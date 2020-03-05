Скандал в России: Гончаренко отказался пожать руку тренеру «Спартака» Тедеско

Все привыкли видеть интеллигентного Виктора Гончаренко и слышать его содержательные речи. Да, футболисты говорят, что в раздевалке он может устроить взбучку, там могут летать бутылки да и все, что попадется под руку. Но в последнее время Виктор Михайлович дает волю эмоциям и на публике.

В среду ЦСКА играл в кубковом матче со «Спартаком» и уступил в дополнительное время - 2:3. После финального свистка итальянский тренер «красно-белых» Доменико Тедеско прибежал к Гончаренко пожать руку. Но белорусский специалист сначала отгородился рукой, словно сигнализируя стоп, отвернулся, а когда Тедеско приобнял его сзади, то отмахнулся. Большинство принялось осуждать белоруса, мол, это не по-спортивному.

Сам Гончаренко об инциденте сказал так:

- Что на тренерской скамейке, то там и останется. У нас хотят, чтобы тренеры сидели на трибунах. Футбол - эмоциональный вид спорта, а нас [тренеров] штрафуют, [в правила] вносятся изменения. Мне и в ложе понравилось (на прошлой неделе отбывал дисквалификацию и не мог руководить командой со скамейки. - Ред.), но там не чувствуется нерв игры, неправильно, чтобы тренеры там сидели, - сказал Гончаренко.

У Тедеско как будто нет претензий:

- Это окей для меня, никаких проблем, после матча с такими эмоциями может произойти всякое.

Нашлись те, кто посмотрел на ситуацию под иным углом.

- Тедеско подбежал к Гончаренко на рывке после свистка, когда еще эмоции не остыли. И они перехлестнули. Сейчас мы сидим, объясняем, что нужно уметь проигрывать, но когда вы находитесь на скамейке запасных, эмоции переполняют. Плюс идет провокация, - сказал в эфире Матч ТВ бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов.

- Пройди ты спокойно, пешком. Залез на чужую сторону, начал лезть на тренера. Я не понимаю этого. Многие эмоциональные тренеры спокойно подходят, ориентируясь на настроение друг друга. А Тедеско бегает и скачет, как кузнечик. Принимаю поведение Гончаренко. Он же показывает ему, что не надо бежать. Что ты бежишь-то? - сказал бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев.

В конце прошлого года Гончаренко дважды дисквалифицировали за высказывания в адрес судей.