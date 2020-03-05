2020-03-05T17:56:31+03:00
Спорт
КП Беларусь

Брестское «Динамо» в третий раз подряд выиграло Суперкубок

Футбольный сезон в Беларуси открыли 4 марта матчем за Суперкубок
Владимир КРИУЛИН
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Суперкубок остается в Бресте.Суперкубок остается в Бресте.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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С 2010 года, с тех пор как разыгрывается тот трофей между победителем чемпионата и обладателем Кубка страны, всякий раз играл БАТЭ. Но в прошлом году гегемонию борисовчан, выиграв золотые медали, прервало брестское «Динамо», а Кубок прибрал к рукам «Шахтер».

За межсезонье команды изменились. Причем лидеры команд перебрались в стан соперников: вратарь Александр Гутор из Бреста перешел в «Шахтер», обратным курсом проследовал Элис Бакай, ставший самым полезным в прошлом чемпионате (10 мячей и 11 голевых передач).

«Шахтер» попробовал с первых минут взять мяч под контроль, но уже на 3-й брестчане устроили холодных душ для «горняков»: Нойок мощно зарядил со штрафного, мяч от перекладины попал в спину Гутора, Кики оставалось не промахнуться с линии ворот. Через 27 минут, как реализовывать моменты, показал Савицкий - 2:0.

Сложилось впечатление, что «Динамо» превзошло соперника тактически и физически: сыграли рационально, где надо были быстрее, в нужные моменты выигрывали единоборства. Эту мысль укрепил второй тайм: на 50-й минуте за вторую желтую был удален Артем Милевский. Брестчане уверенно отоборонялись, почти не дав шансов сопернику. Позже капитан Олег Веретило скажет, что команда была как Брестская стена, подразумевая, видимо, крепость.

В итоге брестское «Динамо» в третий раз подряд выиграло Суперкубок. Делать далеко идущие выводы по одному матчу рано, но пока брестчане смотрятся таким же монолитом.

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