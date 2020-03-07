«Девушка - не слабый пол. Она умеет с оружием обращаться и быть крутой и сильной девчонкой»: пограничница из Бреста хочет стать «Мисс Беларусь-2020»

– Ну что, привет, Мисс Беларусь! – с недавних пор молодую пограничницу Анастасию Гурину на Варшавском мосту только так и приветствуют.

Девушка опускает глаза и улыбается, пока начальник смахивает соринку с Настиного кителя. Она теперь медиаперсона! Дело в том, что 24-летняя брестчанка успешно прошла региональные кастинги и вышла в полуфинал национального конкурса «Мисс Беларусь-2020». И хотя ей предстоит пройти еще один отбор, в котором 21 марта телеканал ОНТ определит 30 претенденток на титул, в Бресте уже все решили: «Наша – лучшая!»

«МЕЧТАЮ ПЕРЕБОРОТЬ СТЕСНЕНИЕ»

Анастасия действительно эффектная девушка - молодая Моника Беллуччи, только в форме белорусских погранвойск. Каждое дежурство пограничница собирает букет из комплиментов.

– Я смущаюсь, но это очень приятно. Бывает, захожу в автобус, а люди сразу шепчутся: «Ой, смотри какая!» Один раз парень даже селфи со мной попросил сделать. Это было еще до того, как кастинги по телевизору показывали, - рассказывает Анастасия.

Девушка работает контролером отделения пограничного контроля Варшавский мост в Бресте на границе с Польшей.

Если вы едете за границу через Варшавский мост, Анастасия может вас встретить у шлагбаума на въезде на пункт пропуска. Или наоборот, пожелать счастливой дороги уже на выезде из страны. Это она заглядывает в туристический автобус, чтобы проверить, сколько пассажиров в нем едет. И просит открыть багажник или бардачок, чтобы удостовериться, что вы не везете ничего запрещенного и не припрятали лишнего пассажира.

Красавице на границе часто делают комплименты. Фото: Иван ШИПОШИН

А еще Настя передает в «центр» данные об очереди на границе, которые потом отображаются на сайте Госпогранкомитета. Проверкой паспортов Анастасия пока не занимается - она служит всего год и еще не получила нужный разряд. Но границу она охраняет наравне с другими.

Про Мисс Беларусь родные и друзья уже давно прожужжали Насте все уши: грех ведь не воспользоваться такими замечательными данными! Но модельной темой девушка никогда не интересовалась. Закончила Гродненский университет, получила специальность юриста-международника со знанием иностранных языков. Потом прошла подготовку, приняла присягу - и стала служить в погранвойсках. А часики-то тикали, на конкурсе красоты возрастное ограничение 24 года.

– Я поняла, что либо сейчас, либо никогда. Пора свои страхи перебороть, в конце концов. Для конкурса нужна публичность, а для меня это сложно. Я даже когда устроилась на работу, очень стеснялась. Много людей проезжает, нужно с ними общаться, иногда и на английском… Даже в автобус зайти людей посчитать было волнительно. Они все на меня смотрят, здороваются, улыбаются... а я сбиваюсь – и надо взять себя в руки! У меня есть мечта перебороть это стеснение, - откровенничает Анастасия. – На конкурс я иду не за титулом. Для меня это история про саморазвитие.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ ПОГРАНИЧНИЦ: МИНИМУМ КОСМЕТИКИ, МАКСИМУМ СНА

На первый кастинг Настя прибежала сразу после хозяйственного дня в пункте пропуска. И дефилировать пришлось в чужих туфлях не по размеру.

– Мне их какая-то женщина в коридоре одолжила. Я все время думала: «Лишь бы не упасть!»

Конкурсантку приветствовал Денис Курьян. Его заинтересовало, подгоняют ли девушки-пограничницы форму по фигуре, мол, уж больно хорошо выглядят.

– У меня повседневная контролерская форма, если честно, вообще мужская. На мой рост, чтобы не были короткими штаны, нужно было брать именно мужскую, - продолжает начатую Курьяном тему Настя. - Никто не запрещает подогнать форму по фигуре. Понятное дело, что юбку укорачивать до мини никто не будет, но сделать по размеру – вполне.

«Комсомолке» Настя выдала и другие секреты красоты пограничниц.

– У нас обращают внимание на ногти. Маникюр должен быть однотонным, без страз и рисунков. А синяки под глазами после ночных дежурств я, как и все девочки, маскирую консилером. Ну и поспать перед дежурством и после ночной смены стараюсь. Нужно беречь здоровье, восстанавливаться, чтобы не приходить на работу измученной.

Анастасия всегда мечтала носить форму. Фото: Иван ШИПОШИН

Насчет стройности Настя не особенно волнуется. Кроме того, что служба всегда держит в тонусе, девушка, считай, всю жизнь занимается спортом.

– Я уже два года три раза в неделю хожу в тренажерный зал. В школе пять лет профессионально занималась большим теннисом, но решила бросить. Я эмоционально не выдерживала такой нагрузки. Соревнования очень истощают. В теннисе по-хорошему надо быть агрессивной: выходить на корт, чтобы всех порвать. Не то, чтобы я не боец, но мне сложно было настроить себя на спортивную ненависть к противнику. Я понимала, что я не стану великим спортсменом, и ушла. А после этого немного занималась волейболом.

На диетах Настя никогда не сидела. И более того – она старается больше есть, чтобы сильно не исхудать и даже прибавить вес.

Выход в купальнике на кастинге. Фото: телеканал ОНТ

– Раньше я была дикой сладкоежкой. Провести день без шоколадки было ну никак невозможно. Постепенно я пришла к правильному питанию, и мне это в удовольствие. Сладкое я и сейчас себе позволяю, но уже нет такого, что жить без него не могу. Я даже наоборот пытаюсь немного массу набрать, а не похудеть.

«НА СЛУЖБЕ У МЕНЯ ПИСТОЛЕТ И ДУБИНКА, А В ЖИЗНИ Я БЕЗАЩИТНАЯ ДЕВУШКА»

На конкурсе, если получится выйти в финал, Настя хочет «пропиарить» органы пограничной службы, которые на посту днем и ночью, при любой погоде, по выходным и праздникам.

– Мне хочется, чтобы пограничная служба оказалась лучшей в несвойственной ей сфере, - признается Настя Гурина.

Девушка хочет своим примером напомнить, что девушки могут быть сильными.

– Мне всегда казалось, что люди в форме вызывают уважение. Это круто. Когда мне выдали форму – у меня был шок и даже слезы на глазах! И мне всегда хотелось показать, что девушка – это ни разу не слабый пол. Она умеет и с оружием обращаться, и может в зале тяжелые штанги поднимать, и вообще быть крутой и сильной девчонкой.

Вооружается красавица перед каждым дежурством. Она не просто разобирает и собрает пистолет и стреляет по мишени на тренировке. Она готова при надобности его применить.

– Это страшно?

– С одной стороны – страшно. С другой – я в своих коллегах уверена, мы сплоченная команда. Что бы ни произошло, меня подстрахуют. Но пока таких моментов, когда мне приходилось доставать оружие, не было. Я бы и не хотела, чтобы они были.

Настя говорит, что служба на границе ей не кажется опасной. Чего не скажешь о вечерних прогулках по городу – вот где экстрим! Даже для девушки-военнослужащей.

– Бывает, возвращаешься вечером домой – и пристает какой-то невменяемый человек. В пункте пропуска у меня пистолет, дубинка и еще ребята рядом стоят. А в обычной жизни я беззащитная девушка…

Об этом пограничница тоже хотела бы рассказать на конкурсе – о том, что миловидная внешность иногда становится проклятьем. И не только потому, что внимание может быть слишком навязчивым.

На конкурсе девушка хочет на своем примере показать всем, как быть красивой, умной и сильной. Фото: Иван ШИПОШИН

– У меня в жизни как бывает. Либо говорят, что я умная, либо «Нуу… красивая девушка». К сожалению, я с последним встречаюсь очень часто. Мне не хотелось бы, чтобы конкурс закрепил такой образ. Мол, ай, о чем с ней разговаривать, она просто красивая картинка – и все на этом. Мне важно, чтобы люди смотрели не только на внешность, но дальше, глубже. Бывает, молодые люди даже не пытаются меня узнать. Они не спрашивают, что я люблю, какие фильмы смотрю, какие книги читаю, какие у меня увлечения… Из-за этого так обидно становится! Мало кто хочет знать, какой я человек, что я из себя представляю. Хотя мне есть чем поделиться, что рассказать.

– А что бы вы могли рассказать про свои увлечения?

– У меня мало свободного времени, но я много занимаюсь английским – перевожу книги. Беру адаптированный текст на английском и перевожу его на русский. Я делаю это для себя. Про тренировки не забываю. Еще люблю читать.

– Если получится пройти в финал и завоевать титул, променяете форму на корону и будете заниматься общественной работой?

– Я на себя корону пока не примеряю, живу сегодняшним днем. Но могу сказать, что благодаря форме я и нашла в себе силы пойти на кастинг. Форма заставляет меня не только на службе, но и в обычной жизни быть смелой, ничего не бояться. Я как будто надеваю доспехи, но когда их снимаю, все равно себя чувствую сильной, уверенной. В этом плане службе уже сейчас можно сказать спасибо.