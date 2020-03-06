Артур Пирожков на концерте в Минске: «"Алкоголичку" поют даже мои дети!»

На сцену Артур Пирожков (он же Александр Ревва – не только певец, но и актер, комик, продюсер) вышел в черной рубашке, кожаных брюках и алом пиджаке. Харизматичный артист начал со своего танцевального хита «Чика». Но еще не совсем разогретая публика только слегка покачивалась в танце.

Харизматичный артист начал сразу со своего танцевального хита «Чика».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Я вам привез вирус под названием «любовь».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я счастлив стоять на этой сцене и петь для вас, для моих любимых белорусов. Дзякуй, дзякуй! Мне нравится ваша речь: калi-ласка, калi-ласка, няма за што. Обожаю! – устроил словесный каламбур артист. Поклонники оценили старания Александра и встретили его теплыми аплодисментами.

- Во-первых, сегодня, друзья, вы не заснете. Всех вас заряжу сексуальной мощной энергией, - слегка томным голосом в манере Артура Пирожкова продолжил певец. - Потом вы распространите ее на своих родных. Я вам привез вирус под названием «любовь». Я заряжу вас всех! Вы готовы сегодня со мной оторваться?

- Да! – поддерживали зрители.

- На самом деле я хочу вам сказать, чтобы у вас были мечты, и вы в них верили. На себе проверено… Я мечтал петь, и вот стою перед вами. Мечты сбываются! Артур Пирожков появился на этой Земле 10 лет назад. А все началось с одной песенки, которую я написал на спор. Поспорил с другом, что напишу песню, в которой будет срифмованы домашний адрес и телефон. И она станет популярной. И она стала. И сделала Артура Пирожкова популярным!

Артур Пирожков посвятил концерт минчанкам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Артур Пирожков в Минске.Юлия ВОЙЦИЦКАЯ

Я вас заряжаю, и да будет так!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Артист спел свою первую песню имени себя. А потом пошутил в своей манере: «Прошу прощения, что концерт задержали (на 40 минут – авт.). Но я обещаю закончить вовремя». Певец посвятил этот вечер минчанкам – ведь это шоу накануне 8 марта. Артур Пирожков также пообещал все девушкам, которые еще не встретили своего принца, что после концерта судьбоносная встреча обязательно произойдет.

- Я вас заряжаю, и да будет так! – сказал артист.

А мы не поняли то ли шутит, то ли всерьез, но в чудеса Артур Пирожков отчаянно верит. Наверное, поэтому его так любят дети. После каждой песни к сцене несли цветы совсем юные поклонники таланта.

Артур Пирожков также обещал все девушкам, которые еще не встретили своего принца, что после концерта эта судьбоносная встреча обязательно произойдет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Артур Пирожков и шоу-балет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Артур – ты крутой! – прочел певец один из переданных ему плакатов. – Спасибо, дети. Я вас тоже очень люблю!

В этот вечер в Prime Hall звучали песни из нового альбома артиста «Все о любви».

- Премьера песни «Чужая» специально для вас! Это такой месседж даже не от Артура Пирожкова, а от Александра. Минск, я тебя обожаю, я тебя люблю!

И, правда, новые песни Реввы не звучали как зажигательная самоирония, с легким флером надменности и превосходства. Казалось, артист пытается вырваться из рамок придуманного им образа.

Александр Ревва исполнил несколько новых нетипичных для Пирожкова песен.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К середине концерта Александр сменил матовую рубашку на сверкающую, и в ход пошла тяжелая артиллерия из репертуара Артура Пирожкова.

- И я вам не шучу, что сама Орнелла Мути (итальянская актриса снялась в клипе «Как Челентано» - авт.) нашла меня, она хотела сняться в моем клипе. Я ее послал первый раз - не поверил, что это настоящая Орнелла, - шутил музыкант. – А теперь хочу, чтобы мы так двигались, как тот самый гениальный человек – Челентано! Представьте, что вы без костей. Станьте на носочки и представьте, что весите грамм 50! Танцуем и подпеваем, Минск!

И зал танцевал и даже топал ногами под зажигательный хит. Затем Пирожков спел саундтрек к фильму «Бабушка легкого поведения 2». И рассказал, что уже написал сценарий третьей части, премьера которой ожидается в 2021 году.

А то, что произошло потом, наверное, не ожидал никто от Артура Пирожкова…

- Я очень хотел исполнить песню Геннадия Богданова «Ну и что», и, когда показал ему свою аранжировку, он сразу разрешил, – заявил артист…а мы оценили!

А теперь хочу, чтобы мы так двигались, как тот самый гениальный человек – Челентано!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Концерт шел около 2 часов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На десерт российская звезда оставил свои самые яркие хиты: «Алкоголичка» и «Зацепила». Именно с этими песнями Пирожков взорвал YouTube: у «Алкоголички» 164 миллиона просмотров на YouTube, ну а «Зацепила» - абсолютный лидер - 180 миллионов просмотров!

- Мне говорят: дети поют «Алкоголичку». И мои дети ее поют! Ну и что? Это, наоборот, поучительная история. А вообще, если вы сегодня здесь, значит у вас хороший вкус!

Завершил концерт певец хитом «Чика». которым он и начал выступление:

- Мне не понравилось, как вы первый раз танцевали. Давайте, это исправим!

Разгоряченная публика уже не отпускала Артура Пирожкова: на бис мы услышали еще раз «Алкоголичку».

Артур Пирожков. Концерт в Минске 5.03.2020 г. #Какчелентано" и "Зацепила".Эвика ОТТО