Форум пластических театров «Пластформа» - самое яркое театральное событие марта!

Форум по праву считается одним из самых необычных культурных событий нашей страны. Его программа представит зрителям широкую панораму пластического эксперимента: хореографические и пластические спектакли, импровизационные постановки из Беларуси, Австрии, Ливана и Польши.

Зрительская программа пройдет с 18 по 21 марта. Помимо спектаклей, в рамках форума состоится кинопоказ, беседы с экспертами, лекции и мастер-классы иностранных гостей форума, которые пройдут с 14 по 21 марта.

В этом году «Пластформа» впервые покажет свою программу на площадках Национального академического театра имени Янки Купалы, Белорусского государственного академического театра юного зрителя, а также продолжит успешное сотрудничество с Культурным хабом ОК16 и Музеем Азгура.

«Пластформа» неизменно привлекает внимание широкого круга зрителей. Интерес публики к форуму растет с каждым годом, что подтверждается полной продажей билетов на спектакли, показанные в 2019 году.

Секрет пластических спектаклей заключается в том, что действие складывается из ярких визуальных и телесных образов, поэтому вместо заготовленных текстовых смыслов предлагает зрителю диалог на чувственном, кинестетическом языке. Разговор со зрителем происходит через тело актера, которое является инструментом - звучащим, говорящим, создающим, трансформирующим.

В 2020 году на форуме будут представлены работы зарубежных артистов из Ливана, Австрии и Польши, а также белорусские постановки. По окончании каждого вечера будет происходить встреча артистов со зрителями.

VIII Форум Пластических Театров "Пластформа". 2020 год.

18 марта

Постановка «Приглашая солнце»- это интуитивно чуткое пространство, объединяющее contemporary dance, этно-вокал и электронную музыку. Певица и этномузыколог Ирэна Котвицкая вместе с хореографом и танцовщицей Инной Асламовой рассматривают свой спектакль как обряд, сочетающий в себе современную форму и знание традиции.

Где: Камерная сцена в Национальном академическом театре имени Янки Купалы

В спектакле «Arche & Ket» по пьесе грузинского автора Димитрия Учанеишвили нет нецензурной лексики и неожиданных поворотов, но он проникнут философией в каждом движении и слове Арчи и Кэт. Режиссеры-постановщики Антон Макуха и Ирина Широкая утверждают, что каждый в «Arche & Ket» может увидеть что-то свое: любовь-иллюзию, любовь-момент, любовь-работу.

Пьеса вошла в шорт-лист международного драматургического конкурса «Баденвайлер» (2016).

Где: Культурный хаб ОК16

19 марта

«Ева и Он» и «Под плотью»

Купив один билет, вы получите уникальную возможность увидеть постановки сразу двух режиссеров из разных стран.

«Ева и Он» – спектакль-поединок: с собой, с миром, с невидимым Богом. Этот танец, как две отдельные планеты, вращающиеся вокруг друг друга; как два существа, как запальчивые любовники, как два боксера в схватке на ринге. В этом есть что-то трагичное и, в то же время, комичное. Это – история изгнанной пары; история вечной борьбы мужского и женского начал. Танцоры в режиме реального времени создают импровизированную хореографию на заданную тему.

«Под плотью» – современный танцевальный перформанс, который исследует роль тела в период войны. Как тело реагирует на смертельную угрозу, исходя из инстинкта самосохранения, и как эта реакция превращается танец? Танец, основанный на вымышленных правилах и законах; словно сказка, выдуманная с целью спастись от военного конвейера. Это – личная история. История тела, пережившего 4 войны. 4 войны, произошедшие на юге Ливана в 1993, 1996, 2000 и 2006 годах.

Где: Белорусский государственный академический театр юного зрителя

20 марта

Купив один билет, вы получите уникальную возможность увидеть постановки сразу двух режиссеров из разных стран.

Историю о молодой женщине, которая обнаруживает свое альтер-эго можно увидеть на премьерном перформансе «Layaz».

Editta Braun Company исследует неизвестную «территорию» в спектакле «Layaz» к своему 30-летию. У Cat Jimenez, опытной в urban dance и танцевальных поединках, изначально глубоко мужская эстетика сочетается с феминистским современным танцем.

Это спектакль, совмещающий художественное исследование и освоение этой «территории» с вопросом идентичности, свободы и «другого», присущего каждому из нас - невероятно отчуждающего и странно знакомого.

Второй спектакль - импровизационный проект хореографов и музыкантов MIO (Minsk Improvisers Orchestra).

Все начинается с тишины, с качественной нулевой точки, с настройки на реальность. Этот волшебный процесс, проживаемый в любом порядке «пространство-тело-звук», применим даже в повседневной жизни. Тема импровизации будет объявлена позже, как и участники.

Где: Белорусский государственный академический театр юного зрителя

21 марта

«One» — это сценическое представление Вилли Дёрнера для двух танцоров, вдохновленное «односложными стихами» австрийского художника визуальной поэзии Хайнца Гаппмайра. В своем творчестве Гаппмайр использовал знаки, буквы, слова, цифры, а также линии и точки. Одним из важных знаков в его работе является число 1.

При помощи абстрактных элементов-знаков артисты пытаются изобразить действо реальности. Они помещают себя между словами, противопоставляют движения и слова, они являются связующим звеном между словами и образами. Возникают образы мыслей. Как выглядят мысли? Различные уравнения, формулы, утверждения рождаются на доске. Они возникают и снова отбрасываются, удаляются и восстанавливаются, они образуют цепочку изменений и образов. Цифры и буквы находят свое отражение в движениях.

«ONE» пытается критически отнестись к работе Гаппмайра. Камера в режиме реального времени снимает происходящее сверху и передает сигнал на большой экран. Действие становится образом. Место работы становится интерфейсом физической и виртуальной реальности.

От организаторов: «ONE» - это необычный спектакль; очень трудно определить его жанр. Два человека, большой стол, камера. Танец слов, смыслов и действий, рождающих образы. Для того, чтобы последовать в это путешествие, желательно заранее отказаться от любых ожиданий. Важно: для понимания спектакля необходимы базовые знания английского языка

Где: Культурный хаб ОК16

БИЛЕТЫ на спектакли