2020-03-06T14:28:44+03:00
Общество
КП Беларусь

За убийство годовалого ребенка его отчима приговорили к 23 годам

Парень избил мальчика, потому что тот плакал
Алеся ДОБЫШ
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6 марта суд вынес 21-летнему обвиняемому приговор.6 марта суд вынес 21-летнему обвиняемому приговор.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Дело рассматривали в суде Мядельского района всего несколько дней. 6 марта суд вынес 21-летнему обвиняемому приговор: 23 года лишения свободы в колонии усиленного режима, рассказали в пресс-службе Минского областного суда.

Напомним, тело ребенка нашли в сентябре прошлого года в пустом доме одной из деревень Мядельского района. Эксперты определили, что мальчик умер от травм.

Позже выяснилось, что это дело рук 21-летнего Эдуарда, отчима мальчика - в съемной квартире в поселке Нарочь они жили втроем: Эдуард, его возлюбленная Диана и ее сын от первого брака. Пока Диана была в роддоме, Эдуард и старший сын женщины были в квартире вдвоем.

Парень рассказал следователям, что избил мальчика, потому что тот плакал. Когда увидел, что натворил, отвез тело ребенка в пустующий дом в одной из соседних деревень. Известно, что в тот день Эдуард был пьян. Диане, которая вернулась из роддома с новорожденной дочкой, он сказал, что мальчик у знакомых, правду рассказал позже.

Коллеги Эдуарда рассказывали, что их сильно шокировала эта новость: парень всегда был очень спокойным.

- Сначала его назначили зоотехником, но у него эта работа не получалась: это сложно, нужно действительно быть специалистом. Мы уже по-всякому пробовали его научить, но ничего не вышло. Он, бывало, сядет в кабинете и 8 часов один просидит, - рассказывали в СПК.

Родная сестра парня говорила, что Эдуард прекрасно относился к детям и в ее присутствии руку на ребенка никогда не поднимал. У парня есть старший ребенок от первой гражданской жены.

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