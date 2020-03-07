2020-03-08T21:46:40+03:00
Дом. Семья
КП Беларусь

Существует мнение, что слетать в Турцию стоит дешевле, чем отдохнуть в белорусском санатории: так ли это?

Из-за коронавируса многие белорусы решили не искушать судьбу и провести отпуск дома. Так сколько же стоит отдохнуть в белорусском санатории?
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Существует мнение, что слетать в Турцию стоит дешевле, чем отдохнуть в белорусском санатории.Существует мнение, что слетать в Турцию стоит дешевле, чем отдохнуть в белорусском санатории.
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Существует стереотип, что в белорусских санаториях отдыхают в основном россияне. Оказывается, это не так - около 60% отдыхающих белорусы, и только 40% - иностранцы. В цифрах это выглядит так: если за 2005 год у нас отдохнуло всего 17 тысяч иностранцев, то за прошлый году - 240 тысяч. Прогресс налицо! И вот тут из них большая часть - 80% - россияне. Но и из Европы к нам приезжает все больше отдыхающих, особенно это заметно по санаториям, которые попали в безвизовую зону Гродненской и Брестской областей - их посещаемость иностранцами увеличилась за год в два раза! На руку играет то, что безвизовый въезд теперь две недели - как раз столько длится минимальный курс лечения в санаториях. Среди тех 20%, которые не россияне, - гости из более чем 50 государств, таких как США, Израиль, Китай, Великобритания.

Сколько стоит отдохнуть в белорусском санатории?

- Градация цен очень большая: средняя стоимость путевки в стандартном номере - 58 рублей 70 коп. в сутки. При этом есть номера люкс в популярных санаториях, которые могут достигать стоимости и 200 рублей в сутки. А есть санатории, которые предлагают оздоровительные организации с минимумом услуг - и там номер стоит 30 - 40 рублей в сутки. К лету цены подрастут, но в пределах 5%, - рассказал руководитель Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. - Так что вопрос не в цене, а в том, что летом в таких известных санаториях, как «Альфа Радон» или «Плиса», уже не будет выбора. А в той же «Юности» под Минском на лето уже все забронировано. Так что, если вы решили отдыхать этим летом в санатории, сейчас самое лучшее время озадачиться поиском путевки.

С чего начать?

1. Определиться, что для вас главное: отдых или лечение? Если вы хотите просто отдохнуть и приятно провести время на природе, лучше выбирать санаторий с ресторанами, барами, обширной аквазоной и кинотеатром. Вместе с тем там вы можете рассчитывать и на спа-услуги, а также профилактические процедуры, которые поднимут ваш общий тонус. Если же вам нужно поправить здоровье, выбирать заведение стоит по уровню медицинской оснащенности и наличию процедур, которые вам показаны.

Лучше выбирать санаторий с ресторанами, барами, обширной аквазоной и кинотеатром.

Лучше выбирать санаторий с ресторанами, барами, обширной аквазоной и кинотеатром.

Специалисты говорят, что многие белорусские санатории нацелены на то, чтобы при лечении максимально использовать природный потенциал Беларуси - прежде всего это минеральные воды и лечебные грязи. Так, на территории наших здравниц функционирует более 90 скважин с лечебной минеральной водой. Также широко применяются сапропелевые грязи - это ил пресных водоемов, органические отложения, состоящие преимущественно из остатков водных организмов.

Но вообще с лечением в санаториях Беларуси давно уже все на высоте. Если говорить о направлениях, это бальнеотерапия, мануальная терапия, электрофорез, иглорефлексотерапия, магнитотерапия, лазерная акупунктура, криотерапия и другие современные эффективные методики. Оздоровительная программа составляется для каждого индивидуально.

2. Определитесь, на отдых вы отправляетесь сами или с семьей. Если собираетесь взять детей, обязательно нужно выяснить, предоставляется ли в номер детская кровать, есть ли развлечения для детей и оказываются ли услуги, подходящие ребенку по возрасту. Например, в санаториях «Альфа Радон», «Ружанский» и «Приозерный» предлагается детское лечение и инфраструктура, а в санаториях «Юность», «Плисса», «Боровое», «Сосны» и «Спутник» семьям предоставляется кроватка и детская площадка.

3. Расположение санатория. Конечно, идеально, если он находится в экологически чистом месте среди соснового леса, рядом с водоемом. Тогда можно рассчитывать на чистый воздух, отсутствие шума и в целом хорошую энергетику. Узнайте, есть ли у здравницы возможность трансфера, если она находится вдали от крупных городов - например, в санаториях «Альфа Радон», «Юность», «Плисса», «Боровое», «Ружанский», «Приозерный» такая услуга есть.

4. Важно для хорошего отдыха, чтобы санаторий был комфортным. В некоторых санаториях предлагается размещение в многоэтажных корпусах, а в некоторых - еще и в коттеджах, как, например, в «Плиссе» и «Спутнике». Выбор за вами, но и цены тоже будут различаться.

Многие белорусские санатории нацелены на то, чтобы при лечении максимально использовать природный потенциал Беларуси

Многие белорусские санатории нацелены на то, чтобы при лечении максимально использовать природный потенциал Беларуси

5. Чтобы не умереть со скуки за 1 - 2 недели в лечебном комплексе посреди леса, вам нужно обязательно узнать, есть ли в санатории кинозал, караоке, оборудованный пляж, спортивные площадки, лодки, катамараны и катера, барбекю-зоны, бильярд, настольный теннис. В плане развлечений был сделан большой шаг вперед. Есть даже санатории с боулингом. Ну и путешествия никто не отменял. Практически все санатории уже обзавелись автобусами и организуют экскурсионку сами, исходя из предпочтений отдыхающих. Иностранцев интересуют наши города и замки, а также, как ни странно, банальный шопинг. Что касается артистов, говорят, что возможности культурной программы безграничны - были бы деньги.

- Под Новый год в санаториях стояла очередь из белорусских артистов, желающих там выступить. Так что проблем по развлечениям, экскурсионным и туристическим программам сейчас нет, - считает Геннадий Болбатовский.

Практически все санатории уже имеют свои туристические автобусы. Показать страну с положительной стороны не проблема. Иностранцев, кстати, интересуют туристические маршруты - города старые, замки. Да, это не Австрия, но тем не менее даже банальный шопинг для санаториев, которые расположены возле Минска, - актуальная тема. Даже на шопинг приезжают в Минск.

ЦЕНА ВОПРОСА

Существует мнение, что слетать в Турцию стоит дешевле, чем отдохнуть в белорусском санатории. Это не так. Давайте посчитаем: недельный отдых в санатории «Ружанский» в 1-комнатном стандартном номере на двоих обойдется в 532 р. Такой же стандарт в «Озерном» с ежедневным посещением аквапарка будет стоить 600 руб. В стоимость путевок включены питание и лечение. Расценки на те же семь ночей на курорте в Турции с вылетом из Минска начинаются, как правило, от $400. При этом о медицинских услугах уже речи не идет.

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