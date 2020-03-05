Милевского поставили на место во время награждения Суперкубка: «Ты за медалью самый первый стоишь! Вон там в углу встань, б****»

4 марта брестское «Динамо» в матче за Суперкубок обыграло «Шахтер» - 2:0. Артем Милевский был удален в начале второго тайма за вторую желтую карточку – руками толкнул соперника. Но это не помешало динамовцам в третий раз подряд выиграть трофей.

У главного тренера брестского «Динамо» Сергея Ковальчука спросили, есть ли в его команде штрафы за удаления.

- Вообще да. Хотя мне показалось, может, субъективно, что вторая карточка Милевскому, за такой фол… Но судья решил сделать так. Я еще не смотрел повтор, но поломалась игра, не знаю, стоило ли то нарушение такого наказания. Надо смотреть видео и делать выводы, - сказал Ковальчук.

Как известно, недавно Милевский стал блогером. Многие видео он делает вместе с бывшим напарником по киевскому «Динамо» и сборной Украины Александром Алиевым. Алиев вместе с агентом Милевского Александром Панковым был на матче.

В Инстаграме Милевского появилось видео, как перед награждением команды Алиев выговаривает Милевскому:

- Ты за медалью самый первый стоишь! Вон там вон в углу встань, б****. Стоишь самый первый, б****. В углу вон там тебе, б****, [место] после игры сегодняшней.

Скорее всего, это было сделано с иронией и на публику.

— Спасибо за эмоции, кент, — написал Милевский в Инстаграме.

Также на видео видно, что после матча Милевский пожал руку рефери Алексею Кульбакову.

timi1010 Алиев жестко высказал Милевскому: Ты за медалью самый первый стоишь! Вон там в углу встань, б****

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