. Интерес публики к форуму растет с каждым годом, что подтверждается полной продажей билетов на спектакли, показанные в 2019 году.

Секрет пластических спектаклей заключается в том, что действие складывается из ярких визуальных и телесных образов, поэтому вместо заготовленных текстовых смыслов предлагает зрителю диалог на чувственном, кинестетическом языке. Разговор со зрителем происходит через тело актера, которое является инструментом - звучащим, говорящим, создающим, трансформирующим.

В 2020 году на форуме будут представлены работы зарубежных артистов из Ливана, Австрии и Польши, а также белорусские постановки. По окончании каждого вечера будет происходить встреча артистов со зрителями.

VIII Форум Пластических Театров "Пластформа". 2020 год.

VIII Форум Пластических Театров "Пластформа". 2020 год.

18 марта

Постановка «Приглашая солнце»- это интуитивно чуткое пространство, объединяющее contemporary dance, этно-вокал и электронную музыку. Певица и этномузыколог Ирэна Котвицкая вместе с хореографом и танцовщицей Инной Асламовой рассматривают свой спектакль как обряд, сочетающий в себе современную форму и знание традиции.

Где: Камерная сцена в Национальном академическом театре имени Янки Купалы

В спектакле «Arche & Ket» по пьесе грузинского автора Димитрия Учанеишвили нет нецензурной лексики и неожиданных поворотов, но он проникнут философией в каждом движении и слове Арчи и Кэт. Режиссеры-постановщики Антон Макуха и Ирина Широкая утверждают, что каждый в «Arche & Ket» может увидеть что-то свое: любовь-иллюзию, любовь-момент, любовь-работу.

Пьеса вошла в шорт-лист международного драматургического конкурса «Баденвайлер» (2016).

Где: Культурный хаб ОК16

19 марта

«Ева и Он» и «Под плотью»

Купив один билет, вы получите уникальную возможность увидеть постановки сразу двух режиссеров из разных стран.

«Ева и Он» – спектакль-поединок: с собой, с миром, с невидимым Богом. Этот танец, как две отдельные планеты, вращающиеся вокруг друг друга; как два существа, как запальчивые любовники, как два боксера в схватке на ринге. В этом есть что-то трагичное и, в то же время, комичное. Это – история изгнанной пары; история вечной борьбы мужского и женского начал. Танцоры в режиме реального времени создают импровизированную хореографию на заданную тему.

«Под плотью» – современный танцевальный перформанс, который исследует роль тела в период войны. Как тело реагирует на смертельную угрозу, исходя из инстинкта самосохранения, и как эта реакция превращается танец? Танец, основанный на вымышленных правилах и законах; словно сказка, выдуманная с целью спастись от военного конвейера. Это – личная история. История тела, пережившего 4 войны. 4 войны, произошедшие на юге Ливана в 1993, 1996, 2000 и 2006 годах.

Где: Белорусский государственный академический театр юного зрителя

20 марта

Купив один билет, вы получите уникальную возможность увидеть постановки сразу двух режиссеров из разных стран.

Историю о молодой женщине, которая обнаруживает свое альтер-эго можно увидеть на премьерном перформансе «Layaz».

Editta Braun Company исследует неизвестную «территорию» в спектакле «Layaz» к своему 30-летию. У Cat Jimenez, опытной в urban dance и танцевальных поединках, изначально глубоко мужская эстетика сочетается с феминистским современным танцем.

Это спектакль, совмещающий художественное исследование и освоение этой «территории» с вопросом идентичности, свободы и «другого», присущего каждому из нас - невероятно отчуждающего и странно знакомого.

Второй спектакль - импровизационный проект хореографов и музыкантов MIO (Minsk Improvisers Orchestra).

Все начинается с тишины, с качественной нулевой точки, с настройки на реальность. Этот волшебный процесс, проживаемый в любом порядке «пространство-тело-звук», применим даже в повседневной жизни. Тема импровизации будет объявлена позже, как и участники.

Где: Белорусский государственный академический театр юного зрителя

21 марта

«One» — это сценическое представление Вилли Дёрнера для двух танцоров, вдохновленное «односложными стихами» австрийского художника визуальной поэзии Хайнца Гаппмайра. В своем творчестве Гаппмайр использовал знаки, буквы, слова, цифры, а также линии и точки. Одним из важных знаков в его работе является число 1.

При помощи абстрактных элементов-знаков артисты пытаются изобразить действо реальности. Они помещают себя между словами, противопоставляют движения и слова, они являются связующим звеном между словами и образами. Возникают образы мыслей. Как выглядят мысли? Различные уравнения, формулы, утверждения рождаются на доске. Они возникают и снова отбрасываются, удаляются и восстанавливаются, они образуют цепочку изменений и образов. Цифры и буквы находят свое отражение в движениях.

«ONE» пытается критически отнестись к работе Гаппмайра. Камера в режиме реального времени снимает происходящее сверху и передает сигнал на большой экран. Действие становится образом. Место работы становится интерфейсом физической и виртуальной реальности.

От организаторов: «ONE» - это необычный спектакль; очень трудно определить его жанр. Два человека, большой стол, камера. Танец слов, смыслов и действий, рождающих образы. Для того, чтобы последовать в это путешествие, желательно заранее отказаться от любых ожиданий. Важно: для понимания спектакля необходимы базовые знания английского языка

Где: Культурный хаб ОК16

БИЛЕТЫ на спектакли

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