Существует мнение, что слетать в Турцию стоит дешевле, чем отдохнуть в белорусском санатории: так ли это?

Существует стереотип, что в белорусских санаториях отдыхают в основном россияне. Оказывается, это не так - около 60% отдыхающих белорусы, и только 40% - иностранцы. В цифрах это выглядит так: если за 2005 год у нас отдохнуло всего 17 тысяч иностранцев, то за прошлый году - 240 тысяч. Прогресс налицо! И вот тут из них большая часть - 80% - россияне. Но и из Европы к нам приезжает все больше отдыхающих, особенно это заметно по санаториям, которые попали в безвизовую зону Гродненской и Брестской областей - их посещаемость иностранцами увеличилась за год в два раза! На руку играет то, что безвизовый въезд теперь две недели - как раз столько длится минимальный курс лечения в санаториях. Среди тех 20%, которые не россияне, - гости из более чем 50 государств, таких как США, Израиль, Китай, Великобритания.

Сколько стоит отдохнуть в белорусском санатории?

- Градация цен очень большая: средняя стоимость путевки в стандартном номере - 58 рублей 70 коп. в сутки. При этом есть номера люкс в популярных санаториях, которые могут достигать стоимости и 200 рублей в сутки. А есть санатории, которые предлагают оздоровительные организации с минимумом услуг - и там номер стоит 30 - 40 рублей в сутки. К лету цены подрастут, но в пределах 5%, - рассказал руководитель Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. - Так что вопрос не в цене, а в том, что летом в таких известных санаториях, как «Альфа Радон» или «Плиса», уже не будет выбора. А в той же «Юности» под Минском на лето уже все забронировано. Так что, если вы решили отдыхать этим летом в санатории, сейчас самое лучшее время озадачиться поиском путевки.

С чего начать?

1. Определиться, что для вас главное: отдых или лечение? Если вы хотите просто отдохнуть и приятно провести время на природе, лучше выбирать санаторий с ресторанами, барами, обширной аквазоной и кинотеатром. Вместе с тем там вы можете рассчитывать и на спа-услуги, а также профилактические процедуры, которые поднимут ваш общий тонус. Если же вам нужно поправить здоровье, выбирать заведение стоит по уровню медицинской оснащенности и наличию процедур, которые вам показаны.

Лучше выбирать санаторий с ресторанами, барами, обширной аквазоной и кинотеатром.

Специалисты говорят, что многие белорусские санатории нацелены на то, чтобы при лечении максимально использовать природный потенциал Беларуси - прежде всего это минеральные воды и лечебные грязи. Так, на территории наших здравниц функционирует более 90 скважин с лечебной минеральной водой. Также широко применяются сапропелевые грязи - это ил пресных водоемов, органические отложения, состоящие преимущественно из остатков водных организмов.

Но вообще с лечением в санаториях Беларуси давно уже все на высоте. Если говорить о направлениях, это бальнеотерапия, мануальная терапия, электрофорез, иглорефлексотерапия, магнитотерапия, лазерная акупунктура, криотерапия и другие современные эффективные методики. Оздоровительная программа составляется для каждого индивидуально.

2. Определитесь, на отдых вы отправляетесь сами или с семьей. Если собираетесь взять детей, обязательно нужно выяснить, предоставляется ли в номер детская кровать, есть ли развлечения для детей и оказываются ли услуги, подходящие ребенку по возрасту. Например, в санаториях «Альфа Радон», «Ружанский» и «Приозерный» предлагается детское лечение и инфраструктура, а в санаториях «Юность», «Плисса», «Боровое», «Сосны» и «Спутник» семьям предоставляется кроватка и детская площадка.

3. Расположение санатория. Конечно, идеально, если он находится в экологически чистом месте среди соснового леса, рядом с водоемом. Тогда можно рассчитывать на чистый воздух, отсутствие шума и в целом хорошую энергетику. Узнайте, есть ли у здравницы возможность трансфера, если она находится вдали от крупных городов - например, в санаториях «Альфа Радон», «Юность», «Плисса», «Боровое», «Ружанский», «Приозерный» такая услуга есть.

4. Важно для хорошего отдыха, чтобы санаторий был комфортным. В некоторых санаториях предлагается размещение в многоэтажных корпусах, а в некоторых - еще и в коттеджах, как, например, в «Плиссе» и «Спутнике». Выбор за вами, но и цены тоже будут различаться.

Многие белорусские санатории нацелены на то, чтобы при лечении максимально использовать природный потенциал Беларуси

5. Чтобы не умереть со скуки за 1 - 2 недели в лечебном комплексе посреди леса, вам нужно обязательно узнать, есть ли в санатории кинозал, караоке, оборудованный пляж, спортивные площадки, лодки, катамараны и катера, барбекю-зоны, бильярд, настольный теннис. В плане развлечений был сделан большой шаг вперед. Есть даже санатории с боулингом. Ну и путешествия никто не отменял. Практически все санатории уже обзавелись автобусами и организуют экскурсионку сами, исходя из предпочтений отдыхающих. Иностранцев интересуют наши города и замки, а также, как ни странно, банальный шопинг. Что касается артистов, говорят, что возможности культурной программы безграничны - были бы деньги.

- Под Новый год в санаториях стояла очередь из белорусских артистов, желающих там выступить. Так что проблем по развлечениям, экскурсионным и туристическим программам сейчас нет, - считает Геннадий Болбатовский.

Практически все санатории уже имеют свои туристические автобусы. Показать страну с положительной стороны не проблема. Иностранцев, кстати, интересуют туристические маршруты - города старые, замки. Да, это не Австрия, но тем не менее даже банальный шопинг для санаториев, которые расположены возле Минска, - актуальная тема. Даже на шопинг приезжают в Минск.

ЦЕНА ВОПРОСА

Существует мнение, что слетать в Турцию стоит дешевле, чем отдохнуть в белорусском санатории. Это не так. Давайте посчитаем: недельный отдых в санатории «Ружанский» в 1-комнатном стандартном номере на двоих обойдется в 532 р. Такой же стандарт в «Озерном» с ежедневным посещением аквапарка будет стоить 600 руб. В стоимость путевок включены питание и лечение. Расценки на те же семь ночей на курорте в Турции с вылетом из Минска начинаются, как правило, от $400. При этом о медицинских услугах уже речи не идет.

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